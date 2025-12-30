Odkrijte skrivnosti trajnih sprememb in smiselnih novoletnih ciljev

Novo leto pogosto prinaša željo po spremembi. Januar je mesec, ko mnogi postavljajo ambiciozne cilje glede telesne teže, prehrane ali duševnega zdravja. Vendar pa so novoletne zaobljube pogosto dvojna past: navidezna motivacija se hitro spremeni v frustracijo in občutek neuspeha.

Zakaj novoletne zaobljube pogosto propadejo?

Raziskave kažejo, da kar 80 odstotkov ljudi svojih novoletnih zaobljub ne uresniči. Po mnenju dr. Melanie Green z Univerze v Exeterju ljudje pogosto postavijo nerealne cilje, ki niso skladni z njihovim vsakodnevnim življenjem, kar vodi v zgodnjo izgubo motivacije. WebMD dodaja, da je težava pogosto tudi v tem, da posamezniki ne razvijejo konkretnega načrta, temveč se zanašajo na voljo in silo volje. Pogosto se zaobljube osredotočajo na hitro hujšanje ali popolno spremembo življenjskega sloga. Dr. Lisa Young, nutricionistka iz NYU, opozarja, da ekstremne diete in hitro spreminjanje navad povečujejo tveganje za psihološki stres in celo učinek jojo, kjer telo pridobiva izgubljene kilograme nazaj, kot piše Health.

icon-expand Nesmiselno hujšanje FOTO: AdobeStock

Psihološki vpliv neuspeha

Neuspeh pri zaobljubah lahko vpliva na duševno zdravje. Harvard Health opozarja, da občutek krivde in neuspeha povečuje raven stresa in lahko sproži anksioznost ali depresijo. Michael Breus, klinični psiholog, poudarja, da je notranji dialog ob neuspehu ključnega pomena, če posameznik sebe kaznuje, se možnost dolgoročnega uspeha zmanjšuje.

Kako postaviti realne cilje?

Namesto da si postavimo radikalne zaobljube, strokovnjaki priporočajo strategijo majhnih, dosegljivih korakov. Dr. Melanie Green, kot navaja WebMD, svetuje, da se cilji razdelijo na tedenske ali mesečne podcilje, kar omogoča občutek napredka in preprečuje izgorelost. Prav tako je pomembno, da so cilji prilagojeni osebnemu ritmu in življenjskim okoliščinam.

icon-expand Novoletni cilji FOTO: Thinkstock

Mindful pristop in spremembe navad

Cilji ne bi smeli biti le kvantitativni, temveč tudi kakovostni. Mayo Clinic poudarja, da je mindful pristop k spremembi prehrane in telesne aktivnosti bolj učinkovit kot ekstremne diete. To vključuje zavestno prehranjevanje, poslušanje telesa in postopno uvajanje novih navad. Dr. Susan Albers, strokovnjakinja za prehransko psihologijo, opozarja, da spremembe, ki vključujejo prijaznost do sebe in redno spremljanje napredka, zmanjšujejo psihološki stres in povečujejo verjetnost trajnega uspeha, kot piše Verywell Health. Novoletne zaobljube so lahko priložnost za izboljšanje zdravja in počutja, a le, če so postavljene realno in premišljeno. Namesto radikalnih sprememb je boljši pristop postavljanje dosegljivih ciljev, mindful pristop in sprejemanje napak kot del procesa. S tem se zmanjša psihološki pritisk in poveča možnost trajnega uspeha.