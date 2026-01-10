Kako neprespane noči pahnejo možgane v spiralo, iz katere se težko vrnemo

Raziskovalci opozarjajo, da lahko slab spanec sproži proces, ki se zdi kot začarani cikel, na katerega močno vpliva naše duševno stanje, piše ScienceAlert. Tudi ena slaba noč lahko vpliva na tvoje razpoloženje, energijo in sposobnost funkcioniranja čez dan. Občutek utrujenosti lahko zmanjša motivacijo za socialne aktivnosti in telesno vadbo, kar še dodatno poslabša počutje. Ko se naslednjo noč znova trudiš zaspati, se lahko pojavita skrb in anksioznost, cikel pa se ponovi.

Dvosmerna povezava

Raziskave kažejo, da težave s spanjem niso le simptom depresije ali anksioznosti, temveč jih lahko tudi poslabšajo. Duševne težave otežujejo sprostitev in spanec, slab spanec pa na drugi strani še povečuje duševno stisko. Zato je zdravljenje enega samega elementa pogosto premalo za prekinitev tega cikla.

Biološki mehanizmi, ki zaostrujejo težave

Spanec je ključen za uravnavanje cirkadianega ritma, notranje ure, ki nam pove, kdaj naj bi bili budni in kdaj naj bi spali. Svetloba, stres in neurejen dnevni ritem lahko zmotijo ta proces, kar negativno vpliva na kakovost spanja.

Hormoni in odziv na stres

Hormoni, kot je kortizol, sledijo dnevnemu ritmu in pomagajo uravnavati stres. Brez kakovostnega spanca lahko telo težje vzdržuje normalen ritem kortizola, kar vodi v slabše obvladovanje stresa in večjo ranljivost za duševne težave.

Imunski sistem in vnetje

Spanec igra ključno vlogo tudi v delovanju imunskega sistema. Dolgotrajne motnje spanja lahko zmanjšajo učinkovitost imunskega odziva in povečajo vnetje v telesu, proces, ki je povezan z depresijo in drugimi zdravstvenimi težavami.

Vedenjske in čustvene posledice slabe spalne higiene

Kronična nespečnost vpliva na sposobnost upravljanja čustev, reševanja problemov in koncentracije. To pomeni, da ljudje po slabem spancu težje obvladujejo vsakodnevne naloge, kar pogosto vodi v stres, negativno razmišljanje in še večje težave s spanjem. Slab spanec prav tako zmanjša voljo za zdrave navade, kot sta redna vadba in druženje. Namesto tega lahko ljudje posežejo po alkoholu, nezdravi hrani ali drugih strategijah za "spopadanje", ki lahko dodatno škodujejo spancu in počutju.

Poseben izziv: spanec med nosečnostjo

Med nosečnostjo se ta začarani cikel lahko še okrepi. Zaradi fizičnih sprememb, kot so slabost, bolečine v hrbtu ali pogostejše uriniranje, mnoge nosečnice težko dosežejo kakovosten spanec. Pri tem se poveča tudi tveganje za anksioznost in depresijo. Statistike kažejo, da kar 76 % nosečnic poroča o težavah s spanjem, kar je bistveno več kot pri splošni populaciji. Te težave niso zgolj neprijetnost. Slab spanec pri nosečnicah je povezan z večjim tveganjem za prezgodnje porode, nizko porodno težo otroka in dolgoročne razvojne izzive pri otroku. Kakovosten spanec ni zgolj luksuz, je ključni del našega fizičnega in duševnega zdravja. Ker sta spanec in duševno počutje medsebojno prepletena, je razumevanje tega cikla bistveno za izboljšanje kakovosti življenja. Prepoznavanje znakov in iskanje podpore sta prvi korak k preboju iz začaranega kroga slabega spanca.