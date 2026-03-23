Hiperbarična kisikova terapija
Zdravje

Pospešuje celjenje in krepi telesno zmogljivost

N.R.A.
23. 03. 2026 03.00
0

Hiperbarična kisikova terapija postaja ena ključnih metod za hitrejše celjenje ran in podporo športni regeneraciji, saj telo v tlačni komori prejme izjemno visoke koncentracije kisika.

Kaj je hiperbarična kisikova terapija

Kot poroča 24ur.com, gre za medicinski postopek, pri katerem pacient v posebni tlačni komori diha 100-odstotni kisik. Povišan tlak omogoča, da se kisik raztopi v krvni plazmi v bistveno večjih količinah kot običajno, kar pospeši procese celjenja in izboljša oskrbo tkiv. Terapija se uporablja pri različnih zdravstvenih stanjih, med katerimi so najpogostejše diabetične razjede, potapljaška bolezen in zastrupitev z ogljikovim monoksidom. V Sloveniji je večina teh terapij še vedno samoplačniških, saj zavarovalnica letno krije približno 7.000 postopkov, kar je glede na potrebe relativno malo.

Zakaj je kisik tako učinkovit

Povišana koncentracija kisika v telesu omogoča hitrejšo obnovo poškodovanih tkiv, zmanjšuje vnetne procese in spodbuja nastajanje novih kapilar. Kot navaja 24ur.com, je terapija še posebej učinkovita pri kroničnih ranah, ki se sicer celijo zelo počasi. V tlačni komori se kisik raztopi v plazmi v tolikšni meri, da doseže tudi slabo prekrvavljena področja, kar je ključno pri diabetičnih razjedah, kjer je prekrvavitev pogosto močno zmanjšana.

Hiperbarična kisikova terapijaFOTO: AdobeStock

Hiperbarična komora kot podpora športnikom

V zadnjih letih se je hiperbarična terapija razširila tudi med vrhunskimi športniki, ki jo uporabljajo za hitrejšo regeneracijo po napornih treningih in tekmovanjih. Kot navaja 24ur.com, športniki poročajo o manjši utrujenosti, hitrejšem okrevanju mišic in boljšem splošnem počutju. Povečana oksigenacija tkiv omogoča hitrejšo obnovo mikropoškodb, ki nastanejo med intenzivno vadbo, kar športnikom pomaga ohranjati visoko raven zmogljivosti.

Hiperbarična kisikova terapijaFOTO: AdobeStock

Kaj pravi medicina

WebMD pojasnjuje, da hiperbarična kisikova terapija poveča količino kisika, ki ga telo lahko uporabi za regeneracijo, kar pospeši celjenje ran, zmanjša otekanje in izboljša delovanje imunskega sistema. Po podatkih WebMD se terapija uporablja tudi pri opeklinah, okužbah, ki se ne odzivajo na antibiotike, ter pri poškodbah, kjer je oskrba s kisikom zmanjšana. Čeprav ni čudežna rešitev, je njena učinkovitost dobro dokumentirana pri številnih stanjih, kjer je ključna izboljšana oksigenacija.

Dostopnost terapije v Sloveniji

Kot poroča 24ur.com, je najnovejša in največja hiperbarična komora pri nas pred kratkim začela delovati v Celju, potem ko je prejela dovoljenje ministrstva. To pomeni pomemben korak k večji dostopnosti terapije, ki je bila doslej omejena predvsem na nekaj centrov. Kljub temu ostaja dejstvo, da je večina terapij samoplačniških, kar mnogim bolnikom predstavlja oviro. Zavarovalnica krije le omejeno število postopkov, zato se številni odločajo za samoplačniško zdravljenje, zlasti tisti, ki se soočajo s kroničnimi ranami ali želijo pospešiti športno regeneracijo.

Hiperbarična kisikova terapijaFOTO: AdobeStock

Hiperbarična kisikova terapija je pomembna podpora pri zdravljenju številnih stanj, od diabetičnih razjed do zastrupitev in potapljaške bolezni. Zaradi sposobnosti, da telo nasiči s kisikom v izjemno visokih koncentracijah, pospeši celjenje in izboljša delovanje tkiv. Vse več športnikov jo uporablja kot del regeneracijskih protokolov, medtem ko se v medicini uveljavlja kot dopolnilna metoda pri zahtevnih in kroničnih zdravstvenih težavah. Z odprtjem nove komore v Celju se dostopnost terapije izboljšuje, a ostaja izziv, da bi bila bolj dostopna tudi za bolnike, ki si samoplačniškega zdravljenja ne morejo privoščiti.

Vir: 24ur.com, WebMD

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
