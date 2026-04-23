Zakaj ne morete shujšati

Odgovor pogosto ni v pomanjkanju discipline, ampak v tem, kako telo deluje. Debelost danes medicina prepoznava kot kronično bolezen, pri kateri sodelujejo genetika, hormoni, presnova in delovanje možganov. To pomeni, da telo ni pasivno, ampak aktivno vpliva na telesno težo.

Debelost prizadene več kot 20 % odraslih v Evropi, delež pa še naprej narašča. Ko izgubimo težo, telo to pogosto zazna kot grožnjo. Zato sproži mehanizme, ki povečajo občutek lakote in zmanjšajo porabo energije. Posledica je, da se teža začne vračati. Raziskave kažejo, da več kot 80 % ljudi po hujšanju težo ponovno pridobi.