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Pijače, ki dehidracijo poslabšajo: previdno pri izbiri

N.R.A.
01. 08. 2026 03.21
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Spoznajte štiri priljubljene pijače, ki lahko zaradi svoje sestave povzročijo povečano izgubo vode, ter preproste nasvete za vzdrževanje optimalnega ravnovesja tekočin.

Ohranjanje dobre hidracije je eden od temeljev zdravja, vendar vsaka pijača ni enako učinkovita pri nadomeščanju izgubljene tekočine. Čeprav se večina zaveda pomembnosti pitja vode, je manj znano, da nekateri priljubljeni napitki zaradi specifičnih sestavin celo spodbujajo izgubo vode iz telesa. To je ključno vedeti zlasti v dneh, ko se soočamo s povečanimi obremenitvami ali visoko temperaturo okolja, ko telo potrebuje zanesljivo hidracijsko podporo.

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Pijače, ki niso najboljša izbira za hidracijo telesa

Številni posegajo po energetskih napitkih med telesno aktivnostjo, misleč, da bodo s tem hitreje nadoknadili energijo in vodo. V resnici ti napitki pogosto vsebujejo sestavine, kot je tavrin, ki lahko spodbudijo povečano znojenje in pogostejše odhajanje na stranišče. Podobno velja za močno kavo; čeprav zmerno uživanje kofeina večini ne bo povzročilo dehidracije, večje količine povečujejo potrebo po vodi, saj telo kofein prepoznava kot diuretik.

Pijače s sladkorjem
Pijače s sladkorjemFOTO: Shutterstock

Zapomnite si: vsaka pijača s sladkorjem sproži izločanje vode skozi ledvice, ko telo poskuša uravnati raven glukoze.

Pasti sadnih sokov in pripravljenih smoothijev

Sadni sokovi in kupljeni smoothiji se na prvi pogled zdijo odlična in zdrava izbira, vendar skrivajo visoke ravni naravnega sladkorja. Ko zaužijemo preveč sladkorja naenkrat, telo prek ledvic odstranjuje odvečno glukozo, kar poveča uriniranje. Rezultat je paradoksalen: popijete tekočino, vendar je vaše telo v resnici izgubi več, kot ste je prejeli. Boljša izbira je redčenje soka z vodo ali uživanje celih sadežev, ki vsebujejo vlaknine.

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Najboljši izbori za učinkovito osvežitev

Voda je in ostaja najboljša izbira za vsakodnevno nadomeščanje tekočine. Če vam okus običajne vode ne ustreza, jo lahko obogatite z rezinami limone, krastavcev ali metinimi lističi, s čimer boste dobili osvežilen okus brez dodanega sladkorja. Prav tako je dobra izbira gazirana voda, vendar preverite, da ne vsebuje umetnih sladil ali konzervansov. Ključ do dobre hidracije je preprosta sestava in izogibanje prevelikim količinam kofeina.

Vir: krenizdravo

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