Kardiolog razkriva 5 pijač, ki jih nikoli ne pije zaradi zdravja srca

Strokovnjak je oblikoval nabor petih vrst pijač, katerim se zaradi zdravstvenih tveganj dosledno izogiba, pri čemer na seznamu prevladujejo tudi napitki, ki v širši javnosti pogosto neupravičeno veljajo za koristne, piše index.hr.

Posebne kavne pijače

Zdravstveni vidiki uživanja posebnih kavnih napitkov, kot sta espresso ali frappuccino, so temeljito preučeni, saj omenjene pijače praviloma vsebujejo prekomerne količine sladkorja, kalorij in nasičenih maščob. Kot strokovno ustreznejšo alternativo vam svetujemo izbiro klasične filter kave, kateri lahko za izboljšanje organoleptičnih lastnosti dodate manjši odmerek ovsenega mleka.

icon-expand Kava FOTO: AdobeStock

Sadni sokovi in smutiji

Čeprav so sadni sokovi in napitki tipa smuti pripravljeni iz naravnih sestavin, lahko zaradi visoke vsebnosti sladkorjev predstavljajo nezanemarljivo tveganje za zdravje. Prekomerno uživanje teh napitkov je lahko povezano s povečanim tveganjem za nastanek debelosti ter sladkorne bolezni tipa 2, ki sta ključna dejavnika za razvoj bolezni srca in ožilja. Pomembno je opozoriti, da se sladkor v tekoči obliki v telesu absorbira občutno hitreje kot v primeru uživanja celih plodov, kar velja tudi za napitke, ki vsebujejo prehranske vlaknine.

icon-expand Smutiji FOTO: Adobe Stock

Sladkane brezalkoholne pijače

Pri uživanju sladkanih brezalkoholnih pijač je potrebna ustrezna previdnost, ne glede na to, ali vsebujejo dodani sladkor ali gre za tako imenovane lahke različice z umetnimi sladili. Medtem ko prekomerni vnosi sladkorja predstavljajo neizpodbitno tveganje za zdravje, ostajajo dolgoročni učinki sladil na srčno-žilni sistem še naprej predmet natančnih znanstvenih raziskav in poglobljenega strokovnega preučevanja.

icon-expand Sokovi FOTO: AdobeStock

Energijske pijače

Uživanje energijskih pijač lahko predstavlja dodatno obremenitev za srčno-žilni sistem, saj vsebujejo visoke koncentracije sladkorja in stimulativnih sestavin, kot so kofein, guarana, tavrin ter glukonolakton. Znanstvene raziskave potrjujejo, da tovrstni pripravki povzročajo občutnejši dvig krvnega tlaka v primerjavi s čistim kofeinom. Poleg tega lahko negativno vplivajo na parametre elektrokardiograma, zlasti na interval QT, kar povečuje verjetnost pojava srčnih aritmij. Kombiniranje energijskih pijač z alkoholom ali njihovo uživanje pred oziroma med intenzivno telesno aktivnostjo nosi znatna zdravstvena tveganja. Vredno je izpostaviti, da številni izdelki te vrste znatno presegajo priporočila Svetovne zdravstvene organizacije glede najvišjega še varnega dnevnega vnosa sladkorja.

icon-expand Energijske pijače FOTO: AdobeStock

Mlečni napitki

Mlečni napitki zaradi visoke vsebnosti mleka vključujejo znatne količine sladkorja in nasičenih maščobnih kislin. Njihovo redno uživanje lahko vodi do neželenega povečanja telesne mase ter povišane ravni holesterola, s čimer se znatno poveča tveganje za nastanek srčno-žilnih obolenj.

icon-expand Mleko FOTO: AdobeStock