Kdaj je najboljši čas v dnevu, da pojemo jabolko?

15. 12. 2025 03.12
Jabolko je eno najbolj priljubljenih in dostopnih sadežev. Velja za simbol zdravja, bogato z vlakninami, antioksidanti in vitamini.

A vprašanje, ki ga pogosto slišimo, je: ali obstaja najboljši čas v dnevu, da pojemo jabolko? Kot piše Verywell Health, jabolko prinaša koristi ne glede na uro, vendar lahko določeni deli dneva še posebej okrepijo njegove učinke na prebavo, energijo in sitost.

Zakaj je jabolko tako koristno?

Jabolko vsebuje topne in netopne vlaknine, med katerimi je najpomembnejša pektin. Kot poroča Health, pektin v črevesju tvori gel, ki upočasni prebavo, stabilizira krvni sladkor in podaljša občutek sitosti. Poleg tega jabolka vsebujejo polifenole, ki delujejo kot antioksidanti in ščitijo celice pred oksidativnim stresom.

Dietetičarka Eva Vacheau, ki jo navaja True Medical, poudarja, da je jabolko kompleksen sadež, bogat z vlakninami, vitaminom C in polifenoli, ki podpirajo prebavo, srčno-žilno zdravje in stabilen krvni sladkor.

Jabolka
JabolkaFOTO: Dreamstime

Najboljši čas za jabolko: kaj pravi znanost?

Zjutraj, optimalno za prebavo in energijo

Kot piše Verywell Health, je jutro eden najboljših časov za uživanje jabolka, saj vlaknine spodbudijo prebavo, pomagajo pri rednem odvajanju in podprejo stabilno raven energije skozi dopoldne. Jabolko je lahko odlična izbira za prebivalce Slovenije, ki pogosto zajtrkujejo hitro ali premalo. Dr. Robert Burakoff, gastroenterolog, poudarja, da vlaknine zjutraj pomagajo prebavnemu sistemu delovati bolj učinkovito in zmanjšujejo tveganje za zaprtje.

Jabolka
JabolkaFOTO: iStock

Pred obrokom, za boljšo kontrolo apetita

Kot poroča Health, lahko jabolko pred obrokom zmanjša lakoto in prepreči prenajedanje. Vlaknine upočasnijo praznjenje želodca, kar pomeni, da se hitreje počutimo siti. To je še posebej koristno za ljudi, ki želijo nadzorovati telesno težo ali stabilizirati krvni sladkor.

Popoldne, zdrava alternativa sladkim prigrizkom

V popoldanskem času, ko raven energije pogosto pade, je jabolko naravni vir ogljikovih hidratov in antioksidantov. Kot piše Verywell Health, jabolko zagotavlja stabilen dvig energije brez hitrega padca, ki ga povzročajo sladkarije.

Jabolka
JabolkaFOTO: iStock

Zvečer, previdno pri občutljivem želodcu

Kot poroča Verywell Health, jabolko ni najboljša izbira tik pred spanjem za ljudi, ki imajo težave z napenjanjem ali občutljivo prebavo. Vlaknine lahko povzročijo nelagodje, kar lahko moti spanec.

Ali je jabolko res bolj zdravo zjutraj?

Čeprav strokovni viri poudarjajo, da je jabolko zdravo kadarkoli, se večina strinja, da jutranji čas prinaša največ koristi za prebavo in energijo. Kot piše Health, vlaknine v jabolku pomagajo uravnavati prebavo ves dan, zato je jutranji vnos še posebej smiseln. Dr. Sherri Gordon, strokovnjakinja za prehrano, navaja, da jabolko zaradi svoje vsebnosti vlaknin in nizkega glikemičnega indeksa pomaga stabilizirati krvni sladkor, kar je idealno za začetek dneva.

Jabolko
JabolkoFOTO: Profimedia

Kako jabolko vključiti v vsakdan?

Slovenci pogosto posegamo po kruhu, mlečnih izdelkih in kavi za zajtrk. Jabolko lahko enostavno vključimo v te navade:

- kot dodatek k ovseni kaši,

- kot prigrizek med potjo,

- kot del malice v službi ali šoli.

Ker so jabolka dostopna vse leto, so idealna za vsakodnevno uživanje.

Jabolko je izjemno zdrav sadež, ki ga lahko uživamo kadarkoli v dnevu. Strokovni viri poudarjajo, da jutranji čas prinaša največ koristi za prebavo, stabilno energijo in sitost. Popoldne je jabolko odlična alternativa sladkim prigrizkom, medtem ko je zvečer priporočljiva previdnost, če imamo občutljivo prebavo. Najboljši čas za jabolko je torej tisti, ki najbolj podpira naše telo in dnevni ritem, a jutro ostaja najbolj priporočljivo.

Viri: Verywell Health, Health

jabolko najboljši čas za sadje uživanje sadja sadje in zelenjava
