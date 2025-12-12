Kdaj in komu lahko kava dejansko škodi?

A kot piše Harvard Health, ni univerzalno zdrava, predvsem pa ne za vse, saj obstajajo skupine ljudi in okoliščine, kjer lahko kava povzroči več škode kot koristi.
Kava in srčno-žilni sistem
Kot poroča Cleveland Clinic, kofein lahko začasno zviša krvni tlak, kar je problematično pri ljudeh s hipertenzijo. Čeprav pri zdravih posameznikih ta učinek ni dolgoročen, je pri bolnikih z že obstoječimi srčno-žilnimi boleznimi lahko nevaren. Dr. Satjit Bhusri, kardiolog, opozarja: "Za ljudi z nestabilnim krvnim tlakom je kava lahko sprožilec zapletov, ki jih sicer ne bi imeli."
Kava in prebavni sistem
Kot piše WebMD, kava spodbuja izločanje želodčne kisline, kar lahko poslabša simptome pri ljudeh z refluksom ali gastritisom. Pri teh bolnikih se pogosto pojavi zgaga, bolečine v želodcu in celo poslabšanje vnetja.
Nosečnost in dojenje
Kot poroča Mayo Clinic, kofein prehaja skozi posteljico in vpliva na plod, ki ga presnavlja bistveno počasneje kot odrasli. Nosečnicam se zato svetuje omejitev vnosa na največ 200 mg kofeina dnevno (približno ena skodelica kave). Prekomerno uživanje je povezano s povečanim tveganjem za nizko porodno težo.
Duševno zdravje in spanje
Kot piše NIH, kofein vpliva na centralni živčni sistem in lahko povzroči nemir, tesnobo ter motnje spanja. Pri ljudeh, ki trpijo za anksioznimi motnjami, lahko kava poslabša simptome. Dr. Michael Breus, strokovnjak za spanje, opozarja: "Kava po 14. uri je za večino ljudi recept za slabši spanec, saj kofein ostane v telesu še več ur."
Kava in zdravila
Kot poroča Johns Hopkins Medicine, kofein lahko vpliva na presnovo določenih zdravil, med drugim antidepresivov in antibiotikov. To pomeni, da lahko zmanjša njihovo učinkovitost ali poveča stranske učinke.
Kava je lahko zdrava, a ni za vsakogar. Kot piše Harvard Health, je ključ v zmernosti in poznavanju lastnega telesa. Ljudje z visokim krvnim tlakom, prebavnimi težavami, nosečnice, posamezniki z anksioznostjo ter tisti, ki jemljejo določena zdravila, morajo biti posebej pozorni. Kava je torej dvojna – lahko je zaščitnica zdravja, a v določenih primerih tudi tihi sovražnik.
