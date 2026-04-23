Debelost
Zdravje

Zakaj ne morete shujšati

23. 04. 2026 09.49
Zakaj nekateri kljub trudu ne morejo shujšati? Zakaj se teža po dietah vrača? In zakaj se zdi, da telo ne sodeluje?

Odgovor pogosto ni v pomanjkanju discipline, ampak v tem, kako telo deluje. Debelost danes medicina prepoznava kot kronično bolezen, pri kateri sodelujejo genetika, hormoni, presnova in delovanje možganov. To pomeni, da telo ni pasivno, ampak aktivno vpliva na telesno težo.

Debelost prizadene več kot 20 % odraslih v Evropi, delež pa še naprej narašča. Ko izgubimo težo, telo to pogosto zazna kot grožnjo. Zato sproži mehanizme, ki povečajo občutek lakote in zmanjšajo porabo energije. Posledica je, da se teža začne vračati. Raziskave kažejo, da več kot 80 % ljudi po hujšanju težo ponovno pridobi.

Konferenca Telo, teža in zdravje brez mitov
Konferenca Telo, teža in zdravje brez mitov FOTO: Shutterstock

To ne pomeni, da življenjski slog ni pomemben. Pomeni pa, da ni edini dejavnik. Razumevanje debelosti kot bolezni lahko spremeni pogled: iz osebnega neuspeha v zdravstveni izziv, ki zahteva celosten pristop.

Prav ta vprašanja odpira uvodni panel konference Telo, teža in zdravje brez mitov, ki bo v 15. junija v ljubljanski Cukrarni. Panel Debelost ni samo slaba volja - je bolezen bo z vrhunskimi strokovnjaki razložil, zakaj je debelost kronična bolezen in kako se učinkovito lotiti zdravljenja te bolezni.

Vstopnice že na voljo, število omejeno. 

debelost hujšanje zdravje presnova kronična bolezen
Aktivno življenje

Zakaj vadba zvečer ni najboljša izbira za vaše telo

