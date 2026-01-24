Lahko vsebujejo na tisoče delcev mikroplastike, opozarja nova raziskava

Skodelice za enkratno uporabo, ki so pogosto izdelane iz plastike ali obložene s tanko plastjo polimernih materialov, lahko ob stiku z vročo tekočino sprostijo izjemno velike količine mikroplastike. Te drobne delce ni mogoče zaznati s prostim očesom, vendar lahko ob redni izpostavljenosti predstavljajo tveganje za zdravje. ScienceAlert poroča, da se ob vročih napitkih sproščanje mikroplastike močno poveča, kar pomeni, da je prav jutranja kava tista, ki lahko vsebuje največ delcev.

Kako toplota vpliva na sproščanje mikroplastike iz skodelic

Kot navaja ScienceAlert, so raziskovalci preučevali, kako se materiali skodelic obnašajo, ko pridejo v stik z vročo tekočino. Ugotovili so, da se pri višjih temperaturah iz plastičnih sten sprosti na tisoče delcev mikroplastike, ki preidejo neposredno v pijačo. Raziskava je pokazala, da se količina sproščenih delcev povečuje sorazmerno s temperaturo, kar pomeni, da je vroča kava ali čaj bistveno bolj problematičen kot hladne pijače. ScienceAlert poudarja, da so bili delci zaznani v vseh testiranih vzorcih, kar kaže na to, da je pojav razširjen in ne omejen na posamezne vrste skodelic.

icon-expand Kavni lončki za enkratno uporabo FOTO: AdobeStock

Kakšne posledice ima zaužitje mikroplastike

Kot piše ScienceAlert, dolgoročne posledice zaužitja mikroplastike še niso popolnoma raziskane, vendar strokovnjaki opozarjajo, da lahko ti delci v telesu povzročijo vnetne procese ali vplivajo na delovanje celic. Ker so izjemno majhni, lahko prehajajo skozi prebavni sistem in potencialno vstopajo v krvni obtok. ScienceAlert še poroča, da se mikroplastika v okolju že dolgo kopiči, zdaj pa postaja vse bolj jasno, da se ji težko izognemo tudi v vsakdanjih navadah, kot je pitje kave na poti. Raziskovalci zato opozarjajo, da je treba bolje razumeti, kako redno zaužitje teh delcev vpliva na zdravje ljudi.

Zakaj je problem tako razširjen

Po svetu se vsako leto porabi več sto milijard skodelic za enkratno uporabo, kar pomeni, da je izpostavljenost mikroplastiki iz teh izdelkov globalna. Skodelice so pogosto obložene s polimernimi materiali, ki preprečujejo prepuščanje tekočine, vendar se ob stiku z vročino začnejo razgrajevati. Ker so ti izdelki zasnovani za hitro uporabo in odmetavanje, se o njihovem vplivu na zdravje dolgo ni razpravljalo. Nova raziskava pa jasno kaže, da je čas za resnejši razmislek o tem, kako pogosto posegate po takšnih skodelicah in kakšne alternative bi lahko bile varnejše. Čeprav jutranja kava ostaja prijeten del dneva, raziskava opozarja, da je vredno premisliti o materialih, iz katerih pijete. Mikroplastika je postala neizogiben del sodobnega okolja, vendar lahko z izbiro trajnejših skodelic zmanjšate svojo izpostavljenost. ScienceAlert poudarja, da je potrebnih več raziskav, da bi natančno razumeli vpliv teh delcev na zdravje, vendar trenutni podatki jasno kažejo, da je previdnost pri uporabi skodelic za enkratno uporabo smiselna.