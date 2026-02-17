Najnižja priporočena temperatura ogrevanja doma za ohranjanje zdravja

Zakaj je temperatura doma ključna za vaše zdravje

Kot navaja Express, strokovnjaki opozarjajo, da prenizke notranje temperature predstavljajo pomembno tveganje za zdravje, zlasti v hladnejših mesecih. Telo se na mraz odziva z zožitvijo žil, kar lahko vpliva na srčno-žilni sistem, dihala in splošno počutje. Zato je razumevanje minimalne varne temperature ogrevanja ključno za preprečevanje zdravstvenih zapletov.

Katera temperatura je še varna?

Zdravstvene smernice priporočajo, da temperatura v bivalnih prostorih ne pade pod 18 stopinj Celzija. Ta meja velja za splošno populacijo, saj omogoča optimalno delovanje telesnih funkcij in preprečuje prekomerno obremenitev srčno-žilnega sistema. Pri nižjih temperaturah se poveča tveganje za povišan krvni tlak, poslabšanje kroničnih bolezni in večjo dovzetnost za okužbe.

icon-expand Ogrevanje doma zdravje FOTO: AdobeStock

Kdo je najbolj ogrožen pri nižjih temperaturah

Express poudarja, da so posebej ranljive skupine starejši odrasli, posamezniki s kroničnimi boleznimi, osebe z oslabljenim imunskim sistemom ter majhni otroci. Pri teh skupinah lahko že rahlo znižanje temperature povzroči občutno poslabšanje zdravstvenega stanja. Telo se namreč težje prilagaja mrazu, kar lahko vodi v zaplete, kot so poslabšanje bolezni srca in ožilja, poslabšanje bolezni dihal ali povečana občutljivost na okužbe.

Kako vzdrževati zdravo temperaturo v hladnih mesecih

Toploto doma lahko ohranjate tudi z enostavnimi ukrepi, ki ne zahtevajo velikih finančnih vložkov. Med njimi so uporaba debelejših zaves, zmanjševanje prepiha, zapiranje vrat med prostori in uporaba dodatnih slojev oblačil. Pomembno je, da se izogibate dolgotrajnemu bivanju v prostorih, kjer temperatura pade pod priporočeno mejo.

icon-expand Ogrevanje doma zdravje FOTO: AdobeStock

Zakaj ni priporočljivo pretirano varčevanje pri ogrevanju

Express opozarja, da pretirano zniževanje temperature zaradi varčevanja lahko dolgoročno povzroči več zdravstvenih težav, kot je morebitni prihranek. Telo v hladnem okolju porablja več energije za vzdrževanje osnovnih funkcij, kar lahko oslabi imunski sistem in poveča tveganje za poslabšanje kroničnih bolezni. Zato je pomembno, da ogrevanje prilagodite tako, da ostane temperatura stabilna in varna.

Preberi še Ogrevanje ponoči vas lahko stane zdravja

Vzdrževanje primerne temperature doma je ključno za ohranjanje zdravja v zimskih mesecih. Priporočena meja 18 stopinj Celzija predstavlja osnovni standard, ki omogoča varno in udobno bivanje. Ugotovitve, ki jih povzema Express, jasno kažejo, da prenizke temperature povečujejo zdravstvena tveganja, zato je pomembno, da ogrevanje prilagodite svojim potrebam in zdravstvenemu stanju. Z ustreznimi ukrepi lahko zmanjšate tveganje za zaplete in poskrbite za boljše počutje skozi celotno zimsko obdobje.