Zakaj ne morete shujšati

Odgovor pogosto ni v pomanjkanju discipline, ampak v tem, kako telo deluje. Debelost danes medicina prepoznava kot kronično bolezen, pri kateri sodelujejo genetika, hormoni, presnova in delovanje možganov. To pomeni, da telo ni pasivno, ampak aktivno vpliva na telesno težo.
Debelost prizadene več kot 20 % odraslih v Evropi, delež pa še naprej narašča. Ko izgubimo težo, telo to pogosto zazna kot grožnjo. Zato sproži mehanizme, ki povečajo občutek lakote in zmanjšajo porabo energije. Posledica je, da se teža začne vračati. Raziskave kažejo, da več kot 80 % ljudi po hujšanju težo ponovno pridobi.
To ne pomeni, da življenjski slog ni pomemben. Pomeni pa, da ni edini dejavnik. Razumevanje debelosti kot bolezni lahko spremeni pogled: iz osebnega neuspeha v zdravstveni izziv, ki zahteva celosten pristop.
Prav ta vprašanja odpira uvodni panel konference Telo, teža in zdravje brez mitov, ki bo v 15. junija v ljubljanski Cukrarni. Panel Debelost ni samo slaba volja - je bolezen bo z vrhunskimi strokovnjaki razložil, zakaj je debelost kronična bolezen in kako se učinkovito lotiti zdravljenja te bolezni.
