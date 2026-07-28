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Le ura manj spanca na noč vodi v kopičenje kilogramov

N.R.A.
28. 07. 2026 03.02
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Nove raziskave kažejo, da že 78 minut krajši spanec vsako noč opazno upočasni naše gibanje in poveča apetit, kar v kratkem času privede do povišanja telesne teže in obsega pasu.

Mnogi med nami mislijo, da ura manj spanca na noč nima velikega vpliva na naše telo, a nove raziskave dokazujejo nasprotno. Ko spanec skrajšamo za približno 90 minut, se v telesu sprožijo procesi, ki neposredno vodijo do povišanja telesne mase.

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Problem je predvsem v tem, da pomanjkanje počitka poruši ravnovesje hormonov grelina in leptina, ki nam sporočata, kdaj smo lačni in kdaj siti. Poudariti velja, da se posledice ne odražajo le na tehtnici, temveč vplivajo tudi na to, kako se naše telo odziva na hrano skozi ves dan.

Spanje
SpanjeFOTO: AdobeStock

Telo potrebuje čas za regeneracijo: Kaj se zgodi z eno uro manj spanca?

V študiji so udeleženci skrajšali svoj spanec za povprečno 78 minut na noč. Čeprav se je vsakemu posebej to zdelo malo, so merilne naprave na zapestju hitro pokazale spremembe v telesu. Ljudje so v povprečju pridobili pol kilograma, obenem pa se jim je povečal obseg pasu. Glavni krivec za to je upad energije, ki povzroči, da močneje čutimo lakoto, hkrati pa nam upade volja za gibanje. "Kombinacija povečanega vnosa kalorij in manjše porabe energije je tisto, kar neposredno povzroča debljanje," pojasnjujejo raziskovalci.

Spanje
SpanjeFOTO: AdobeStock

"Pomanjkanje spanca ne vpliva le na to, koliko jemo, ampak tudi na to, kako se gibljemo," kar pojasnjuje povečanje telesne teže kljub daljšemu budnemu času.

Skrite nevarnosti za srce in sladkorno bolezen tipa 2

Spanec je ključen za ohranjanje zdravega krvnega sladkorja in delovanje srca. Študija je namreč opozorila na povečano tveganje za sladkorno bolezen tipa 2, saj so celice postale manj občutljive na inzulin že po kratkem obdobju pomanjkanja spanca. To se zgodi predvsem zaradi tega, ker telo nima časa za ustrezno predelavo glukoze. Raziskovalci poudarjajo, da so tveganja še večja za osebe, ki že imajo predispozicije za težave s srcem, saj neprespanost deluje kot dodaten stresor za celoten organizem.

Spanje
SpanjeFOTO: AdobeStock

Kako torej poskrbeti, da bo vaš spanec dovolj dolg in kakovosten? Strokovnjaki svetujejo, da v posteljo odidete postopoma prej – recimo vsak večer za deset minut. Pomembno je tudi, da se izogibate težki hrani pozno zvečer, saj proces prebave prekinja globok spanec. Namesto gledanja v telefon poskusite s sprostilnimi vajami ali branjem knjige. Redna rutina vam bo pomagala, da se zjutraj zbudite polni energije, vaš metabolizem pa bo tekom dneva deloval bolj učinkovito in vam pomagal pri ohranjanju telesne teže.

Vir: krenizdravo

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