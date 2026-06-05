Zakaj bi morali v kavo dodati cimet

Večina nas svoj dan začne s skodelico kave, vendar kava ni le sredstvo za večjo budnost, temveč prava zakladnica zdravja. Da bi bil vaš jutranji ritual še koristnejši, ji lahko dodate preprosto začimbo, ki jo verjetno že imate v kuhinji – cimet. Ta ne le izboljša okus in doda naravno sladkobo brez nepotrebnega sladkorja, ampak s seboj prinaša tudi koristi, ki so jih cenili že v starem Egiptu. Strokovnjaki poudarjajo, da redno pitje kave v zmernih količinah lahko podaljša življenjsko dobo za več kot dve leti, hkrati pa ščiti telo pred razvojem resnih bolezni sodobnega časa, kar potrjujejo tudi številne medicinske študije.

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Kako cimet v kavi pomaga varovati vaše srce in ožilje

Študije jasno kažejo, da cimet ni le dodatek za jabolčni zavitek, temveč močan zaveznik vašega srca. Ta začimba namreč pomaga pri zniževanju tako imenovanega 'slabega' holesterola LDL in nevarnih maščob v krvi. Ena čajna žlička cimeta dnevno v kavi je lahko tisti majhen korak, ki dolgoročno ohranja vaše žile čiste in prehodne. Poleg antioksidantov cimet vsebuje tudi nujne minerale, vključno s kalijem in magnezijem, ki skrbijo za pravilen srčni ritem in zdravje kardiovaskularnega sistema. Lauren Manaker dodaja, da je cimetov vpliv na zmanjšanje dejavnikov tveganja za bolezni srca ključen razlog, da ga vključimo v svojo jutranjo rutino.

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Zmagovalna kombinacija proti vnetjem: Cimet vsebuje protivnetne spojine, ki skupaj s kavo ščitijo vaše celice pred oksidativnim stresom in rakom.

Nič več nihanja sladkorja: cimet kot stabilizator energije

Če se po obroku pogosto počutite zaspani ali čutite močno potrebo po nečem sladkem, je kava s cimetom idealna rešitev. Cimet namreč pomaga telesu, da se bolj učinkovito odziva na inzulin, kar pomeni, da vaš sladkor v krvi ostaja stabilen. To upočasni prehod sladkorja v kri in vam omogoča dolgotrajno energijo brez neprijetnih padcev. Kot pojasnjuje Routhensteinova, uživanje kave s cimetom po jedi zmanjša željo po sladkarijah. To je odličen način, da se izognete nepotrebnim kalorijam in umetnim aromam, hkrati pa poskrbite za zdrav vnos snovi, ki zavirajo vnetja v telesu.

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Kaj še lahko dodate v kavo za večjo hranilno vrednost?

Čeprav je cimet glavna zvezda, obstaja še več drugih dodatkov, s katerimi lahko obogatite svojo kavo. Ste že poskusili dodati kakav? Ta ni le okusen, ampak vsebuje železo in magnezij, ki sta ključna za vašo vitalnost. Če iščete nekaj bolj eksotičnega, poskusite s kardamomom ali ingverjem. Kardamom pomaga nevtralizirati kislost kave in podpira vašo prebavo, medtem ko ingver deluje toplo in pomirjujoče na vaš želodec, s čimer preprečuje napihnjenost. Celo žlica oljčnega olja v kavi, čeprav zveni nenavadno, poskrbi za zdrave maščobe, ki so dobre za vaše srce, hkrati pa ustvari žametno mehko strukturo pijače.