Lahko zdravje zob napove tveganje za prezgodnjo smrt?

N.R.A.
18. 01. 2026 03.58
0

Oralno zdravje je tesno povezano s splošnim zdravjem, kar potrjuje nova raziskava, izvedena na Univerzi v Osaki.

Analiza zdravstvenih in zobozdravstvenih podatkov več kot 190.000 starejših odraslih je pokazala, da stanje zob ni le estetsko vprašanje, temveč lahko pomembno vpliva na dolgoživost. Večje število manjkajočih ali propadajočih zob je povezano z višjim tveganjem za prezgodnjo smrt, medtem ko so zdravi ali popravljeni zobje povezani z nižjim tveganjem. Rezultati poudarjajo, da je skrb za zobno zdravje ključna ne le za dobro počutje, temveč tudi za podaljšanje življenjske dobe.

Povezava med stanjem zob in smrtnostjo

Kot navaja ScienceAlert, so raziskovalci označili vsak zob kot zdrav, manjkajoč, popravljen ali propadajoč. Ugotovili so, da je skupno število zdravih in popravljenih zob natančnejši pokazatelj tveganja za prezgodnjo smrt kot zgolj število zdravih zob. Manjkajoči ali propadajoči zobje so bili povezani s kroničnim vnetjem, ki se lahko razširi na druge dele telesa, ter s težavami pri prehranjevanju, kar vpliva na kakovost prehrane.

Izpadanje zob
Izpadanje zobFOTO: AdobeStock

Vpliv vnetja in prehrane

Propadajoči zobje lahko sprožijo dolgotrajno vnetje, ki obremeni celoten organizem. Poleg tega izguba zob otežuje žvečenje in s tem zmanjšuje možnost za uravnoteženo prehrano. To vodi v slabšo preskrbo s hranili, kar dodatno poveča tveganje za bolezni in prezgodnjo smrt. Popravljen zob pa ne le ohranja funkcijo, temveč tudi zmanjšuje tveganje za širjenje vnetja.

Širši koncept oralne krhkosti

Raziskava se povezuje z ugotovitvami druge študije, ki jo je izvedel Inštitut za znanost v Tokiu. Oralna krhkost vključuje kombinacijo manjkajočih zob, težav pri žvečenju in požiranju, suha usta ter težave pri govoru. Starejši odrasli z več simptomi so imeli večje tveganje za potrebo po dolgotrajni oskrbi in za prezgodnjo smrt. To dodatno potrjuje, da je celostna skrb za ustno zdravje ključna za ohranjanje kakovostnega življenja.

Izpadanje zob
Izpadanje zobFOTO: AdobeStock

Raziskava poudarja, da bi morale prihodnje študije podrobneje preučiti ne le število zob, temveč tudi njihovo stanje. Popravljen ali zdrav zob lahko pomembno zmanjša tveganje za prezgodnjo smrt, medtem ko propadajoči ali manjkajoči zobje povečajo obremenitev organizma. Skrb za ustno zdravje je zato bistven del zdravega staranja in lahko pomembno prispeva k daljši življenjski dobi.

Vir: ScienceAlert

Vir: ScienceAlert
