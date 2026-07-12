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Trebušne mišice
Zdravje

Mit o ciljanem hujšanju: Zakaj vadba za trebušne mišice ne zadošča

N.R.A.
12. 07. 2026 03.53
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Analiza fitnes mitov razkriva, da so trebušnjaki koristni za mišično definicijo, ne pa za izgubo maščobe na trebuhu brez celovitega pristopa k telesu.

Mnogi verjamejo, da lahko s specifičnimi vajami, kot so dvigi trupa ali vaje za tricepse, odpravijo maščobo zgolj na tistih mestih, ki jih najbolj motijo, piše net.hr. Čeprav je ta zamisel izjemno privlačna, pa znanstvena dognanja kažejo drugačno sliko. Težava je v tem, kako naše telo shranjuje in uporablja energijo. Ko telovadite, mišice potrebujejo gorivo, ki pa ga ne dobijo neposredno iz sosednjih maščobnih celic. Maščoba se mora najprej razgraditi in vstopiti v kri, preden jo mišice lahko porabijo. Zato zgolj tisoč trebušnjakov na dan ne bo razkrilo vaših mišic, če nad njimi še vedno vztraja plast maščobe, ki jo je treba zmanjšati na ravni celega telesa.

Trebušne mišice
Trebušne mišiceFOTO: AdobeStock

Kaj so o ciljanem hujšanju pokazale klinične študije

Da bi preverili teorijo o ciljanem hujšanju, so raziskovalci izvedli več poskusov. V enem izmed njih so ljudje šest tednov izvajali izključno vaje za trebušne mišice, a na koncu niso imeli manj trebušne maščobe kot na začetku. Druga zanimiva raziskava je spremljala skupino žensk, kjer so nekatere le pazile na prehrano, druge pa so poleg tega še pridno telovadile za trebuh. Rezultati? Obe skupini sta izgubili približno enako maščobe v predelu trebuha. To jasno kaže, da same vaje ne 'zažgejo' maščobe točno tam, kjer se mišica premika, ampak kvečjemu krepijo mišico pod to plastjo.

Trebušne mišice
Trebušne mišiceFOTO: AdobeStock

Ciljana vadba posamezne mišice ne povzroči izgube maščobe na tistem mestu, ampak zgolj krepi mišico pod njo.

Najučinkovitejše strategije za dejansko zmanjšanje maščobe

Namesto da se osredotočate le na en del telesa, je bolje izvajati vaje, ki aktivirajo celo telo, kot so tek, kolesarjenje ali priljubljeni HIIT-treningi. Ti treningi porabijo ogromno kalorij in pospešijo vaš metabolizem. Poleg tega ne gre pozabiti na moč kuhinje. Študije potrjujejo, da nobena telovadba ne more premagati slabe prehrane. Če boste jedli več hrane z vlakninami in povečali vnos beljakovin, boste dlje časa siti, kar pomeni manjše možnosti za prigrizke. Uporaba manjših krožnikov in izogibanje sladkanim pijačam sta enostavna trika, ki v praksi prinašata dolgoročne rezultate pri oblikovanju telesa.

Trebušne mišice
Trebušne mišiceFOTO: AdobeStock

Vir: net.hr

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