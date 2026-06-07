Kako preprečiti očesne poškodbe in okužbe

Vrtnarjenje je lahko nevarno za vaše oči, če jih ne zaščitite! Med delom z vrtnim orodjem, kot so kosilnice, lahko v zrak poletijo drobni delci, ki z visoko hitrostjo zadenejo oko in povzročijo hude poškodbe roženice. Takšne nesreče so zelo pogoste, zato je dr. Darja Dobovšek Divjak za 24ur Vizita opozorila na previdnost, saj lahko že majhna nepazljivost vodi do trajnih posledic in nujne zdravniške pomoči.

Poškodbe oči na vrtu so lahko zelo nevarne in pogosto zahtevajo nujen kirurški poseg. Pri tretjini bolnikov se vid po operaciji ne vrne v prvotno stanje, kar trajno poslabša kakovost življenja. Vsem tem hudim poškodbam se lahko preprosto izognete z uporabo zaščitnih očal, saj so ta najboljša zaščita vašega dragocenega vida.