Kako varno je plavanje v jezerih, rekah in morju? Tveganja, ki jih mnogi spregledajo

Med največjimi tveganji so mrzla voda, močni tokovi, slaba kakovost vode in okužbe.
Narava ni bazen
Čeprav je voda na videz čista in mirna, to še ne pomeni, da je tudi varna. Ameriški Center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) opozarja, da lahko jezera, reke in morje vsebujejo bakterije, viruse in druge mikroorganizme, ki lahko povzročijo bolezni. Posebej previdni moramo biti po močnem deževju, ko lahko v vodo zaidejo različne nečistoče.
Kot poudarja CDC, obstaja večje tveganje za okužbo tudi pri ljudeh z odprtimi ranami, saj lahko onesnažena voda povzroči vnetje ali okužbo kože.
Nevarna je lahko že temperatura vode
Ena največjih nevarnosti pri plavanju v naravi ni povezana z bakterijami, temveč s temperaturo vode. Tudi sredi poletja so lahko globlje plasti jezer, rek in morja precej hladne.
Britanski meteorološki urad Met Office in strokovnjaki za reševanje iz vode opozarjajo na pojav, imenovan "hladni šok" oziroma cold water shock. Ta se lahko pojavi ob nenadnem skoku v vodo, hladnejšo od približno 15 stopinj Celzija. Posledica so lahko nehoten vdih, pospešeno dihanje, panika in izguba nadzora nad telesom.
Tudi dobri plavalci lahko v takšnih razmerah hitro zaidejo v težave. Zato strokovnjaki priporočajo, da v vodo vedno vstopamo postopoma in telesu omogočimo prilagajanje na temperaturo.
Jezera in reke imajo svoja posebna tveganja
Pri rekah so največja nevarnost tokovi, ki so pogosto močnejši, kot se zdijo na prvi pogled. Tudi plitva in navidez mirna reka lahko človeka hitro odnese ali podre. Pri jezerih pa je pogosta težava nenadna sprememba globine ter zelo hladna voda v globljih delih.
Dodatno tveganje predstavljajo skrite ovire pod gladino, kot so skale, veje, rastlinje ali odvrženi predmeti. Zaradi njih lahko pride do poškodb ali celo ujetosti pod vodo.
Kaj pa bakterije in virusi?
Mikrobiologi opozarjajo, da lahko naravne vode vsebujejo bakterije, kot je E. coli, pa tudi salmonelo, kampilobakter in druge povzročitelje prebavnih težav. Posebej problematična je voda, onesnažena s kanalizacijskimi izpusti ali živalskimi iztrebki.
Med simptomi okužb so lahko driska, bolečine v trebuhu, bruhanje, vnetja ušes in oči, v redkejših primerih pa tudi resnejše bolezni. Zato med plavanjem ne požirajte vode ter se po kopanju stuširate s čisto vodo.
Pozorni bodite tudi na alge
V zadnjih letih strokovnjaki vse pogosteje opozarjajo na škodljivo cvetenje alg, predvsem modrozelenih alg oziroma cianobakterij. Takšna voda je lahko videti motna, zelenkasta ali pa ima na površini penasto plast.
CDC svetuje, da se kopanju v takšni vodi izognemo, saj lahko povzroči draženje kože, prebavne težave in druge zdravstvene zaplete.
Kako se zaščititi?
Pred plavanjem v naravi strokovnjaki priporočajo nekaj osnovnih previdnostnih ukrepov:
- preverite kakovost vode in morebitna opozorila,
- izogibajte se kopanju po močnem deževju,
- v vodo vstopajte postopoma,
- nikoli ne plavajte sami,
- ne skačite na neznanih območjih,
- ne plavajte, če ste pod vplivom alkohola,
- ne požirajte vode,
- v vodo ne vstopajte z odprtimi ranami.
Koristi so resnične, a previdnost ni odveč
Raziskave kažejo, da lahko plavanje v naravi izboljša razpoloženje, zmanjša stres in spodbudi občutek povezanosti z naravo. Kljub temu strokovnjaki opozarjajo, da koristi ne odtehtajo nepremišljenosti. Naravne vode so nepredvidljive in zahtevajo več spoštovanja kot bazeni.
Najboljši nasvet je zato preprost: uživajte v plavanju, a se pred vstopom v vodo vedno vprašajte, ali poznate razmere in morebitna tveganja. Prav to lahko loči prijetno osvežitev od nevarne izkušnje.
Viri: BBC Future, CDC, UK Health Security Agency, Met Office, Public Health Wales.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV