Kaj se zgodi s telesom, če leto dni pijete vsak dan štiri litre vode

Večina nas komaj doseže priporočenih šest do osem kozarcev vode na dan, YouTuber Pierre Dalati pa se je odločil preveriti, kaj se zgodi, če to količino podvoji. Skozi celotno leto je vsak dan popil štiri litre vode, kar je precejšen podvig za vsak organizem.

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Dalati je znan po svojih dolgotrajnih izzivih, saj je v preteklosti že testiral učinke kreatina in drugih navad. Kot sam pravi, je želel videti, kakšno razliko v resnici prinese maksimalna hidracija telesa. Rezultati so bili vidni na več področjih: od splošnega počutja do vizualnih sprememb na koži. Poudarja, da je s tem režimom začel predvsem zaradi hidracije, a je kmalu odkril celo vrsto drugih koristi, ki so ga presenetile.

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Kako vam voda pomaga pri nadzoru lakote in hujšanju

Če se borite z odvečnimi kilogrami ali nenehno potrebo po prigrizkih, bi lahko bila rešitev prav v vodi. Pierre je razložil, da mu je pitje štirih litrov na dan pomagalo uravnotežiti apetit. Ni bil več ves čas lačen, njegovo telo pa ni hrepenelo po nezdravi hrani med obroki. Ko pijete veliko vode, polnite želodec, kar dejansko zavira občutek lakote. Dalati svetuje: "Če popijete kozarec vode 20 minut pred obrokom, boste opazili, da se boste veliko hitreje nasitili." To je bila ena njegovih največjih zmag v celem letu, saj je s tem na povsem naraven način zmanjšal količino zaužite hrane in izgubil neželeno maščobno tkivo brez stroge diete.

icon-expand Pitje vode FOTO: AdobeStock

Reden vnos tekočine je ključ do naravnega uravnavanja apetita in hitrejše sitosti.

Boljši treningi, hitrejša regeneracija in manj bolečin

Pierre je med svojo preizkušnjo treniral v fitnesu kar pet- do šestkrat na teden. Ugotovil je, da se njegovo telo s štirimi litri vode mnogo bolje regenerira. Mišice ga po težkih treningih niso bolele tako kot prej, imel pa je tudi manj težav z glavoboli. Hidracija namreč igra ključno vlogo pri delovanju celotnega telesa. Ko ste primerno hidrirani, telo deluje kot naoljen stroj. Dalati pravi, da se je splošno počutje drastično izboljšalo, saj dehidracija pogosto povzroča bolečine in utrujenost, ki se jih sploh ne zavedamo. Z rednim pitjem je odpravil nenehne mikro bolečine v telesu in dosegel novo raven fizične zmogljivosti, kar mu je omogočilo še močnejše in pogostejše treninge brez večjih težav.