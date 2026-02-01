Ko ste prehlajeni in vas boli grlo: strokovnjaki priporočajo te čaje

Zakaj zeliščni čaji pomagajo pri bolečem grlu

Kot piše Net.hr, zdravstveni strokovnjaki poudarjajo, da topli zeliščni napitki ne delujejo le pomirjujoče, temveč lahko zaradi svojih naravnih učinkovin zmanjšajo vnetje in olajšajo draženje sluznice. Toplota izboljša prekrvavitev, kar pospeši naravne obrambne mehanizme telesa, medtem ko posamezna zelišča delujejo protivnetno, protimikrobno ali blažilno.

Katera zelišča strokovnjaki najpogosteje priporočajo

Med najbolj priljubljenimi izbirami je čaj iz žajblja, ki je znan po svojih antiseptičnih lastnostih. Strokovnjaki ga pogosto omenjajo kot prvo izbiro pri bolečem grlu, saj lahko zmanjša oteklino in neprijeten pekoč občutek. Enako velja za kamilico, ki deluje pomirjujoče in lahko ublaži draženje sluznice, zato je primerna tudi za osebe z občutljivim želodcem. Ingverjev čaj je še ena priporočena izbira, saj vsebuje naravne protivnetne spojine. Topel napitek iz ingverja lahko pomaga pri občutku pritiska v žrelu in splošnem slabem počutju, ki pogosto spremlja prehlad. Strokovnjaki izpostavljajo tudi limonin čaj, ki zaradi vitamina C podpira imunski sistem, ter metin čaj, ki lahko olajša dihanje in zmanjša občutek zamašenosti.

icon-expand Čaj FOTO: Thinkstock

Kako pravilno pripraviti čaj, da bo učinek najboljši

Strokovnjaki opozarjajo, da je pomembno, da čaja ne prekuhavate, saj lahko previsoka temperatura uniči koristne učinkovine. Priporočljivo je, da vrelo vodo nekoliko ohladite, preden jo prelijete po zeliščih. Prav tako svetujejo, da čaja ne sladkate z rafiniranim sladkorjem, saj lahko ta dodatno draži grlo. Če želite sladek okus, je boljša izbira med, ki ima sam po sebi blagodejne lastnosti, vendar ga dodajte šele, ko se čaj nekoliko ohladi.

Kdaj poseči po zeliščnih čajih in kdaj k zdravniku

Kot poroča net.hr, so zeliščni čaji najprimernejši ob prvih znakih prehlada, ko se pojavi praskanje v grlu, rahla bolečina ali občutek suhosti. Redno pitje toplih napitkov lahko prepreči poslabšanje simptomov in pomaga telesu, da se hitreje odzove na okužbo. Pomembno je tudi, da pijete dovolj tekočine, saj hidracija pomaga ohranjati sluznico vlažno in manj občutljivo.

icon-expand Čaj FOTO: AdobeStock

Kdaj je potrebna dodatna pozornost

Če se bolečina v grlu stopnjuje, se pojavi visoka telesna temperatura ali težave z dihanjem, strokovnjaki svetujejo, da poiščete zdravniško pomoč. Zeliščni čaji so lahko odlična podpora, vendar ne nadomeščajo medicinskega zdravljenja, kadar gre za resnejšo okužbo. V takšnih primerih je pomembno pravočasno ukrepanje, da se preprečijo zapleti. Zeliščni čaji so preprosta, naravna in dostopna pomoč pri bolečem grlu in prehladu. S pravilno izbiro zelišč lahko ublažite simptome, izboljšate počutje in telesu pomagate pri okrevanju. Čeprav ne morejo nadomestiti zdravniškega zdravljenja, so dragocen del samopomoči, ki ga strokovnjaki pogosto priporočajo kot prvo podporo ob začetnih znakih bolezni.