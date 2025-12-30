Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Dan samskih
Duševno zdravje

Odkrijte skrivnosti trajnih sprememb in smiselnih novoletnih ciljev

N.R.A.
30. 12. 2025 03.35
0

Novo leto pogosto prinaša željo po spremembi. Januar je mesec, ko mnogi postavljajo ambiciozne cilje glede telesne teže, prehrane ali duševnega zdravja. Vendar pa so novoletne zaobljube pogosto dvojna past: navidezna motivacija se hitro spremeni v frustracijo in občutek neuspeha.

Zakaj novoletne zaobljube pogosto propadejo?

Raziskave kažejo, da kar 80 odstotkov ljudi svojih novoletnih zaobljub ne uresniči. Po mnenju dr. Melanie Green z Univerze v Exeterju ljudje pogosto postavijo nerealne cilje, ki niso skladni z njihovim vsakodnevnim življenjem, kar vodi v zgodnjo izgubo motivacije. WebMD dodaja, da je težava pogosto tudi v tem, da posamezniki ne razvijejo konkretnega načrta, temveč se zanašajo na voljo in silo volje.

Pogosto se zaobljube osredotočajo na hitro hujšanje ali popolno spremembo življenjskega sloga. Dr. Lisa Young, nutricionistka iz NYU, opozarja, da ekstremne diete in hitro spreminjanje navad povečujejo tveganje za psihološki stres in celo učinek jojo, kjer telo pridobiva izgubljene kilograme nazaj, kot piše Health.

Nesmiselno hujšanje
Nesmiselno hujšanjeFOTO: AdobeStock

Psihološki vpliv neuspeha

Neuspeh pri zaobljubah lahko vpliva na duševno zdravje. Harvard Health opozarja, da občutek krivde in neuspeha povečuje raven stresa in lahko sproži anksioznost ali depresijo. Michael Breus, klinični psiholog, poudarja, da je notranji dialog ob neuspehu ključnega pomena, če posameznik sebe kaznuje, se možnost dolgoročnega uspeha zmanjšuje.

Kako postaviti realne cilje?

Namesto da si postavimo radikalne zaobljube, strokovnjaki priporočajo strategijo majhnih, dosegljivih korakov. Dr. Melanie Green, kot navaja WebMD, svetuje, da se cilji razdelijo na tedenske ali mesečne podcilje, kar omogoča občutek napredka in preprečuje izgorelost. Prav tako je pomembno, da so cilji prilagojeni osebnemu ritmu in življenjskim okoliščinam.

Novoletni cilji
Novoletni ciljiFOTO: Thinkstock

Mindful pristop in spremembe navad

Cilji ne bi smeli biti le kvantitativni, temveč tudi kakovostni. Mayo Clinic poudarja, da je mindful pristop k spremembi prehrane in telesne aktivnosti bolj učinkovit kot ekstremne diete. To vključuje zavestno prehranjevanje, poslušanje telesa in postopno uvajanje novih navad. Dr. Susan Albers, strokovnjakinja za prehransko psihologijo, opozarja, da spremembe, ki vključujejo prijaznost do sebe in redno spremljanje napredka, zmanjšujejo psihološki stres in povečujejo verjetnost trajnega uspeha, kot piše Verywell Health.

Novoletne zaobljube so lahko priložnost za izboljšanje zdravja in počutja, a le, če so postavljene realno in premišljeno. Namesto radikalnih sprememb je boljši pristop postavljanje dosegljivih ciljev, mindful pristop in sprejemanje napak kot del procesa. S tem se zmanjša psihološki pritisk in poveča možnost trajnega uspeha.

Viri: WebMD, Health, Harvard Health, Mayo Clinic, Verywell Health

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
novoletne zaobljube cilji motivacija hujšanje zdrav življenjski slog
Osebna rast

11 korakov do bolj izpolnjujočega življenja

Duševno zdravje

Pogosta navada pri pošiljanju sporočil, ki lahko nakazuje psihopatske lastnosti?

SORODNI ČLANKI

Kako novoletne zaobljube vplivajo na naše duševno zdravje?
Duševno zdravje

Kako novoletne zaobljube vplivajo na naše duševno zdravje?

Če želiš doseči novoletne zaobljube, potrebuješ sistem
Psiha

Če želiš doseči novoletne zaobljube, potrebuješ sistem

Zakaj tvoje novoletne zaobljube (spet) ne bodo uspele?
Psiha

Zakaj tvoje novoletne zaobljube (spet) ne bodo uspele?

Novoletne zaobljube so super, kaj pa večja vizija?
TOK

Novoletne zaobljube so super, kaj pa večja vizija?

Zato vam novoletne zaobljube ne bodo uspele
Duševno zdravje

Zato vam novoletne zaobljube ne bodo uspele

Novoletne zaobljube – ali jih resnično potrebuješ?
Psiha

Novoletne zaobljube – ali jih resnično potrebuješ?

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
novice
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
šport
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
popin
Miran Rudan novo pesem najprej zavrtel svoji 93-letni mami
Miran Rudan novo pesem najprej zavrtel svoji 93-letni mami
tv oddaje
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Vizita.si
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Okusno.je
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Zadovoljna.si
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Moskisvet.com
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Bibaleze.si
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Cekin.si
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Dominvrt.si
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
Zadovoljna.si
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
RUBRIKE:

Domov Zdravje Bolezni Žensko zdravje Zlata leta Duševno zdravje Lepota Življenjske zgodbe TOK
Vizita.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1331