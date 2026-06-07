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Kako preprečiti očesne poškodbe in okužbe

N.R.A.
07. 06. 2026 03.57
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Pri spomladanskih in poletnih opravilih nas ne ogrožajo le mehanske poškodbe oči, temveč tudi kemične nevarnosti in bolezni, kot je denimo mišja mrzlica v zaprtih prostorih. O tem so spregovorili v televizijski Viziti na 24ur.com. Poglejmo si, kaj so zapisali in kaj so predstavili, saj gre za izjemno pomembno tematiko.

Vrtnarjenje je lahko nevarno za vaše oči, če jih ne zaščitite! Med delom z vrtnim orodjem, kot so kosilnice, lahko v zrak poletijo drobni delci, ki z visoko hitrostjo zadenejo oko in povzročijo hude poškodbe roženice. Takšne nesreče so zelo pogoste, zato je dr. Darja Dobovšek Divjak za 24ur Vizita opozorila na previdnost, saj lahko že majhna nepazljivost vodi do trajnih posledic in nujne zdravniške pomoči.

Poškodbe oči na vrtu so lahko zelo nevarne in pogosto zahtevajo nujen kirurški poseg. Pri tretjini bolnikov se vid po operaciji ne vrne v prvotno stanje, kar trajno poslabša kakovost življenja. Vsem tem hudim poškodbam se lahko preprosto izognete z uporabo zaščitnih očal, saj so ta najboljša zaščita vašega dragocenega vida.

Navadna sončna očala na vrtu pogosto niso dovolj, saj oči ne varujejo pred udarci s strani. Za varno delo si omislite kakovostna zaščitna očala, ki se tesno prilegajo obrazu. Posebno pozornost namenite radovednim otrokom v bližini; med košnjo ali urejanjem okolice jih raje umaknite na varno ali jim prav tako priskrbite primerno zaščito. Varnost doma mora biti na prvem mestu, saj so lahko poškodbe gledalcev prav tako resne kot pri tistem, ki dela.

Spomladansko čiščenje prostorov, v katerih so prezimili glodalci, zahteva previdnost zaradi mišje mrzlice. Do okužbe pride ob vdihavanju prahu, ki vsebuje izločke miši ali podgan, bolezen pa lahko povzroči visoko vročino in težave z ledvicami. Za varno čiščenje iztrebkov ne smemo pometati na suho, ampak jih moramo najprej razkužiti s pripravki, kot je varikina. Poleg tega nikoli ne smemo mešati različnih čistil, saj se ob tem lahko sprostijo strupeni plini, ki trajno poškodujejo naša dihala.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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