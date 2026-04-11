Pijača, ki jo pijemo vsak dan, dokazano slabša spanec in anksioznost

Kofein je del vsakdana skoraj vseh odraslih, a strokovnjaki opozarjajo, da ima lahko ta priljubljena pijača, kava, precej močnejši vpliv na spanec in duševno počutje, kot se večina zaveda.

Sleep Foundation poroča, da kofein dokazano moti naravne spalne cikle, tudi če ga zaužijemo več ur pred spanjem. Po podatkih UCLA Health kofein ne vpliva le na budnost, temveč lahko sproži tudi simptome anksioznosti, saj aktivira stresni odziv telesa in zviša raven adrenalina.

Strokovnjaki opozarjajo: učinek ni 'nedolžen', kot mislimo

Kava je pogosto predstavljena kot koristen 'jutranji zagon', a po navedbah UCLA Health kofein blokira nevrotransmiter adenozin, ki telesu sporoča, da je čas za počitek. Ko je ta proces moten, se poveča napetost, srčni utrip in občutek notranjega nemira. Sleep Foundation dodaja, da lahko kofein ostane v telesu tudi do 10 ur, kar pomeni, da popoldanska kava pogosto vpliva na kakovost spanja, tudi če človek zaspi brez težav.

Kako kofein vpliva na spanec

Po podatkih Sleep Foundation kofein:

- podaljša čas, ki ga potrebujemo, da zaspimo,

- zmanjša količino globokega spanca,

- povzroči pogostejša prebujanja,

- zmanjša občutek spočitosti naslednji dan.

Strokovnjaki poudarjajo, da se učinek kopiči tudi, če pijemo 'le eno skodelico na dan'.

Zakaj kofein povečuje anksioznost

UCLA Health pojasnjuje, da kofein sproži odziv 'boj ali beg', kar pomeni:

- povišan srčni utrip,

- hitrejše dihanje,

- napetost mišic,

- občutek notranjega nemira.

Pri ljudeh, ki so nagnjeni k anksioznosti, je ta učinek še izrazitejši.

Znanstveni dokazi: povezava je jasna

Metaanaliza, objavljena v reviji Frontiers in Psychology, je pokazala, da kofein poveča tveganje za anksioznost, pri visokih odmerkih pa je učinek izrazito močan. Raziskovalci so ugotovili, da se tveganje močno poveča pri vnosu nad 400 mg kofeina na dan, kar ustreza približno 2–3 skodelicam močne kave.

Težava se pogosto začne neopazno

Strokovnjaki opozarjajo, da ljudje pogosto ne povežejo svojih težav s spanjem ali anksioznostjo s kavo, ker:

- jo pijejo že leta,

- je družbeno normalizirana,

- se učinki kažejo postopoma,

- je prisotna tudi v hrani, čaju, energijskih pijačah in celo zdravilih.

UCLA Health poudarja, da mnogi sploh ne vedo, koliko kofeina zaužijejo dnevno.

Kaj svetujejo strokovnjaki

Po priporočilih Sleep Foundation in UCLA Health:

- kofein najkasneje do 14. ure,

- izogibanje energijskim pijačam,

- zmanjšanje vnosa pri osebah z anksioznostjo,

- postopno zmanjševanje, ne nenadna prekinitev,

- spremljanje, kako telo reagira na različne količine.

Kava ni le 'jutranji ritual'; kofein dokazano poslabša spanec in lahko sproži ali okrepi anksioznost, še posebej pri ljudeh, ki ga pijejo vsak dan.

Viri: Sleep Foundation, UCLA Health, Frontiers in Psychology

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
kofein spanec anksioznost zdravje kava
