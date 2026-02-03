Kdaj in kako zaspite, lahko vpliva na vaše srce

Kot navaja ScienceAlert , je obsežna raziskava pokazala, da imajo ljudje, ki se redno odpravljajo spat pozno v noč, večje tveganje za srčni infarkt in možgansko kap. Raziskovalci so analizirali podatke več sto tisoč odraslih in ugotovili, da je kronično zamaknjena spalna rutina povezana z izrazito višjo pojavnostjo srčno-žilnih zapletov. Ugotovitve poudarjajo, da bi lahko biološki ritem, ki je neskladen z naravnim dnevno-nočnim ciklom, pomembno vplival na presnovne procese in delovanje srca.

Raziskava je pokazala, da posamezniki, ki se najraje zadržujejo pokonci pozno v noč, pogosteje razvijejo nezdrave življenjske navade. Med njimi so neredni obroki, manj telesne aktivnosti in večja verjetnost za kajenje. Te navade so pomembni dejavniki tveganja za srčno-žilne bolezni. Poleg vedenjskih vzorcev pa pomembno vlogo igra tudi biološka ura. Nočne ptice imajo pogosto zamaknjene hormonske cikle, kar lahko vpliva na raven glukoze v krvi, krvni tlak in presnovo maščob. Ti procesi so ključni za dolgoročno zdravje srca in ožilja.

Raziskovalci poudarjajo, da je človeško telo prilagojeno dnevni svetlobi. Ko je spalni ritem v neskladju z naravnim ciklom, lahko pride do motenj v delovanju notranje ure, kar vpliva na številne telesne funkcije. Pri nočnih pticah se pogosto pojavlja večja odpornost na inzulin, kar povečuje tveganje za sladkorno bolezen tipa 2. Prav tako se pogosteje pojavljajo povišane vrednosti holesterola in kronično povišan krvni tlak. Ti dejavniki skupaj ustvarjajo okolje, ki je izrazito neugodno za srčno-žilni sistem.

Kot navaja ScienceAlert, raziskovalci poudarjajo, da bi lahko že manjše prilagoditve spalnega ritma zmanjšale tveganje za srčno-žilne zaplete. Postopno premikanje ure odhoda v posteljo na zgodnejši čas lahko pomaga uskladiti notranjo uro z naravnim ritmom. Poleg tega je pomembno, da vzdržujete redno rutino spanja, kar pomeni, da se vsak dan odpravljate spat ob približno istem času. Usklajen spalni ritem lahko izboljša presnovne procese, zmanjša vnetne odzive v telesu in pozitivno vpliva na delovanje srca.

Ugotovitve raziskave jasno kažejo, da spalne navade niso zgolj stvar osebnih preferenc, temveč pomemben dejavnik, ki vpliva na zdravje. Nočne ptice imajo zaradi neskladja med notranjo uro in zunanjim okoljem večje tveganje za srčni infarkt in možgansko kap. Postopne spremembe spalne rutine, več dnevne svetlobe in bolj urejen življenjski slog lahko pomembno zmanjšajo tveganje za srčno-žilne bolezni ter izboljšajo splošno počutje.