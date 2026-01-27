Kolikokrat je še normalno, da se ponoči zbudite

Kot poroča Express, so strokovnjaki poudarili, da je kratkotrajno prebujanje med nočnim počitkom normalen pojav. Večina odraslih se zbuja približno eno do dvakrat na noč, pri čemer se teh trenutkov pogosto ne spomnimo naslednje jutro. To se običajno zgodi med naravnimi fazami spanja, ko telo prehaja med lahkim in globokim spancem.

Če se prebujate pogosteje ali ob tem doživljate težave s spanjem, je smiselno preveriti morebitne vzroke. Pogosto prebujanje lahko nakazuje težave s stresom, nepravilno spalno higieno ali celo zdravstvene motnje, kot so apneja v spanju, težave s srcem ali diabetes.