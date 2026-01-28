Vizita.si
Zdravje

Onesnažen zrak lahko povzroči nastanek te bolezni

N.R.A.
28. 01. 2026 03.50
0

Nova znanstvena raziskava kaže, da izpostavljenost onesnaženemu zraku povečuje tveganje za amiotrofično lateralno sklerozo in pospešuje izgubo funkcij.

Okoljski dejavniki in tveganje za ALS

Kot piše ScienceAlert, raziskava, objavljena v ugledni medicinski reviji, analizira vpliv različnih zračnih onesnaževal na pojav amiotrofične lateralne skleroze. V študiji so preučevali koncentracije dušikovega dioksida in delcev PM 2,5 ter PM 10 v zunanjem zraku, ki nastajajo predvsem zaradi izpustov motornih vozil in industrijskih virov. Analiza je pokazala, da je dolgotrajna izpostavljenost tem onesnaževalom povezana z višjo verjetnostjo za razvoj amiotrofične lateralne skleroze, tudi v okoljih z relativno nizko stopnjo onesnaženosti, kot je značilno za države z naprednimi standardi kakovosti zraka, kot piše ScienceAlert.

ALS bolezen
ALS bolezenFOTO: Profimedia

Povezava med onesnaženim zrakom in potekom bolezni

V raziskavi so spremljali osebe tako pred kot po diagnozi amiotrofične lateralne skleroze. Rezultati kažejo, da so zlasti tisti posamezniki, ki so bili dolgo časa izpostavljeni višjim ravnem dušikovega dioksida in drobnih trdnih delcev, kazali hitrejše poslabšanje motoričnih sposobnosti in dihalnih funkcij, kot piše ScienceAlert. To pomeni, da onesnažen zrak ne vpliva le na verjetnost razvoja bolezni, ampak tudi na hitrost njenega napredovanja. Napredovanje bolezni je merjeno z ocenami funkcijskih sposobnosti pri rednih kliničnih pregledih, ki so pokazali hitrejši upad pri posameznikih z večjo izpostavljenostjo zračnim onesnaževalom.

Onesnažen zrak
Onesnažen zrakFOTO: iStock

Razumevanje mehanizmov vpliva

Raziskovalci v študiji izpostavljajo, da točni mehanizmi, ki povezujejo onesnažen zrak in amiotrofično lateralno sklerozo, še niso povsem pojasnjeni, kot poroča ScienceAlert. Ena izmed razlag temelji na vnetnih in oksidativnih procesih, ki jih povzročajo inhalirani delci in plini. Ti lahko sprožijo kronične vnetne odzive v telesu in oksidativni stres, ki lahko poškodujeta živčni sistem. Ker amiotrofična lateralna skleroza prizadene motorične nevrone, ki nadzorujejo mišice, lahko povečani vnetni procesi in oksidativni stres pospešijo propad teh celic, kar vodi v hitrejšo izgubo funkcij.

ALS bolezen
ALS bolezenFOTO: Profimedia

Strokovnjaki v študiji poudarjajo, da čeprav raziskava pokaže močne povezave, ne dokazuje, da onesnažen zrak neposredno povzroča amiotrofično lateralno sklerozo, kot piše ScienceAlert. Vendar pa so ugotovitve dovolj obetavne, da opozarjajo na pomembno vlogo okoljskih dejavnikov pri razvoju in poteku nevrodegenerativnih bolezni.

Ob zaključku raziskovalci opozarjajo, da bi zmanjšanje izpostavljenosti zračnim onesnaževalom lahko pripomoglo k zmanjšanju tveganja in upočasnitvi napredovanja amiotrofične lateralne skleroze, kar je pomembno tako za posameznike kot za javno zdravstveno politiko.

Vir: ScienceAlert

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
amoliotrofna lateralna skleroza ALS onesnažen zrak nevrodegenerativne bolezni okoljski dejavniki
