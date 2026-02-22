Odkritje starodavnih bakterij razkriva presenetljivo odpornost na sodobne antibiotike

Starodavne bakterije z izjemno odpornostjo

Kot poroča Euronews, so raziskovalci v globinah ledene jame Scrioara odkrili sev Psychrobacter SC65A.3, ki je kljub starosti več tisoč let odporen na deset različnih sodobnih antibiotikov iz osmih razredov. Bakterija je bila ujeta pod pet tisoč let staro plastjo ledu, kjer je preživela v izjemno zahtevnih razmerah.

Izolacija bakterij iz najstarejšega podzemnega ledu v Evropi

Scrioara velja za eno največjih ledenih jam v Romuniji, njen ledeni blok pa obsega približno 100.000 kubičnih metrov in je star okoli 13.000 let. Raziskovalna ekipa je iz območja Velike dvorane izvrtala 25 metrov dolg ledeni vzorec. Z analizo ledenih fragmentov so izolirali več bakterijskih sevov ter sekvencirali njihove genome, da bi ugotovili, kateri geni omogočajo preživetje pri nizkih temperaturah in kateri prispevajo k odpornosti proti antimikrobnim zdravilom.

icon-expand Bakterija FOTO: AdobeStock

Kot navaja Euronews, je raziskovalka Cristina Purcarea z Inštituta za biologijo v Bukarešti poudarila, da sev Psychrobacter SC65A.3 nosi več kot sto genov, povezanih z odpornostjo na antibiotike. Odpornost so zaznali tudi na zdravila, ki se pogosto uporabljajo v klinični praksi za zdravljenje resnih bakterijskih okužb, kot so tuberkuloza, kolitis in okužbe sečil.

Naravni razvoj odpornosti in vpliv sodobne rabe antibiotikov

Pretekle raziskave so se pri rodu Psychrobacter večinoma osredotočale na njihov biotehnološki potencial, medtem ko so profili odpornosti ostali slabo raziskani. Novo odkritje razkriva, da so se mehanizmi odpornosti razvijali že dolgo pred pojavom sodobnih antibiotikov. Purcarea pojasnjuje, da preučevanje mikroorganizmov, ki so tisočletja ohranjeni v ledu, omogoča vpogled v naravno evolucijo odpornosti. Čeprav je odpornost na antibiotike naraven pojav, so raziskovalci opozorili, da jo je sodobna, pogosto pretirana uporaba antibiotikov dodatno pospešila ter prispevala k širjenju odpornih genov.

icon-expand Bakterija FOTO: AdobeStock

Pomen raziskav v času podnebnih sprememb

Euronews izpostavlja, da približno 20 odstotkov Zemljine površine predstavljajo zamrznjeni habitati. Ker se zaradi podnebnih sprememb temperature hitro dvigajo, postaja razumevanje mikroorganizmov, prilagojenih mrazu, vse pomembnejše. Odtajanje starodavnih ledenih mas bi lahko sprostilo mikroorganizme, ki so bili tisočletja izolirani od sodobnih ekosistemov.

Antimikrobna odpornost kot globalna zdravstvena grožnja

Antimikrobna odpornost povzroča milijone smrti na leto, v Evropi pa naj bi bila odgovorna za več kot 35.000 smrti na leto. Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni opozarja, da kombinacija starajočega se prebivalstva, čezmejnega širjenja odpornih patogenov, prekomerne rabe antibiotikov ter pomanjkljivega nadzora okužb ustvarja idealne pogoje za širjenje odpornosti.

icon-expand Antibiotiki FOTO: AdobeStock

Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da je že vsaka šesta bakterijska okužba odporna na standardna zdravljenja, kar dodatno poudarja nujnost raziskav, kot je ta iz Romunije. Odkritje starodavnega seva Psychrobacter SC65A.3 odpira pomembna vprašanja o izvoru in razvoju odpornosti na antibiotike ter opozarja na potrebo po odgovorni rabi protimikrobnih zdravil. Razumevanje mikroorganizmov, ki so preživeli tisočletja v ekstremnih razmerah, nam lahko pomaga bolje predvideti prihodnje izzive, povezane z antimikrobno odpornostjo, in oblikovati učinkovitejše strategije za zaščito javnega zdravja.