Perzijska mačka
Zdravje

Lastništvo mačke potencialno povezano z večjim tveganjem za to bolezen

N.R.A.
30. 01. 2026 03.28
0

Raziskovalci opozarjajo na možno povezavo med mačkami in tveganjem za shizofrenijo.

Kaj razkriva nova analiza podatkov

Kot navaja ScienceAlert, so raziskovalci pregledali več obsežnih podatkovnih zbirk, da bi preverili, ali obstaja povezava med lastništvom mačke in kasnejšim razvojem shizofrenije ali sorodnih psihotičnih motenj. Ugotovili so, da imajo posamezniki, ki so v otroštvu ali mladosti živeli z mačko, statistično večjo verjetnost za razvoj shizofrenije v odrasli dobi. Gre za opazovalno povezavo, ki ne dokazuje neposrednega vzroka, vendar odpira pomembna vprašanja o vplivu zgodnjih okoljskih dejavnikov na duševno zdravje.

Mačka
MačkaFOTO: Shutterstock

Vloga parazita Toxoplasma gondii v ozadju povezave

Že dolgo se domneva, da bi lahko parazit Toxoplasma gondii, ki ga pogosto prenašajo mačke, vplival na delovanje možganov. Okužba s tem parazitom je pri večini ljudi blaga ali neopazna, vendar lahko v redkih primerih vpliva na živčni sistem. Pretekle raziskave so že nakazale povezavo med okužbo s parazitom in povečanim tveganjem za nekatere duševne motnje. Nova analiza zato ponovno odpira razpravo o tem, ali bi lahko zgodnja izpostavljenost parazitu vplivala na kasnejši razvoj shizofrenije.

Mačka
MačkaFOTO: Adobe Stock

Kako raziskovalci razumejo ugotovitve

Kot piše ScienceAlert, avtorji raziskave poudarjajo, da rezultati ne pomenijo, da mačke povzročajo shizofrenijo. Gre za statistično povezavo, ki jo je treba razumeti v širšem kontekstu. Na tveganje lahko vpliva več dejavnikov, med njimi genetska nagnjenost, okoljski vplivi in izpostavljenost različnim patogenom. Raziskovalci zato pozivajo k nadaljnjim študijam, ki bi lahko razjasnile, ali je povezava neposredna ali pa je posledica drugih, še nepojasnjenih dejavnikov. Kljub temu ugotovitve kažejo, da je vredno razmisliti o tem, kako zgodnja izpostavljenost določenim mikroorganizmom vpliva na razvoj možganov.

Mačka
MačkaFOTO: Shutterstock

Raziskava odpira pomembno razpravo o tem, kako lahko vsakodnevni dejavniki, ki se zdijo povsem običajni, vplivajo na duševno zdravje v kasnejših življenjskih obdobjih. Čeprav rezultati ne dajejo razloga za preplah med lastniki mačk, opozarjajo na potrebo po boljšem razumevanju vpliva parazitov na možgane. Raziskovalci poudarjajo, da je treba ugotovitve obravnavati previdno, saj je za razumevanje vzrokov shizofrenije potrebnih še veliko dodatnih raziskav. Do takrat ostaja ključno, da bralci razumejo razliko med povezavo in vzročnostjo ter da se zavedajo, kako kompleksni so dejavniki, ki vplivajo na duševno zdravje.

Vir: ScienceAlert

Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
shizofrenija mačke Toxoplasma gondii duševno zdravje okoljski dejavniki
