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Zaprtje
Zdravje

Vas muči zaprtje? Ta preprost trik lahko pomaga takoj

N.R.A.
11. 06. 2026 03.00
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Zamenjava okolja, spremenjeni prehranjevalni režimi, dehidracija zaradi vročine in pogosto daljše potovanje v avtomobilu ali letalu lahko popolnoma porušijo naravni ritem prebave, kar povzroči občutek napihnjenosti in teže. Kljub vsemu pa obstajajo načini, da zaprtost preprečimo in tudi načini, kako jo rešimo, če do nje pride.

Vas je neprijetno in nadležno zaprtje kdaj oviralo pri brezskrbnem uživanju med vašim težko pričakovanim dopustom? Namesto da bi dopust izkoristili za sprostitev, se tako hitro znajdete v situaciji, kjer vas motijo neudobje ter zmanjšana telesna pripravljenost na dogodivščine.

Prebava ima svoj ustaljen bioritem

Človeški organizem sledi naravnemu cirkadianemu ritmu, ki med drugim usmerja procese prebave. Jutranje obdobje predstavlja fazo povečane aktivnosti prebavil, kar zagotavlja optimalne pogoje za učinkovito izločanje. Ker se prebavni sistem v času nočnega počitka regenerira in umiri, lahko redno jutranje odvajanje interpretiramo kot zanesljiv kazalnik fiziološkega ravnovesja in ustreznega delovanja prebavnega trakta.

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Prebavni proces zdravega človeka običajno traja od 20 do 72 ur. Za njegovo nemoteno delovanje je ključna zdrava prehrana, bogata z vlakninami, ki jih najdemo v sadju, zelenjavi in polnozrnatih žitih. Vlaknine pospešijo prebavo, saj povečajo volumen blata in naravno spodbujajo delovanje črevesja.

Na prebavo lahko negativno vplivajo stres, utrujenost in spremenjen življenjski ritem, kar pogosto vodi v zaprtje in občutek napihnjenosti.

Zaprtje
ZaprtjeFOTO: AdobeStock

Preventivno ukrepanje, ki vas lahko reši zaprtosti

- povečajte vnos vode skozi ves dan,

- v svoj jedilnik vključite zadostno količino svežega sadja in zelenjave, bogate z vlakninami,

- privščite si kratek sprehod po jedi.

Z aktivnim življenjskim slogom in skrbjo za hidracijo boste svojemu telesu pomagali, da se hitreje prilagodi na novo okolje, s čimer bo vaša prebava ostala nemotena in vaš dopust popolnoma sproščen.

Zaprtje
ZaprtjeFOTO: AdobeStock

Na kakšen način lahko učinkovito preprečite prebavne nevšečnosti med vašim potovanjem?

Svojemu telesu lahko zagotovite optimalno podporo tako, da nekaj dni pred odhodom načrtno povečate vnos živil, bogatih z vlakninami, ter s tem spodbudite naravno črevesno peristaltiko. Ustrezna oskrba z vlakninami pripomore k primerni strukturi in volumnu blata, ob hkratnem zadostnem vnosu tekočine pa zagotavlja njegovo ustrezno mehkobo. S skrbno načrtovanim prehranskim režimom boste dosegli stabilno prebavo, kar vam bo omogočilo brezskrben pričetek vaših potovalnih aktivnosti.

Pomagajo vam lahko tudi probiotiki in uživanje živil, kot so:

Suhe slive: vsebujejo vlaknine in sorbitol, ki lahko spodbuja odvajanje.

Kivi: raziskave kažejo, da lahko izboljša pogostost in mehkobo blata.

Hruške: vsebujejo vlaknine in sorbitol.

Jabolka: predvsem z olupkom, saj vsebujejo pektin.

Lanena semena: obvezno z dovolj tekočine.

Chia semena: vpijajo vodo in povečajo volumen blata.

Ovseni kosmiči: dober vir topnih vlaknin.

Pomembno je, da ob povečanju vnosa vlaknin pijemo dovolj vode. Če vlaknine povečamo brez zadostne hidracije, se lahko zaprtost celo poslabša.

Zaprtje
ZaprtjeFOTO: AdobeStock

Nasveti za takojšnje lajšanje zaprtja

Kratkoročno lahko pomaga tudi način sedenja na stranišču:

- Nagnite se naprej z rokami na stegnih.

- Uporabite stolček za noge ali drug način, da dvignete kolena višje od bokov.

- Ne glede na to, ali uporabljate stolček za noge ali imate noge na tleh, jih trdno postavite na tla.

- Vadite dihanje skozi usta, da se izognete napenjanju. Ne napenjajte trebuha, ampak ga med vdihom potisnite navzven.

- Sprostite zadnjico, da bo vaš sfinkter (odprtina v anus) lažje odvajal blato.

- Zravnajte hrbet.

Zaprtje
ZaprtjeFOTO: AdobeStock

Kako postopati v primeru, ko vas kljub preventivnim ukrepom preseneti zaprtje ali pa ne mine?

Posameznikom, ki ob spremembi rutine pogosteje zaznavajo tovrstne nevšečnosti, se svetuje, da se pred odhodom na potovanje ali pa ob soočanju z zaprtostjo posvetujejo s farmacevtom o izbiri odvajala. Priporočljiva je izbira farmacevtskega izdelka s predvidljivim delovanjem, saj boste s tem zagotovili natančnejši nadzor nad učinkom ter si omogočili nemoteno izvajanje vašega zastavljenega programa.

Vir: webmd

zaprtje prebava dopust prehrana z vlakninami hidracija
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