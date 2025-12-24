Vizita.si
Zdravje

Nevarna kombinacija zdravil in kave, ki jo večina ljudi spregleda

N.R.A.
24. 12. 2025 03.08
0

Kava je za mnoge jutranji ritual, toda kofein ni nedolžen spremljevalec zdravil.

Kot piše Mayo Clinic, lahko kofein spremeni absorpcijo, presnovo ali učinek številnih zdravil, v nekaterih primerih toliko, da zdravilo deluje slabše ali pa povzroča več stranskih učinkov. Spodaj je strokoven pregled zdravil, ki jih ni priporočljivo kombinirati s kavo, ter razlaga, zakaj je pri teh kombinacijah potrebna previdnost.

Zakaj je kava problematična pri zdravilih?

Kofein vpliva na centralni živčni sistem, pospešuje srčni utrip, spodbuja izločanje želodčne kisline in spreminja delovanje jeter, kjer se presnavlja večina zdravil. Kot poroča NIH, prav presnova v jetrih pogosto povzroči, da se zdravilo v kombinaciji s kofeinom v telesu zadrži dlje ali pa se prehitro razgradi.

Kava
KavaFOTO: Shutterstock

Zdravila za ščitnico (levotiroksin)

Ena najbolj znanih in hkrati najbolj ignoriranih interakcij. Kava lahko bistveno zmanjša absorpcijo levotiroksina v črevesju. Kot piše Mayo Clinic, lahko že ena skodelica kave, zaužita prehitro po zdravilu, zmanjša učinkovitost terapije. Endokrinologi, med njimi dr. Elizabeth Pearce (Boston University, pogosto citirana v Harvard Health), opozarjajo, da je treba zdravilo vzeti z vodo in počakati vsaj 30–60 minut pred kavo.

Antidepresivi in zdravila za duševno zdravje

Kot poroča WebMD, lahko kofein okrepi stranske učinke nekaterih antidepresivov, kot so nemir, tesnoba, potenje in nespečnost. Pri tricikličnih antidepresivih (npr. amitriptilin) se kofein počasneje presnavlja, kar pomeni daljši in močnejši stimulativni učinek. Pri inhibitorjih MAO je kombinacija še posebej problematična, saj lahko povzroči nevarne skoke krvnega tlaka, na to opozarja tudi Harvard Health, kjer dr. Howard LeWine pojasnjuje, da je kofein pri teh zdravilih pogosto spregledan sprožilec zapletov.

Antidepresivi
AntidepresiviFOTO: Dreamstime

Antipsihotiki

Kava lahko poveča koncentracijo klozapina v krvi. Kot piše my.ClevelandClinic, lahko že zmerna količina kofeina povzroči močnejše stranske učinke, kot so zaspanost, zmedenost ali tahikardija.

Zdravila za ADHD in stimulansi

Zdravila, kot so metilfenidat ali amfetamini, imajo podoben stimulativni učinek kot kofein. Kombinacija pogosto vodi v prekomerno stimulacijo. Kot poroča Verywell Health, se lahko pojavijo palpitacije, tesnoba in povišan krvni tlak, kar potrjujejo tudi klinični farmacevti iz Johns Hopkins Medicine.

Kava
KavaFOTO: Shutterstock

Zdravila za prehlad in alergije

Veliko zdravil za prehlad vsebuje psevdoefedrin ali fenilefrin. V kombinaciji s kavo se učinki seštevajo. Kot piše Health, lahko to vodi v tresenje, pospešen srčni utrip in nespečnost. Kardiologi opozarjajo, da je ta kombinacija posebej tvegana za ljudi z visokim krvnim tlakom.

Antibiotiki

Kot poroča NIH in povzema ScienceAlert, nekateri antibiotiki upočasnijo razgradnjo kofeina. Posledica je, da kofein v telesu ostane bistveno dlje, kar poveča tveganje za nemir, razdražljivost in motnje spanja.

Antibiotiki
AntibiotikiFOTO: AdobeStock

Zdravila za osteoporozo in dodatki železa

Kot poroča Harvard Health, lahko kava zmanjša absorpcijo železa tudi za več kot 50 %, kar dolgoročno pomeni slabši učinek zdravljenja.

Kaj svetujejo strokovnjaki?

Splošno pravilo, ki ga ponavljajo strokovnjaki iz Mayo Clinic in Cleveland Clinic, je preprosto: zdravila jemljite z vodo, kavo pa prestavite vsaj 30 do 60 minut kasneje – pri nekaterih zdravilih tudi dlje. Če jemljete več zdravil, je smiselno, da farmacevta ali zdravnika izrecno vprašate o kofeinu, ne le o alkoholu.

Kava sama po sebi ni sovražnik zdravja, a v kombinaciji z določenimi zdravili lahko postane tihi saboter terapije. Če zdravilo ne deluje, kot bi moralo, ali če imate nepojasnjene stranske učinke, je kava ena prvih stvari, ki jih je smiselno postaviti pod vprašaj. To ni malenkost – to je farmakologija v praksi.

Viri: WebMD, Mayo Clinic, Harvard Health Publishing, my.ClevelandClinic, Verywell Health, Health.com, NIH (National Institutes of Health), Johns Hopkins Medicine, ScienceAlert

