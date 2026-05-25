Kako lahko že kratek počitek izboljša vaš dan

V današnjem hitrem tempu življenja je dremež pogosto napačno razumljen kot znak lenobe, vendar raziskave kažejo nasprotno. Gre za naraven odziv telesa na upad energije, ki se običajno pojavi v popoldanskih urah. Popoldanski počitek, ki traja med 10 in 20 minut, nam pomaga, da si opomoremo po napornem jutru in pripravimo možgane na nadaljnje delo.

Glavni cilj dremeža je osvežiti um, ne da bi ob tem motili naš nočni spanec. Strokovnjaki poudarjajo, da je dremež izjemno koristen za tiste, ki opravljajo odgovorna dela, kjer sta potrebna zbranost in natančnost. "Kratek spanec je kot ponovni zagon računalnika – počisti nepotrebne procese in omogoči sistemu, da znova deluje brezhibno," se strinjajo poznavalci. Z dremežem tako ne le pridobimo energijo, temveč tudi izboljšamo svoje splošno razpoloženje.

icon-expand Počitek FOTO: AdobeStock

Kako dolg naj bo idealen popoldanski dremež?

Da bi od dremeža dobili največ, moramo paziti na uro in dolžino. Večina strokovnjakov priporoča tako imenovan 'power nap', ki traja največ 20 minut. Zakaj? Ker v tem času še ne pademo v tisti zares globok spanec, iz katerega se je težko zbuditi. Če se zbudite po pol ure ali več, se verjetno počutite 'zmečkano' in dezorientirano – temu se želimo izogniti.

Najbolje je, da si dremež privoščite kmalu po kosilu, saj se takrat v telesu naravno poveča potreba po počitku. Pravo okolje je prav tako ključno: poskusite najti tiho in zatemnjeno sobo, kjer vas ne bodo motili telefoni ali hrup iz okolice. Tako bo vaše telo hitreje prešlo v sproščeno stanje in izkoristilo vsako sekundo tega dragocenega časa za nabiranje novih moči.

Dvajset minut počitka vam lahko podari energijo, kot da bi spali več ur. Je hiter in brezplačen način za boljšo storilnost.

Ste vedeli, da je dremež odličen tudi za vaše srce in splošno zdravje? Redni popoldanski počitki pomagajo zniževati stres in posledično zmanjšujejo obremenitve za srčno-žilni sistem. Ko si spočijemo, se v telesu sproščajo hormoni sreče, ki nam pomagajo ohranjati boljšo voljo čez cel dan. Učenje in spomin se po dremežu prav tako izboljšata; naši možgani v tem času pospravijo nove informacije in nam olajšajo razmišljanje.

Ljudje, ki si vzamejo čas za dremež, so pogosto bolj potrpežljivi in lažje obvladujejo vsakodnevne napetosti. To pomeni, da kratek spanec ne koristi le nam, ampak tudi našim odnosom z ljudmi, ki nas obkrožajo. Gre za celosten pristop k zdravju, ki ga lahko izvaja čisto vsak brez kakršnih koli stroškov.