Kolikokrat je še normalno, da se ponoči zbudite

Kako pogosto je prebujanje ponoči običajno
Kot poroča Express, so strokovnjaki poudarili, da je kratkotrajno prebujanje med nočnim počitkom normalen pojav. Večina odraslih se zbuja približno eno do dvakrat na noč, pri čemer se teh trenutkov pogosto ne spomnimo naslednje jutro. To se običajno zgodi med naravnimi fazami spanja, ko telo prehaja med lahkim in globokim spancem.
Če se prebujate pogosteje ali ob tem doživljate težave s spanjem, je smiselno preveriti morebitne vzroke. Pogosto prebujanje lahko nakazuje težave s stresom, nepravilno spalno higieno ali celo zdravstvene motnje, kot so apneja v spanju, težave s srcem ali diabetes.
Dejavniki, ki vplivajo na prebujanje ponoči
Kot piše Express, na pogostost prebujanja vplivajo številni dejavniki, vključno s starostjo, življenjskim slogom in prisotnostjo kroničnih bolezni. Ljudje, ki so pod stresom ali imajo nezdrave spalne navade, se lahko zbudijo večkrat, kar zmanjšuje kakovost spanja in lahko vpliva na dnevno energijo ter koncentracijo. Zdravstveni strokovnjaki svetujejo, da se posvetujete z zdravnikom, če opazite, da se ponoči pogosto prebujate in to vpliva na vaše dnevno počutje.
Redno prebujanje ponoči je lahko tudi znak, da telo opozarja na motnje v cirkulaciji, težave z dihanjem ali druge kronične bolezni. Zato je pomembno spremljanje simptomov in po potrebi diagnostični pregled.
Z upoštevanjem osnovnih načel higiene spanja, kot so redni spalni ritmi, omejitev kofeina in elektronskih naprav pred spanjem, lahko zmanjšate pogostost prebujanja. Čeprav občasno prebujanje ni razlog za zaskrbljenost, stalne motnje spanja zahtevajo strokovno obravnavo.
Vir: Express
