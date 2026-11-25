Ljudje, starejši od 65 let, praviloma potrebujejo od sedem do osem ur spanja na noč. Nekatere zdravstvene ustanove, med njimi ameriški National Institute on Aging, navajajo razpon od sedem do devet ur.

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Zakaj starejši pogosto spijo manj?

S staranjem se spreminja naš naravni ritem spanja. Starejši ljudje pogosto: - zaspijo prej zvečer, - se zbudijo zgodaj zjutraj, - imajo lažji in manj globok spanec, - se ponoči pogosteje prebujajo, - težje ponovno zaspijo po prebujanju. Po pojasnilih klinike Mayo se pri starejših spremeni predvsem vzorec spanja, ne pa nujno tudi njegova potrebna količina. To pomeni, da dejstvo, da se nekdo zbudi ob petih zjutraj, še ne pomeni, da njegovo telo potrebuje manj počitka.

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Kaj se zgodi, če redno spimo premalo?

Pomanjkanje spanja ni zgolj razlog za utrujenost naslednji dan. Dolgotrajno nezadosten spanec lahko vpliva na telesno in duševno zdravje. Med možnimi posledicami so: - slabši spomin in koncentracija, - večja razdražljivost in nihanje razpoloženja, - slabše ravnotežje in večje tveganje za padce, - slabše delovanje imunskega sistema, - večje tveganje za visok krvni tlak, bolezni srca in sladkorno bolezen. National Institute on Aging opozarja, da lahko slaba kakovost spanja vpliva tudi na sposobnost odločanja, odzivanja in opravljanja vsakodnevnih dejavnosti.

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Kako izboljšati spanec po 65. letu?

Za boljši spanec strokovnjaki priporočajo nekaj preprostih navad: 1. Ohranite reden urnik. Vsak dan hodite spat in vstajajte ob približno isti uri. 2. Izogibajte se poznemu dremežu. Spanje pozno popoldne ali zvečer lahko oteži uspavanje ponoči. 3. Omejite kofein in alkohol. Zlasti v drugi polovici dneva lahko vplivata na kakovost spanja. 4. Čez dan bodite telesno aktivni. Redno gibanje lahko izboljša nočni počitek, vendar se intenzivni vadbi tik pred spanjem raje izognite. 5. Uredite spalno okolje. Spalnica naj bo mirna, temna in prijetno hladna.

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Kdaj težave s spanjem niso več običajen del staranja?

Če se redno zbujate neprespani, ste čez dan izrazito utrujeni ali imate dolgotrajne težave z uspavanjem, se posvetujte z zdravnikom. Vzrok so lahko nespečnost, spalna apneja, sindrom nemirnih nog, kronične bolečine ali zdravila, ki vplivajo na spanje. Po 65. letu ne potrebujemo bistveno manj spanja. Potrebujemo predvsem kakovosten in dovolj dolg počitek, ki omogoča telesu in možganom, da si opomorejo.