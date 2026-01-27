Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Stanje lahko blažim na različne načine.
Zdravje

Kolikokrat je še normalno, da se ponoči zbudite

N.R.A.
27. 01. 2026 03.47
0

Čeprav je občasno prebujanje ponoči običajno, lahko pogostejše motnje spanja kažejo na zdravstvene težave.

Kako pogosto je prebujanje ponoči običajno

Kot poroča Express, so strokovnjaki poudarili, da je kratkotrajno prebujanje med nočnim počitkom normalen pojav. Večina odraslih se zbuja približno eno do dvakrat na noč, pri čemer se teh trenutkov pogosto ne spomnimo naslednje jutro. To se običajno zgodi med naravnimi fazami spanja, ko telo prehaja med lahkim in globokim spancem.

Če se prebujate pogosteje ali ob tem doživljate težave s spanjem, je smiselno preveriti morebitne vzroke. Pogosto prebujanje lahko nakazuje težave s stresom, nepravilno spalno higieno ali celo zdravstvene motnje, kot so apneja v spanju, težave s srcem ali diabetes.

Nespečnost
NespečnostFOTO: iStock

Dejavniki, ki vplivajo na prebujanje ponoči

Kot piše Express, na pogostost prebujanja vplivajo številni dejavniki, vključno s starostjo, življenjskim slogom in prisotnostjo kroničnih bolezni. Ljudje, ki so pod stresom ali imajo nezdrave spalne navade, se lahko zbudijo večkrat, kar zmanjšuje kakovost spanja in lahko vpliva na dnevno energijo ter koncentracijo. Zdravstveni strokovnjaki svetujejo, da se posvetujete z zdravnikom, če opazite, da se ponoči pogosto prebujate in to vpliva na vaše dnevno počutje.

Se ponoči pogosto prebujate? Poglejte, kaj to pomeni, glede na uro
Preberi še
Se ponoči pogosto prebujate? Poglejte, kaj to pomeni, glede na uro

Redno prebujanje ponoči je lahko tudi znak, da telo opozarja na motnje v cirkulaciji, težave z dihanjem ali druge kronične bolezni. Zato je pomembno spremljanje simptomov in po potrebi diagnostični pregled.

Z upoštevanjem osnovnih načel higiene spanja, kot so redni spalni ritmi, omejitev kofeina in elektronskih naprav pred spanjem, lahko zmanjšate pogostost prebujanja. Čeprav občasno prebujanje ni razlog za zaskrbljenost, stalne motnje spanja zahtevajo strokovno obravnavo.

Vir: Express

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
prebujanje ponoči motnje spanja higiene spanja zdravstvene težave kakovost spanja
Življenjske zgodbe

Moški z bolečinami v hrbtu, ki so se izkazale za nevarno bolezen

Zakaj se zbudimo nekaj minut pred budilko?
Zdravje

Zakaj se zbudimo nekaj minut pred budilko?

Se ponoči pogosto prebujate? Poglejte, kaj to pomeni, glede na uro
Simptomi in bolezni

Se ponoči pogosto prebujate? Poglejte, kaj to pomeni, glede na uro

Zakaj se zbujam ob 3. uri zjutraj?
Zdravje

Zakaj se zbujam ob 3. uri zjutraj?

Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Simptomi in bolezni

Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?

Kaj pomeni, če se pogosto zbujate ob isti uri ponoči? Morda vam telo nekaj sporoča
Zdravje

Kaj pomeni, če se pogosto zbujate ob isti uri ponoči? Morda vam telo nekaj sporoča

Se prebujate ob 3. uri zjutraj? Razlog morda tiči v prehrani
Zdravje

Se prebujate ob 3. uri zjutraj? Razlog morda tiči v prehrani

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1475