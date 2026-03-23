Pospešuje celjenje in krepi telesno zmogljivost

Kaj je hiperbarična kisikova terapija

Kot poroča 24ur.com, gre za medicinski postopek, pri katerem pacient v posebni tlačni komori diha 100-odstotni kisik. Povišan tlak omogoča, da se kisik raztopi v krvni plazmi v bistveno večjih količinah kot običajno, kar pospeši procese celjenja in izboljša oskrbo tkiv. Terapija se uporablja pri različnih zdravstvenih stanjih, med katerimi so najpogostejše diabetične razjede, potapljaška bolezen in zastrupitev z ogljikovim monoksidom. V Sloveniji je večina teh terapij še vedno samoplačniških, saj zavarovalnica letno krije približno 7.000 postopkov, kar je glede na potrebe relativno malo.

Zakaj je kisik tako učinkovit

Povišana koncentracija kisika v telesu omogoča hitrejšo obnovo poškodovanih tkiv, zmanjšuje vnetne procese in spodbuja nastajanje novih kapilar. Kot navaja 24ur.com, je terapija še posebej učinkovita pri kroničnih ranah, ki se sicer celijo zelo počasi. V tlačni komori se kisik raztopi v plazmi v tolikšni meri, da doseže tudi slabo prekrvavljena področja, kar je ključno pri diabetičnih razjedah, kjer je prekrvavitev pogosto močno zmanjšana.

icon-expand Hiperbarična kisikova terapija FOTO: AdobeStock

Hiperbarična komora kot podpora športnikom

V zadnjih letih se je hiperbarična terapija razširila tudi med vrhunskimi športniki, ki jo uporabljajo za hitrejšo regeneracijo po napornih treningih in tekmovanjih. Kot navaja 24ur.com, športniki poročajo o manjši utrujenosti, hitrejšem okrevanju mišic in boljšem splošnem počutju. Povečana oksigenacija tkiv omogoča hitrejšo obnovo mikropoškodb, ki nastanejo med intenzivno vadbo, kar športnikom pomaga ohranjati visoko raven zmogljivosti.

icon-expand Hiperbarična kisikova terapija FOTO: AdobeStock

Kaj pravi medicina

WebMD pojasnjuje, da hiperbarična kisikova terapija poveča količino kisika, ki ga telo lahko uporabi za regeneracijo, kar pospeši celjenje ran, zmanjša otekanje in izboljša delovanje imunskega sistema. Po podatkih WebMD se terapija uporablja tudi pri opeklinah, okužbah, ki se ne odzivajo na antibiotike, ter pri poškodbah, kjer je oskrba s kisikom zmanjšana. Čeprav ni čudežna rešitev, je njena učinkovitost dobro dokumentirana pri številnih stanjih, kjer je ključna izboljšana oksigenacija.

Dostopnost terapije v Sloveniji

Kot poroča 24ur.com, je najnovejša in največja hiperbarična komora pri nas pred kratkim začela delovati v Celju, potem ko je prejela dovoljenje ministrstva. To pomeni pomemben korak k večji dostopnosti terapije, ki je bila doslej omejena predvsem na nekaj centrov. Kljub temu ostaja dejstvo, da je večina terapij samoplačniških, kar mnogim bolnikom predstavlja oviro. Zavarovalnica krije le omejeno število postopkov, zato se številni odločajo za samoplačniško zdravljenje, zlasti tisti, ki se soočajo s kroničnimi ranami ali želijo pospešiti športno regeneracijo.

icon-expand Hiperbarična kisikova terapija FOTO: AdobeStock