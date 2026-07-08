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Klimatska naprava ni vedno najboljša rešitev: strokovnjaki razlagajo, zakaj

N.R.A.
08. 07. 2026 03.01
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Ko se temperature poleti povzpnejo visoko, je klimatska naprava za mnoge prva rešitev. Hladen zrak v nekaj minutah osveži prostor in lahko močno olajša prenašanje vročine.

Toda strokovnjaki opozarjajo, da klimatska naprava ni vedno idealen odgovor. Če je uporabljena nepravilno, lahko povzroči težave, kot so suhe oči, razdražene dihalne poti, slabša kakovost zraka v prostoru in večja poraba energije. To ne pomeni, da se morate klimi odpovedati. Pomembno je predvsem, kako jo uporabljate.

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Prehladen prostor lahko obremeni telo

Ena najpogostejših napak je, da ljudje temperaturo nastavijo bistveno nižje od zunanje. Če je zunaj 35 stopinj Celzija, nekateri klimatsko napravo nastavijo na 18 ali 19 stopinj Celzija. Strokovnjaki opozarjajo, da tako velik temperaturni preskok za telo ni najbolj prijazen.

Ameriški strokovnjaki za javno zdravje priporočajo, da razlika med zunanjo in notranjo temperaturo ni pretirana. Prehod iz zelo vročega okolja v zelo hladen prostor lahko pri nekaterih ljudeh povzroči nelagodje, glavobol ali občutek utrujenosti.

Klima
KlimaFOTO: AdobeStock

Suh zrak lahko vpliva na oči in dihala

Klimatske naprave poleg hlajenja tudi zmanjšujejo količino vlage v zraku. To lahko pri nekaterih ljudeh povzroči:

- suhe in razdražene oči,

- suho grlo,

- draženje nosne sluznice,

- poslabšanje težav pri ljudeh z občutljivimi dihali.

Strokovnjaki z Mayo Clinic opozarjajo, da lahko suh zrak vpliva na kožo in dihalne poti, zato je pomembno vzdrževati primerno raven vlažnosti v prostoru.

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Slabo vzdrževana klima lahko poslabša kakovost zraka

Velika težava ni sama klimatska naprava, ampak njeno vzdrževanje. Če se filtri ne čistijo redno, se v njih lahko nabirajo:

- prah,

- alergeni,

- delci plesni,

- druge nečistoče.

Ko naprava ponovno zažene kroženje zraka, se lahko ti delci razširijo po prostoru. Ameriški Environmental Protection Agency (EPA) poudarja, da je redno vzdrževanje sistemov za hlajenje pomemben del zagotavljanja dobre kakovosti zraka v notranjih prostorih.

Klima
KlimaFOTO: AdobeStock

Kdaj je bolje prostor ohladiti brez klime?

V nekaterih primerih klimatska naprava sploh ni potrebna. Če je zunaj hladneje kot v stanovanju, lahko pomaga:

- prezračevanje zgodaj zjutraj ali pozno zvečer,

- zapiranje oken in senčil čez najbolj vroč del dneva,

- uporaba ventilatorja za kroženje zraka,

- preprečevanje neposrednega sonca skozi okna.

Strokovnjaki opozarjajo, da je eden največjih virov segrevanja doma prav sončna svetloba, ki skozi stekla segreva notranje površine.

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Ventilator ni vedno slabša izbira

Mnogi menijo, da ventilator ne pomaga, ker prostora dejansko ne ohladi. To je res – ventilator ne znižuje temperature zraka. Vendar lahko izboljša občutek hladu, saj pospeši izhlapevanje znoja s kože in pomaga telesu oddajati toploto.

Ameriški Center for Disease Control and Prevention (CDC) opozarja, da ventilatorji pri zelo visokih temperaturah niso vedno dovolj učinkoviti, zlasti pri ekstremni vročini, vendar so lahko koristni v kombinaciji z drugimi ukrepi.

Klima
KlimaFOTO: AdobeStock

Kako uporabljati klimatsko napravo bolj zdravo?

Strokovnjaki priporočajo nekaj preprostih pravil:

- temperaturo nastavite zmerno, običajno okoli 24 do 27 stopinj Celzija,

- ne usmerjajte hladnega zraka neposredno v obraz ali telo,

- redno čistite filtre,

- ne pustite, da klima deluje neprekinjeno brez potrebe,

- občasno prezračite prostor, kadar so zunanje razmere primerne.

Klima
KlimaFOTO: AdobeStock

Kdo mora biti posebej previden?

Posebno pozorni naj bodo: starejši ljudje, majhni otroci, ljudje z astmo ali kroničnimi boleznimi dihal, ljudje z alergijami. Pri njih lahko slaba kakovost zraka ali nepravilna uporaba klimatske naprave hitreje povzroči težave.

Klimatska naprava je pomoč, ne edina rešitev

Klimatska naprava je lahko zelo koristna, predvsem med vročinskimi valovi, ko visoke temperature predstavljajo tveganje za zdravje. Vendar strokovnjaki opozarjajo, da najboljše rezultate prinese kombinacija različnih ukrepov: senčenje prostora, pravilno prezračevanje, dovolj tekočine, primerna temperatura in dobro vzdrževana klimatska naprava.

Včasih je za prijetnejše stanovanje dovolj že nekaj preprostih sprememb, brez tega, da bi klimo ves dan nastavili na najnižjo možno temperaturo.

Viri: Mayo Clinic, Humidifiers: Ease skin, breathing symptoms, Environmental Protection Agency (EPA), Indoor Air Quality and Air Cleaners, Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Preventing Heat-Related Illness, Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Air Conditioning and Indoor Air Quality, Harvard Health Publishing, Keeping cool in hot weather

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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