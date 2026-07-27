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Zdravje

Kardiologi o kavi: Koliko skodelic na dan je dejansko zdravih?

N.R.A.
27. 07. 2026 03.57
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Nova znanstvena izjava Ameriškega združenja za srce podrobno analizira vpliv kofeina in kave na srčno-žilno zdravje ter podaja jasne smernice za uživanje.

Ameriško združenje za srce (AHA) je izdalo novo, obsežno znanstveno izjavo, ki temelji na sintezi najsodobnejših študij o vplivu kofeina na človeški organizem. Raziskovalna skupina pod vodstvom kardiologa Gregoryja Marcusa je sistematično pregledala podatke o povezavi med vnosom kofeina in fiziološkimi dejavniki, kot sta krvni tlak in raven holesterola.

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"Kofein, zaužit s kavo, je ključni del vsakdana za milijone ljudi," navaja Marcus, ki poudarja, da klinični dokazi za zdrave odrasle osebe kažejo na varnost dnevnega vnosa do 400 miligramov kofeina. To ustreza približno petim skodelicam kave brez dodatkov, pri čemer se ne povečuje tveganje za razvoj srčno-žilnih patologij, kot so aritmije ali srčno popuščanje.

Kava
KavaFOTO: AdobeStock

Ni vseeno, od kod dobite kofein: kava premaga energijske pijače

Znanstveniki poudarjajo, da ni pomemben le kofein, ampak celoten 'paket' snovi, ki jih zaužijemo s pijačo. Kava in čaj sta polna antioksidantov in drugih snovi, ki podpirajo zdravje, medtem ko energijski napitki pogosto prinašajo previsoke odmerke kofeina, pomešanega z ogromno sladkorja. Razlika je opazna predvsem pri vplivu na krvni tlak. Medtem ko so nekatere študije kavo povezale celo z manjšim tveganjem za hipertenzijo, so energijski napitki pogosto povzročili oster dvig tlaka. Strokovnjaki zato svetujejo previdnost pri izbiri vira energije, saj naravne spojine v kavi varujejo naše ožilje pred preobremenitvijo.

Kava
KavaFOTO: AdobeStock

Redno pitje kave brez dodatkov lahko zmanjša tveganje za kap do 21 odstotkov in znatno zmanjša možnost pojava sladkorne bolezni.

Kako kava vpliva na preprečevanje bolezni

Ali ste vedeli, da kava pomaga tudi pri uravnavanju sladkorja? Študije kažejo, da imajo ženske, ki pijejo tri ali več skodelic kave na dan, za kar 27 odstotkov manjše tveganje za diabetes tipa 2. Tudi ko gre za srce, so številke impresivne. Raziskave v Združenem kraljestvu so pokazale, da so ljudje, ki redno uživajo kavo, manj izpostavljeni boleznim ven in arterij.

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Zanimivo je, da ti učinki morda sploh niso povezani s kofeinom samim, temveč z drugimi molekulami v kavi, ki krepijo stene žil in preprečujejo vnetja. To pojasnjuje, zakaj je vpliv na možgansko kap tako pozitiven, saj zmerni pivci beležijo precej manj primerov te hude bolezni.

Vir: ScienceAlert

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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