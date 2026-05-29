Zdravje

Motili smo se glede posta, ugotavlja obsežna študija

N.R.A.
29. 05. 2026 03.49
1

Nove raziskave kažejo, da postenje ne zmanjšuje umskih zmogljivosti. Študija na več kot 3400 ljudeh je potrdila, da ostajamo zbrani tudi brez rednih obrokov.

Ste se kdaj bali, da boste med postenjem postali počasni, pozabljivi ali razdražljivi do te mere, da ne boste mogli opravljati svojega dela? Nova obsežna raziskava, v katero je bilo vključenih skoraj 3500 ljudi, prinaša dobre novice. Rezultati so pokazali, da med tistimi, ki so se postili, in tistimi, ki so normalno jedli, praktično ni bilo razlik pri reševanju miselnih testov.

Bi radi shujšali? Preverite pomen cirkadianega ritma pri obrokih

Ta ugotovitev močno izziva uveljavljeno prepričanje, da je zajtrk nujen za optimalen začetek dneva ali da nam bo ob pomanjkanju hrane zmanjkalo umske energije. "Za večino zdravih odraslih te ugotovitve ponujajo zagotovilo," pojasnjuje nevrolog David Moreau in dodaja, da je strah pred izgubo ostrine misli med kratkimi obdobji postenja odveč.

Post
PostFOTO: AdobeStock

Umski testi so pokazali enake rezultate ne glede na hrano

Raziskovalci so uporabili napredne matematične modele, da bi ugotovili, kaj se zares dogaja v naših glavah med postom. Preverjali so vse od tega, kako hitro se spomnimo določenih besed, do tega, kako hitro sprejemamo odločitve pod pritiskom. Zanimivo je, da kratkotrajen post (običajno okoli 12 ur) sploh ni vplival na rezultate. Študija je zajela širok spekter ljudi, kar daje rezultatom še večjo težo. Izkazalo se je, da se splošne miselne sposobnosti ne poslabšajo, kar pomeni, da lahko ljudje mirno sledijo režimom, kot je prekinjen post, ne da bi se bali, da bodo zaradi tega postali manj produktivni v svojem vsakdanjem življenju ali pri zahtevnejših nalogah.

Prekinitveni post
Prekinitveni postFOTO: AdobeStock

Ključno sporočilo: Človeški možgani ohranjajo svojo zmogljivost in natančnost tudi po več kot 12 urah brez hrane, kar dokazuje izjemno prilagodljivost našega telesa.

Kje se post kljub vsemu pozna? Otroci in dražljaji hrane

Čeprav post za večino odraslih ni težava, pa so znanstveniki opazili nekaj zanimivih podrobnosti. Pri otrocih in najstnikih se je izkazalo, da so redni trije obroki na dan ključni za njihovo koncentracijo in učenje. Razvoj mladih možganov očitno zahteva stalnejši dotok energije. Prav tako se je pokazalo, da se naša pozornost nekoliko zmanjša, ko nam kažejo slike okusnih jedi ali govorijo o hrani. Takrat se naši možgani malo raztresajo, kar pa je povsem razumljivo. "Lakota lahko selektivno preusmeri kognitivne vire samo v kontekstih, povezanih s hrano, medtem ko splošno delovanje ostaja stabilno," razlaga Moreau, kar pomeni, da nas postjenje moti le, če nenehno razmišljamo o naslednjem obroku.

Prekinitveni post
Prekinitveni postFOTO: AdobeStock

Več kot le hujšanje: Kako se telo spreminja med postom

Razlog, da med postenjem ne postanemo 'umni zombi', je v tem, kako naše telo preklopi na rezervno gorivo. Ko zmanjka sladkorja iz zadnjega obroka, začne telo kuriti maščobo in ustvarjati ketone, ki so za možgane dejansko odlična energija. Poleg tega, da nas ne upočasni, ima postjenje tudi druge koristi, kot so boljše zdravje srca in manj vnetij v telesu. Vendar pa David Moreau poudarja, da postjenje ni za vsakogar nujna zapoved, ampak osebno orodje. Če želite poskusiti s kakšno obliko postenja, je to dobra novica za vaše misli, a se pred večjimi spremembami vedno posvetujte z zdravnikom, da najdete tisto, kar ustreza prav vam.

Vir: sciencealert

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
intermitentni post kognitivne sposobnosti zdravje možganov psihologija prehrane metabolizem koncentracija hujšanje
KOMENTARJI (1)

sherlock2 29. 05. 2026 11.13
Hmm....mislim, da ne bo držalo.
