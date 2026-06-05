Najpogostejše napake pri nanašanju SPF

Posledice niso le sončne opekline, temveč tudi hitrejše staranje kože, pigmentni madeži in večje tveganje za kožnega raka.

Napaka številka 1: premalo zaščitne kreme

To je ena najpogostejših napak. Večina ljudi nanese bistveno premalo izdelka, zato je zaščita precej nižja od tiste, ki piše na embalaži. Dermatologi priporočajo približno: - eno čajno žličko za obraz in vrat, - približno 30 mililitrov za celotno telo odrasle osebe. Če uporabite polovico priporočene količine, SPF 50 v praksi ne deluje več kot SPF 50.

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Napaka številka 2: nanos samo enkrat dnevno

Zaščitna krema ni celodnevni ščit. SPF je treba ponovno nanesti približno vsaki dve uri, še posebej: - po kopanju, - po potenju, - po športni aktivnosti, - po brisanju z brisačo. Tudi vodoodporni izdelki ne zagotavljajo neomejene zaščite.

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Napaka številka 3: zaščito nanesemo prepozno

Veliko ljudi si SPF nanese šele na plaži ali tik pred izpostavitvijo soncu. Kreme pa potrebujejo nekaj časa, da začnejo učinkovito delovati. Dermatologi priporočajo nanos približno 15 do 20 minut pred odhodom na sonce.

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Napaka številka 4: pozabljamo na določene dele telesa

Najpogosteje nezaščiteni ostanejo: - ušesa, - vrat, - stopala, - zadnji del nog, - lasišče, - področje okoli oči, - ustnice. Prav na teh mestih dermatologi pogosto odkrijejo sončne poškodbe in kožnega raka. Za ustnice je priporočljiva uporaba balzama z UV-zaščito.

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Napaka številka 5: SPF uporabljamo samo na plaži

UV-žarki niso prisotni le med sončenjem. Koža je soncu izpostavljena tudi: - med vožnjo, - na sprehodu, - med športom, - na terasi, - med vsakodnevnimi opravki. Dermatologi zato priporočajo vsakodnevno uporabo SPF na obrazu, tudi v mestu in tudi ob oblačnem vremenu.

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Napaka številka 6: zanašanje samo na visok SPF

Mnogi mislijo, da SPF 50 pomeni skoraj popolno zaščito. Resnica je drugačna. Noben zaščitni faktor ne blokira 100 odstotkov UV-žarkov. Poleg tega visok SPF pogosto ustvari lažen občutek varnosti, zaradi katerega ljudje ostanejo na soncu dlje. Veliko pomembnejši od same številke SPF je: - pravilen nanos, - dovolj velika količina, - redno obnavljanje zaščite.

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Napaka številka 7: uporaba stare zaščitne kreme

Zaščitne kreme imajo rok uporabe. Če je izdelek: - predolgo odprt, - izpostavljen vročini, - shranjen v avtomobilu ali na soncu, lahko zaščitni filtri izgubijo učinkovitost. Če krema spremeni vonj, teksturo ali barvo, jo je bolje zavreči.

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Napaka številka 8: mislimo, da porjavela koža pomeni zaščito

Porjavela koža ni znak zdravja, ampak odziv kože na UV-poškodbo. Čeprav rahla porjavelost nekoliko poveča naravno zaščito kože, je ta zelo nizka in ne preprečuje nadaljnjih poškodb zaradi sonca.

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Napaka številka 9: zaščita samo poleti

UV-sevanje je prisotno skozi vse leto. Tudi pozimi in v oblačnih dneh UV-žarki vplivajo na staranje kože in poškodbe celic. Posebej izpostavljeni so: - obraz, - vrat, - roke. Zato številni dermatologi priporočajo vsakodnevno uporabo SPF skozi vse leto.

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Kaj dermatologi priporočajo?

Za učinkovitejšo zaščito kože svetujejo: - SPF 30 ali več, - širokospektralno zaščito pred UVA- in UVB-žarki, - ponovni nanos vsaki dve uri, - zaščitna oblačila in sončna očala, - izogibanje soncu med 10. in 17. uro. Pomembno je tudi redno spremljanje znamenj in sprememb na koži.

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SPF deluje le, če ga uporabljamo pravilno