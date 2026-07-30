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Kako maksimalno izkoristiti dopust za vaše telo in duha

N.R.A.
30. 07. 2026 03.44
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Znanost potrjuje: aktivne počitnice in popoln mentalni odklop od dela sta ključna dejavnika za dolgotrajno dobro počutje po vrnitvi.

Ste se kdaj vprašali, ali bi raje izbrali gore ali poležavanje ob bazenu? Znanstveniki so si postavili enako vprašanje in ugotovitve so presenetljive. Letni dopust ima namreč dosti večji vpliv na naše splošno počutje, kot smo mislili še pred desetletjem. Strokovnjaki opozarjajo, da se mnogi zaposleni danes ne znajo več ustaviti, kar vodi naravnost v izgorelost.

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Ryan Grant je zbral podatke iz številnih študij v zadnjih 15 letih in ugotovil, da dopust deluje kot močna infuzija za naše zdravje. Fizično počutje se popravi, saj se zniža raven stresa, ki pogosto povzroča neprijetne glavobole in bolečine v križu. Učinek, ki ga ima teden ali dva oddiha, je po mnenju raziskovalcev eden najpomembnejših dogodkov za našo osebno srečo in regeneracijo telesa.

Dopust
DopustFOTO: AdobeStock

Skrivnost je v popolnem odklopu od vseh službenih obveznosti

Če ostanete doma in dopust preživite na kavču, ne boste dosegli pravega učinka. Najslabše se odrežejo tisti, ki med počitnicami ostajajo v svojem domačem okolju. Raziskovalci so jasni: skrivnost uspeha je v popolni prekinitvi stikov z delovnim okoljem. To vključuje izklop vseh obvestil na mobilnih napravah in obljubo samemu sebi, da ne boste niti za sekundo pomislili na nedokončane naloge. "Če vam uspe odmisliti delo, ste zmagali," trdijo strokovnjaki. Prav tisti ljudje, ki se znajo mentalno 'izseliti' iz pisarne, dosegajo najvišjo raven regeneracije in se domov vračajo s svežo energijo. Aktivnosti, kot so sprehodi ob obali ali izleti v neznano, so idealne za to, da možgane preusmerite na lepše teme.

Počitnice in duševno zdravje
Počitnice in duševno zdravjeFOTO: Shutterstock

Ali ste vedeli? Reden dopust zmanjša možnosti za prezgodnjo smrt za približno 20 odstotkov. To je ena najmočnejših spodbud za vaš naslednji oddih.

Trajanje dopusta in zakaj je vrnitev v resničnost lahko boleča

Ste opazili, da dlje ko ste na dopustu, težje se je vrniti? Znanstveniki so ugotovili, da daljši počitki prinašajo neizmerno srečo med trajanjem, a po vrnitvi v službo doživimo hiter padec. To se morda dogaja zato, ker nas v ponedeljek čaka gora dela, ki se je nabrala med našo odsotnostjo. Še ena možnost je, da se na udobno življenje preprosto navadimo, zato je šok ob vrnitvi v resničnost toliko večji. Ryan Grant predlaga, da bi bilo morda bolje razdeliti dolg dopust na več krajših oddihov skozi vse leto. Dobra novica pa ostaja: tisti občutek zadovoljstva, ki ga dobimo na dopustu, v nas v resnici tli še približno mesec in pol po tistem, ko smo že odložili kovčke. To nam omogoča, da se z novimi izzivi soočimo bolj umirjeno.

Počitnice in duševno zdravje
Počitnice in duševno zdravjeFOTO: Shutterstock

Ali so vse počitnice enako dobre za naše zdravje?

Ali raje izbirate med branjem knjige na ležalniku ali raziskovanjem gorskih poti? Čeprav je počitek ob bazenu prijeten, znanstveniki pravijo, da boste imeli največ od aktivnih počitnic. Pohodništvo ali celo jadranje sta po njihovih podatkih najboljša načina, da se spet počutite živi in polni energije. Gibanje namreč najbolje pomaga telesu, da se otrese nakopičene napetosti. Takoj zatem pa raziskovalci svetujejo druženje z ljudmi, ki jih imate radi. Povezanost z drugimi nam daje tisto dodatno noto sreče, ki traja še tedne po tem, ko se vrnemo domov. Torej, če se boste na naslednjem dopustu malo več gibali in se smejali s prijatelji, bo vaše telo dobesedno zacvetelo od zdravja, vaša glava pa bo zares spočita.

Vir: miss7zdrava

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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