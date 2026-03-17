Nova odkritja o krepitvi kosti bi lahko spremenila zdravljenje osteoporoze

Preboj v razumevanju, kako telo gradi močne kosti

Kot poroča ScienceAlert, so znanstveniki identificirali ključni celični receptor, ki bi lahko postal osnova za nova, učinkovitejša zdravljenja osteoporoze. Raziskava, ki sta jo vodili Univerza v Leipzigu in Univerza Shandong, je pokazala, da receptor GPR133 (imenovan tudi ADGRD1) pomembno vpliva na delovanje osteoblastov, celic, ki gradijo kostno tkivo.

GPR133 kot osrednji regulator kostne gostote

Raziskovalci so se osredotočili na gen GPR133, saj so bile njegove genetske različice že prej povezane s kostno gostoto. V poskusih na miših so primerjali živali brez tega gena in tiste, pri katerih so receptor lahko aktivirali s spojino AP503.

icon-expand Osteoporoza FOTO: AdobeStock

Miši brez gena so razvile izrazito šibke kosti, podobne stanju pri osteoporozi. Ko pa je bil receptor prisoten in aktiviran, se je tvorba kosti okrepila, kostna struktura pa postala trdnejša. Kot navaja ScienceAlert, je AP503 deloval kot biološki sprožilec, ki je osteoblaste spodbudil k intenzivnejšemu delovanju.

Aktivacija receptorja deluje tudi skupaj z vadbo

Zanimivo je, da je aktivacija GPR133 še bolj učinkovita, ko je kombinirana s telesno aktivnostjo. To kaže, da bi prihodnja zdravljenja lahko temeljila na sinergiji med farmakološkimi pristopi in gibanjem. Raziskovalci poudarjajo, da so osnovni mehanizmi pri miših in ljudeh podobni, zato bi lahko odkritje imelo pomembne klinične posledice. Če je receptor okvarjen, se pri miših že zgodaj pojavijo znaki izgube kostne gostote, stanje, ki je primerljivo z osteoporozo pri ljudeh.

Zakaj je osteoporoza tako velik izziv?

Osteoporoza prizadene milijone ljudi po svetu. Trenutna zdravila lahko upočasnijo napredovanje bolezni, vendar je ne morejo obrniti ali pozdraviti. Poleg tega imajo nekatera zdravljenja resne stranske učinke ali sčasoma izgubijo učinkovitost. Ker na moč kosti vpliva veliko dejavnikov, znanstveniki iščejo nove načine, kako spodbuditi naravne procese obnove in okrepitve kostnega tkiva.

Napredki v regenerativni medicini

Kot poroča ScienceAlert, so raziskovalci leta 2024 razvili implantat na osnovi krvi, ki lahko okrepi naravne procese celjenja. Gre za gelu podobno snov, ki jo je mogoče 3D-natisniti in ki uporablja sintetične peptide za izboljšanje strukture krvnega strdka. V poskusih na podganah je implantat učinkovito popravljal poškodbe kosti. Ta pristop bi lahko v prihodnosti omogočil, da bi se pacientova lastna kri uporabila kot regenerativni material za zdravljenje zlomov in drugih poškodb.

Hormonski vplivi na izjemno močne kosti

Leta 2024 je bila odkrita tudi nova hormonu podobna molekula, imenovana maternal brain hormone (MBH), ki pri miših spodbuja nastanek izjemno gostih in močnih kosti. Hormon se pojavi v možganih samic med dojenjem, vendar so raziskovalci ugotovili, da lahko poveča kostno gostoto pri obeh spolih. Kot navaja ScienceAlert, so bile kosti, ki so nastale pod vplivom MBH, bistveno močnejše od tistih, ki so nastale pri drugih znanih terapijah.

Obeti za prihodnost zdravljenja osteoporoze

Čeprav so številni preboji za zdaj omejeni na živalske modele, raziskovalci verjamejo, da bi lahko v prihodnosti razvili terapije, ki bi: - okrepile že zdrave kosti, - obnovile oslabljeno kostno tkivo, - pomagale ženskam v menopavzi, ki so najbolj izpostavljene osteoporozi, - zmanjšale tveganje za zlome v starosti. Kot poroča ScienceAlert, odkritje vloge receptorja GPR133 predstavlja pomemben korak k razvoju zdravil, ki bi lahko dejansko obrnila potek osteoporoze – ne le upočasnila njenega napredovanja. Napredek na področju regenerativne medicine, hormonskih raziskav in celične biologije kaže, da bi lahko prihodnja desetletja prinesla povsem nove možnosti za zdravljenje bolezni, ki danes močno vpliva na kakovost življenja starejših. Če bodo trenutna odkritja potrjena tudi pri ljudeh, bi lahko zdravljenje osteoporoze doživelo temeljito preobrazbo.