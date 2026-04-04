Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Odvzem krvi
Zdravje

Krvni testi: obljubljajo veliko, a skrivajo pomembno opozorilo

N.R.A.
04. 04. 2026 03.57
0

Zamisel, da bi lahko z enim samim odvzemom krvi preverili, ali se v telesu tiho razvija rak, zveni skoraj kot znanstvena fantastika. A prav takšne teste danes razvijajo številne raziskovalne skupine po svetu. Prvi rezultati kažejo, da lahko v krvi zaznajo drobne fragmente tumorske DNK, še preden se pojavijo simptomi.

Čeprav tehnologija napreduje hitro, strokovnjaki opozarjajo, da je treba navdušenje nekoliko umiriti, piše net.hr. Trenutni testi namreč še niso dovolj natančni, da bi lahko zanesljivo služili kot samostojno presejalno orodje.

Kako delujejo krvni testi za več vrst raka

Ko se v telesu razvija tumor, rakave celice sproščajo fragmente DNK, ki lahko krožijo v krvi. Napredni laboratorijski testi poskušajo te fragmente prepoznati in iz njih razbrati, ali se v telesu dogaja nekaj sumljivega. V Veliki Britaniji so takšne teste preizkusili na več kot 140.000 ljudeh. Zdravstveni sistem je projekt označil kot pomemben korak naprej, saj bi lahko v prihodnosti omogočil odkrivanje raka v fazi, ko je zdravljenje najbolj uspešno.

KriFOTO: AdobeStock

Ključna težava: testi pogosto raka sploh ne zaznajo

Največji izziv je občutljivost. V številnih primerih testi raka preprosto ne zaznajo, tudi pri ljudeh, ki ga kasneje razvijejo. Negativen rezultat zato ne pomeni nujno, da je človek zdrav. To predstavlja resno tveganje, saj lahko ljudje zaradi občutka lažne varnosti odlašajo z obiskom zdravnika ali prezrejo prve simptome.

Druga plat težave: lažno pozitivni rezultati

Pojavljajo se tudi primeri, ko test pokaže sum na raka, čeprav ga človek sploh nima. To vodi v dodatne preiskave, stres in obremenitev zdravstvenega sistema, ki je že tako pogosto na meji zmogljivosti.

KriFOTO: AdobeStock

Finančni in organizacijski izzivi

Takšni testi so dragi, njihova množična uvedba pa bi lahko hitro presegla zmogljivosti zdravstvenih ustanov. Če tehnologija še ni dovolj zanesljiva, obstaja nevarnost, da bi se ogromna sredstva porabila za postopke, ki ne prinašajo pričakovane koristi.

Kje so testi lahko resnično koristni

Čeprav še niso primerni za splošno populacijo, imajo velik potencial pri:

- ljudeh z visokim genetskim tveganjem,

- posameznikih z močno družinsko anamnezo raka,

- spremljanju bolnikov po zdravljenju,

- izbiri terapij, prilagojenih biologiji tumorja.

Znanstveniki verjamejo, da bo tehnologija v prihodnjih letih postala natančnejša in bolj dostopna.

KriFOTO: Dreamstime

Kaj si velja zapomniti

Krvni testi za več vrst raka so obetavni, vendar še niso dovolj zanesljivi, da bi nadomestili klasične presejalne programe. Negativen rezultat ne zagotavlja odsotnosti bolezni, pozitiven pa ne pomeni nujno, da je bolezen prisotna. Tehnologija je na dobri poti, a potrebuje še čas in dodatne raziskave.

Vir: Net.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Prebava

Kaj morate obvezno narediti po velikonočni pojedini

Vitamini in minerali

Ta vitamin je ključen za ženske po 35. letu – večina ga ima premalo

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1604