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Sedenje
Zdravje

Nova študija je dokazala, da sedenje povečuje tveganje za smrt zaradi raka

N.R.A.
15. 07. 2026 03.28
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Nova raziskava kaže, da dolgotrajno sedenje brez odmora resno ogroža vaše zdravje, vendar lahko že lahka telesna aktivnost tveganje znatno zmanjša.

Sodobni način dela nas sili v dolgotrajno sedenje pred računalniki, kar ima lahko po najnovejših ugotovitvah strokovnjakov iz Glasgowa usodne posledice, piše net.hr. Njihova obsežna raziskava, ki je dvanajst let spremljala več kot 91.000 ljudi, je razkrila, da sedenje, ki traja več kot pol ure brez prekinitev, znatno povečuje možnost smrti zaradi rakavih bolezni. Znanstveniki opozarjajo, da se z vsako dodatno uro nepremičnega sedenja tveganje za smrt poveča za desetino. Ti podatki niso le opomin, temveč jasen klic k ukrepanju, saj so udeleženci raziskave nosili naprave za spremljanje gibanja, kar daje rezultatom visoko stopnjo verodostojnosti in natančnosti.

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Dobra novica pri tej raziskavi je, da za izboljšanje zdravja ne potrebujemo ur v telovadnici. Raziskava je namreč pokazala, da že lahka gospodinjska opravila ali počasna hoja eno uro na dan zmanjšajo tveganje za smrt zaradi raka za 12 odstotkov. Če pa uspete le 30 minut sedenja zamenjati z zmerno hitro hojo, se tveganje zmanjša za osem odstotkov. Največji učinek ima kratek sunek energije; pet minut intenzivnega gibanja namesto sedenja lahko vaše tveganje zniža za kar 22 odstotkov. Gre za preprosto menjavo časa: manj sedenja, več življenja, ne glede na to, kako hitro ali počasi se gibate v prostem času.

Sedenje
SedenjeFOTO: AdobeStock

Vsaka ura sedenja poveča tveganje za smrt za 10 %. K sreči lahka aktivnost, kot so hišna dela, to nevarnost zmanjša za 12 %.

Prihodnost preventive: odmori po meri posameznika

Raziskovalci pravijo, da je pred nami nova doba personaliziranih zdravstvenih priporočil. Ni dovolj, da se samo enkrat na teden ukvarjamo s športom, pomembno je, kako preživimo vsako uro našega dneva. Cilj znanstvenikov je ustvariti navodila, ki nam bodo točno povedala, kdaj moramo vstati in kako dolg naj bo naš premik. Študija, objavljena v reviji PLOS Medicine, služi kot osnova za to, da bomo v prihodnosti dobili natančne napotke, kako prekiniti vzorec neprekinjenega sedenja. Do takrat pa velja zlato pravilo: ne glede na to, kaj počnete, se vsakih 30 minut vsaj malce pretegnite ali se sprehodite po prostoru.

Vir: net.hr

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