Kako statini delujejo na telo in kaj morate vedeti o njih

Kaj so pravzaprav statini in zakaj o njih slišimo toliko nasprotujočih si mnenj? Zdravniki jih predpisujejo milijonom ljudi po svetu z dvema glavnima ciljema: da preprečijo prvo srčno-žilno obolenje pri tistih, ki so ogroženi, in da zaščitijo tiste, ki so bolezen že preboleli. Osnovni problem, ki ga rešujejo, je previsoka raven LDL-holesterola, ki ga pogosto imenujemo 'slabi' holesterol.

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Ko je tega v krvi preveč, se začnejo na stene arterij odlagati maščobne obloge, ki povzročajo oženje in strjevanje žil, proces, ki mu strokovno pravimo ateroskleroza. To vodi v tveganje za resne zaplete, kot sta srčni infarkt ali možganska kap, zato je razumevanje njihovega delovanja ključno za vsakega pacienta.

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Kako previsok holesterol uničuje vaše žile

Ko imamo v telesu preveč LDL-holesterola, ta postane tihi sovražnik. V naših žilah se začnejo kopičiti maščobne usedline ali plaki. Sčasoma te obloge postanejo trde in krhke, žile pa se zaradi tega zožijo. To je proces, ki ne boli, dokler ni prepozno. Če se arterije močno zožijo, kri težje prehaja do vitalnih organov, kot sta srce ali možgani. Najbolj nevarno pa je, če obloga nenadoma poči, saj to povzroči nastanek krvnega strdka. Statini so tu, da ta proces upočasnijo ali celo ustavijo, saj neposredno vplivajo na vir nastajanja holesterola v naših jetrih.

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Od 66 domnevnih stranskih učinkov so raziskovalci le za peščico potrdili neposredno povezavo s temi zdravili.

So stranski učinki statinov resnična nevarnost?

Dolga leta so krožile zgodbe o tem, kako nevarni naj bi bili statini, toda velika nova študija je te trditve postavila na realna tla. Od 66 različnih stranskih učinkov, ki jih ljudje pogosto pripisujejo statinom, so jih znanstveniki le nekaj zares potrdili. Ti vključujejo bolečine v mišicah, rahlo povečanje sladkorja v krvi in manjše spremembe v delovanju jeter. Vendar pa poudarjajo, da je verjetnost, da se ti učinki pojavijo prav pri vas, zelo majhna. Če občutite bolečine v mišicah, to ni nujno znak za prenehanje terapije, temveč le za posvet z zdravnikom, ki lahko prilagodi odmerek ali vrsto zdravila.

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Kdo sploh potrebuje statine za boljše zdravje?

Če se sprašujete, ali so statini pravi za vas, bo zdravnik najprej ocenil vaše celotno zdravstveno stanje. Statini niso namenjeni samo tistim z visokim holesterolom, ampak predvsem tistim, pri katerih obstaja resno tveganje za težave s srcem v prihodnosti. Druga pomembna skupina pa so tisti, ki so infarkt ali kap že preživeli – pri njih statini niso več izbira, temveč nujen del rehabilitacije in preživetja. Čeprav so se pojavila vprašanja o učinkih na urin ali tkiva, so raziskovalci v reviji The Lancet ugotovili, da so ti primeri redki in da so koristi zmanjšanja tveganja za smrt neprimerljivo večje.