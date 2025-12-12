Kdaj in komu lahko kava dejansko škodi?

Kava je ena najbolj razširjenih pijač na svetu, znana po svojih poživljajočih učinkih in številnih raziskavah, ki potrjujejo njene koristi.

A kot piše Harvard Health, ni univerzalno zdrava, predvsem pa ne za vse, saj obstajajo skupine ljudi in okoliščine, kjer lahko kava povzroči več škode kot koristi.

icon-expand Kava FOTO: AdobeStock

Kava in srčno-žilni sistem

Kot poroča Cleveland Clinic, kofein lahko začasno zviša krvni tlak, kar je problematično pri ljudeh s hipertenzijo. Čeprav pri zdravih posameznikih ta učinek ni dolgoročen, je pri bolnikih z že obstoječimi srčno-žilnimi boleznimi lahko nevaren. Dr. Satjit Bhusri, kardiolog, opozarja: "Za ljudi z nestabilnim krvnim tlakom je kava lahko sprožilec zapletov, ki jih sicer ne bi imeli."

icon-expand Srce FOTO: AdobeStock

Kava in prebavni sistem

Kot piše WebMD, kava spodbuja izločanje želodčne kisline, kar lahko poslabša simptome pri ljudeh z refluksom ali gastritisom. Pri teh bolnikih se pogosto pojavi zgaga, bolečine v želodcu in celo poslabšanje vnetja.

icon-expand Prebava FOTO: AdobeStock

Nosečnost in dojenje

Kot poroča Mayo Clinic, kofein prehaja skozi posteljico in vpliva na plod, ki ga presnavlja bistveno počasneje kot odrasli. Nosečnicam se zato svetuje omejitev vnosa na največ 200 mg kofeina dnevno (približno ena skodelica kave). Prekomerno uživanje je povezano s povečanim tveganjem za nizko porodno težo.

icon-expand Nosečnost FOTO: AdobeStock

Duševno zdravje in spanje

Kot piše NIH, kofein vpliva na centralni živčni sistem in lahko povzroči nemir, tesnobo ter motnje spanja. Pri ljudeh, ki trpijo za anksioznimi motnjami, lahko kava poslabša simptome. Dr. Michael Breus, strokovnjak za spanje, opozarja: "Kava po 14. uri je za večino ljudi recept za slabši spanec, saj kofein ostane v telesu še več ur."

icon-expand Tesnoba FOTO: AdobeStock

Kava in zdravila

Kot poroča Johns Hopkins Medicine, kofein lahko vpliva na presnovo določenih zdravil, med drugim antidepresivov in antibiotikov. To pomeni, da lahko zmanjša njihovo učinkovitost ali poveča stranske učinke.

icon-expand Kava in zdravila FOTO: Shutterstock

Kava je lahko zdrava, a ni za vsakogar. Kot piše Harvard Health, je ključ v zmernosti in poznavanju lastnega telesa. Ljudje z visokim krvnim tlakom, prebavnimi težavami, nosečnice, posamezniki z anksioznostjo ter tisti, ki jemljejo določena zdravila, morajo biti posebej pozorni. Kava je torej dvojna – lahko je zaščitnica zdravja, a v določenih primerih tudi tihi sovražnik.