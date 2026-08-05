Največje prehranske napake, ki pospešujejo izgubo kostne mase

Čeprav na staranje ne moremo vplivati, lahko veliko naredimo z vsakodnevnimi prehranskimi navadami. Nekatere med njimi namreč dokazano pospešujejo izgubo kostne mase, pogosto pa se sploh ne zavedamo, da škodujejo našim kostem.

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1. Prehrana z premalo beljakovinami

Veliko ljudi še vedno meni, da kosti potrebujejo predvsem kalcij. Kot piše BBC Future, pa so beljakovine prav tako ključni gradnik kostnega tkiva. Kosti namreč niso sestavljene le iz mineralov, ampak tudi iz beljakovinske strukture, ki jim daje trdnost in odpornost. Premalo beljakovin lahko oslabi obnovo kostnega tkiva in prispeva k hitrejši izgubi kostne mase. To je še posebej pomembno pri starejših odraslih, ki zaradi staranja že naravno izgubljajo tako mišično kot kostno maso. Dobri viri beljakovin so ribe, jajca, mlečni izdelki, stročnice, pusto meso in oreščki.

icon-expand Premalo beljakovin lahko oslabi obnovo kostnega tkiva in prispeva k hitrejši izgubi kostne mase. FOTO: Dreamstime

2. Preveč soli

Sol običajno povezujemo z visokim krvnim tlakom, vendar lahko vpliva tudi na zdravje kosti. Kot navaja Mayo Clinic, visok vnos natrija poveča količino kalcija, ki se iz telesa izloči z urinom. Težava ni toliko sol, ki jo dodamo pri kuhanju, ampak predvsem predelana živila, kot so gotove jedi, mesni izdelki, slani prigrizki in industrijsko pripravljene omake. Če takšno prehrano uživamo dolga leta, lahko postanejo posledice vidne tudi na kosteh.

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3. Premalo sadja in zelenjave

Pri skrbi za kosti se pogosto osredotočamo na mlečne izdelke, pozabljamo pa na rastlinska živila. Johns Hopkins Medicine poudarja, da zelenolistna zelenjava, stročnice, sadje in druga rastlinska živila vsebujejo pomembna hranila, kot so magnezij, kalij in vitamin K, ki sodelujejo pri ohranjanju kostne gostote. Poleg tega sadje in zelenjava telesu zagotavljata številne antioksidante, ki pomagajo zmanjševati kronična vnetja, povezana tudi s hitrejšim propadanjem kostnega tkiva.

icon-expand Sadje in zelenjava telesu zagotavljata številne antioksidante, ki pomagajo zmanjševati kronična vnetja. FOTO: Profimedia

4. Izločanje mlečnih izdelkov brez ustrezne alternative

Vse več ljudi se odloča za prehrano brez mleka in mlečnih izdelkov. Razlogi so različni, od osebnih preferenc do zdravstvenih težav. Težava pa nastane, kadar mlečnih izdelkov ne nadomestimo z drugimi kakovostnimi viri kalcija. Kot opozarja International Osteoporosis Foundation, lahko dolgotrajno prenizek vnos kalcija poveča tveganje za zmanjšano kostno gostoto in osteoporozo. Če ne uživate mlečnih izdelkov, posezite po s kalcijem obogatenih rastlinskih napitkih, tofuju, sardinah, sezamu, mandljih in drugi hrani, bogati s tem mineralom.

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5. Pomanjkanje vitamina D

Tudi dovolj kalcija ne pomaga veliko, če ga telo ne more učinkovito absorbirati. Kot pojasnjuje Cleveland Clinic, je vitamin D ključen za prehajanje kalcija iz prebavil v kosti. Pomanjkanje vitamina D je zelo pogosto, zlasti pri starejših in pri ljudeh, ki večino časa preživijo v zaprtih prostorih. Pozimi, ko je sončne svetlobe manj, se tveganje še poveča. Vitamin D najdemo v mastnih ribah, jajcih in nekaterih obogatenih živilih, vendar pri mnogih zgolj prehrana ne zadostuje za optimalne ravni.

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6. Preveč sladkih in gaziranih pijač

Sladke pijače niso neposreden sovražnik kosti, vendar pogosto nadomeščajo bolj hranilne izbire. Kdor redno posega po gaziranih pijačah, energijskih napitkih ali sladkanih sokovih, pogosto zaužije manj mlečnih izdelkov, vode in drugih virov pomembnih hranil. Po navedbah BBC Future je za zdravje kosti pomemben celoten prehranski vzorec, ne le posamezna živila. Prehrana, bogata s predelanimi izdelki in sladkorjem, je običajno tudi revnejša s hranili, ki jih kosti potrebujejo za ohranjanje svoje moči.

icon-expand Pretirano omejevanje kalorij in izločanje celotnih skupin živil povzroči pomanjkanje kalcija, beljakovin in drugih hranil, pomembnih za zdravje kosti. FOTO: AdobeStock

7. Stroge diete in hitro hujšanje

Modne diete pogosto obljubljajo hitre rezultate, vendar imajo lahko tudi manj vidne posledice. Kot piše BBC Future, lahko pretirano omejevanje kalorij in izločanje celotnih skupin živil povzroči pomanjkanje kalcija, beljakovin in drugih hranil, pomembnih za zdravje kosti. Še posebej problematično je ponavljajoče se hitro hujšanje, ki ne vpliva le na maščobne zaloge, ampak tudi na mišice in kostno maso. Strokovnjaki zato priporočajo počasno in dolgoročno vzdržno izgubljanje telesne teže.

8. Prekomerno uživanje alkohola

Občasni kozarec vina načeloma ni težava, drugače pa je pri rednem in prekomernem uživanju alkohola. Mayo Clinic opozarja, da alkohol moti procese obnove kostnega tkiva, hkrati pa povečuje tveganje za padce in zlome. Dolgoročno lahko zato prispeva k zmanjšanju kostne gostote in večji krhkosti kosti.

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Za zdrave kosti ni dovolj le kalcij

Čeprav je kalcij pomemben, je zdravje kosti odvisno od celotnega življenjskega sloga. Kot poudarjajo strokovnjaki BBC Future, Mayo Clinic in International Osteoporosis Foundation, kosti potrebujejo kombinacijo zadostnega vnosa beljakovin, kalcija, vitamina D, redne telesne dejavnosti ter uravnotežene prehrane. Dobra novica je, da lahko številne prehranske napake popravimo že danes. In prav majhne vsakodnevne spremembe lahko čez leta odločajo o tem, ali bodo naše kosti ostale močne ali pa bodo postale bolj dovzetne za zlome in osteoporozo.