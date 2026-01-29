Vizita.si
Zdravje

Kako različne oblike sedenja vplivajo na možgane

N.R.A.
29. 01. 2026 03.58
0

Nova raziskava razkriva, da lahko določena oblika sedenja podpira boljše delovanje možganov, medtem ko druge oblike prinašajo tveganja.

Sedenje ni vedno enako škodljivo, kažejo nova spoznanja o vplivu na zdravje možganov. Kot navaja ScienceAlert, so raziskovalci analizirali, kako različne vrste sedečega vedenja vplivajo na zdravje možganov pri odraslih. Ugotovili so, da ni vsako sedenje enako obremenjujoče. Medtem ko je dolgotrajno sedenje pogosto povezano s slabšim zdravjem, se je izkazalo, da ima sedenje, povezano z miselno zahtevnimi dejavnostmi, lahko celo zaščitni učinek na možgane. Raziskava je temeljila na podatkih več kot trideset tisoč odraslih, kar omogoča zanesljivejši vpogled v povezavo med sedečim vedenjem in kognitivnim zdravjem.

Sedenje
SedenjeFOTO: AdobeStock

Zakaj je razlika med vrstami sedenja tako pomembna

Raziskovalci so ugotovili, da sedenje, ki vključuje mentalno aktivnost, kot je branje ali reševanje nalog, ni povezano z negativnimi spremembami v možganih. Nasprotno pa je sedenje, povezano s pasivnimi dejavnostmi, kot je gledanje televizije, povezano z manjšim volumnom možganskih struktur, ki so ključne za spomin in učenje. To pomeni, da je kakovost dejavnosti med sedenjem pomembnejša od same količine časa, ki ga preživite sede. Raziskovalci poudarjajo, da možgani ostajajo bolj aktivni, kadar se ukvarjate z nalogami, ki zahtevajo razmišljanje, kar lahko prispeva k ohranjanju kognitivnih funkcij.

Sedenje
SedenjeFOTO: AdobeStock

Kaj to pomeni za vaše vsakodnevne navade

Kot piše ScienceAlert, rezultati raziskave ne pomenijo, da je sedenje samo po sebi koristno, temveč da je pomembno, kako ga preživite. Čeprav telesna aktivnost ostaja ključna za splošno zdravje, lahko miselno zahtevne dejavnosti med sedenjem pomagajo ohranjati možgane v boljši formi. Raziskovalci poudarjajo, da je treba razlikovati med sedečimi navadami, ki spodbujajo mentalno aktivnost, in tistimi, ki vodijo v pasivnost. To odpira pomembno razpravo o tem, kako lahko vsakodnevne rutine prilagodite tako, da bodo bolj prijazne do vašega kognitivnega zdravja.

Navada pri delu, ki vam tiho uničuje držo in živce (in jo počne skoraj vsak pisarniški človek)
Preberi še
Navada pri delu, ki vam tiho uničuje držo in živce (in jo počne skoraj vsak pisarniški človek)

Raziskava ponuja dragocen vpogled v to, kako lahko že majhne spremembe v načinu preživljanja prostega časa vplivajo na zdravje možganov. Čeprav sedenja ne moremo popolnoma izogniti, lahko z izbiro dejavnosti, ki spodbujajo razmišljanje, pomembno prispevate k ohranjanju kognitivnih sposobnosti. To je še posebej pomembno v sodobnem načinu življenja, kjer veliko časa preživimo sede. Razumevanje razlik med vrstami sedenja vam lahko pomaga sprejemati boljše odločitve za dolgoročno zdravje možganov.

Vir: ScienceAlert

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
sedenje možgani kognitivne funkcije zdravje možganov sedeči način življenja
