Mikroplastika v krvi: kako vstopa v telo in kakšna so možna tveganja za zdravje?

Kaj je mikroplastika in kako nastane?

Mikroplastika so drobni plastični delci, manjši od petih milimetrov, ki nastanejo z razpadanjem večjih kosov plastike ali se že proizvajajo v mikroskopski velikosti. Kot piše ScienceAlert, so raziskovalci v zadnjih letih potrdili prisotnost mikroplastike v različnih delih človeškega telesa, vključno s krvjo, kar je sprožilo dodatna vprašanja o dolgoročnih vplivih na zdravje. Po podatkih Nacionalnega inštituta za zdravje Združenih držav Amerike mikroplastika nastaja pri obrabi pnevmatik, razgradnji embalaže, sintetičnih tekstilnih vlaken in industrijskih procesih. Delci se kopičijo v vodi, zraku in tleh ter vstopajo v prehransko verigo.

Kako mikroplastika pride v krvni obtok?

Eden glavnih načinov izpostavljenosti je prehrana. Kot navaja Harvard Health, so mikroplastične delce zaznali v pitni vodi, morskih sadežih, soli in celo v nekaterih pakiranih živilih. Ko jih zaužijete, lahko majhni delci preidejo skozi črevesno steno v krvni obtok. Nacionalni inštitut za zdravje poroča, da so raziskave pokazale sposobnost najmanjših delcev, da prečkajo biološke pregrade, vključno s prebavnim epitelijem.

Vdihavanje delcev iz zraka

Mikroplastika ni omejena na hrano. Po navedbah WebMD se delci sproščajo iz sintetičnih oblačil, pohištva in urbanega prahu. Vdihavanje teh delcev lahko vodi do njihovega nalaganja v dihalnih poteh, od tam pa lahko preidejo v sistemski krvni obtok. Johns Hopkins Medicine opozarja, da drobni delci v zraku na splošno predstavljajo tveganje za dihala, saj lahko sprožijo vnetne odzive, kar velja tudi za plastične mikroskopske delce.

Kaj pomeni prisotnost mikroplastike v krvi?

Kot poroča VerywellHealth, znanstveniki domnevajo, da lahko mikroplastika sproži vnetne procese v telesu. Delci lahko delujejo kot tujki, ki aktivirajo imunski sistem. To lahko vodi do kroničnega vnetja in oksidativnega stresa, ki sta povezana z razvojem bolezni srca in ožilja ter presnovnih motenj. Harvard Health poudarja, da kronično vnetje igra pomembno vlogo pri nastanku ateroskleroze, sladkorne bolezni tipa 2 in nekaterih rakavih obolenj. Čeprav neposredna vzročna povezava z mikroplastiko še ni dokončno dokazana, raziskave potekajo v tej smeri.

Potencialni vpliv na srčno-žilni sistem

ScienceAlert navaja, da so preliminarne raziskave pokazale možno povezavo med prisotnostjo mikroplastike v krvnih žilah in povečanim tveganjem za srčno-žilne zaplete. Potrebne so dodatne dolgoročne študije, vendar strokovnjaki opozarjajo na previdnost. Po podatkih my.clevelandclinic lahko vsako dolgotrajno vnetje v žilni steni poveča tveganje za nastanek krvnih strdkov, možganske kapi in srčnega infarkta. Mikroplastika kot potencialni sprožilec vnetja zato predstavlja predmet intenzivnih raziskav.

Hormonski motilci in kemikalije

Plastični delci pogosto vsebujejo dodatke, kot so ftalati in bisfenol A. Kot navaja Health, so te snovi znane kot hormonski motilci, saj lahko vplivajo na delovanje endokrinega sistema. Dolgotrajna izpostavljenost je povezana z motnjami plodnosti, presnovnimi boleznimi in hormonskimi neravnovesji. Določene kemikalije iz plastike lahko vplivajo na delovanje ščitnice ter na razvoj reproduktivnega sistema.

Ali je tveganje že jasno opredeljeno?

Strokovnjaki poudarjajo, da je področje še v razvoju. Kot piše Mayo Clinic, prisotnost snovi v telesu še ne pomeni nujno neposredne bolezni, vendar dolgotrajna izpostavljenost potencialno škodljivim delcem zahteva previdnost in nadaljnje raziskave. Johns Hopkins Medicine dodaja, da je za oceno dejanskega tveganja potrebno več epidemioloških podatkov in dolgoročnih kliničnih študij, ki bodo pojasnile povezave med koncentracijo mikroplastike v krvi in pojavnostjo kroničnih bolezni.

Kako lahko zmanjšate izpostavljenost mikroplastiki?

Harvard Health svetuje uporabo steklenih ali kovinskih posod namesto plastičnih, izogibanje segrevanju hrane v plastiki ter redno prezračevanje prostorov. Verywell Health priporoča tudi zmanjšanje uporabe plastenk za enkratno uporabo ter izbiro naravnih tekstilnih materialov. WebMD opozarja, da popolna neizpostavljenost verjetno ni izvedljiva, saj je mikroplastika razširjena v okolju, vendar je smiselno zmanjšati nepotrebne vire.

Mikroplastika v krvi odpira pomembna vprašanja o vplivu sodobnega okolja na človeško zdravje. Čeprav dokončnih odgovorov še ni, dosedanje raziskave kažejo na možno povezavo z vnetnimi procesi, hormonskimi motnjami in srčno-žilnimi zapleti. Previdnostni ukrepi za zmanjšanje izpostavljenosti so smiselni, dokler znanost ne poda jasnejših zaključkov.