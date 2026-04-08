Je nevarno piti vodo, ki stoji en dan? Strokovnjaki razbijajo najpogostejši mit

08. 04. 2026 03.36
Na družbenih omrežjih se pogosto pojavljajo opozorila, da naj bi bila voda, ki stoji v kozarcu ali steklenici čez noč, 'nevarna', 'polna bakterij' ali celo 'strupena'. A kaj o tem pravijo strokovnjaki? Je res treba vsako jutro izliti vodo, ki je ostala od prejšnjega dne?

Odgovor je precej bolj umirjen, kot bi si mislili, piše net.hr.

Zakaj je sploh nastal strah pred staro vodo?

Večina mitov izhaja iz ideje, da se voda, ki stoji, 'pokvari' podobno kot hrana. A voda je povsem druga zgodba. Sama po sebi se ne pokvari; nima hranil, ki bi omogočala razrast bakterij. Kar se lahko zgodi, je nekaj povsem drugega.

Kaj se dogaja z vodo, ki stoji 24 ur?

1. Okus se lahko spremeni, varnost ne

Voda, ki stoji, lahko dobi nekoliko 'postan' okus. To ni znak nevarnosti, temveč posledica:

- izhlapevanja klora (če gre za vodovodno vodo),

- absorpcije vonjav iz okolice,

- stika z zrakom.

To je senzorična sprememba, ne zdravstvena.

Pitje vodeFOTO: AdobeStock

2. Bakterije? Da, lahko se pojavijo, a ne iz vode

Strokovnjaki pojasnjujejo, da se bakterije v stoječi vodi ne pojavijo zato, ker bi se 'razmnožile iz nič', temveč zaradi:

- stika z usti (če pijemo iz steklenice),

- umazanega kozarca,

- prahu ali delcev iz zraka.

A tudi v tem primeru gre običajno za neškodljive mikroorganizme, ki jih telo brez težav obvlada.

3. Voda v zaprti steklenici je še manj problematična

Če je steklenica zaprta, je možnost kontaminacije minimalna. Voda lahko stoji tudi več dni, ne da bi bila nevarna.

Pitje vodeFOTO: AdobeStock

Kdaj je voda lahko problematična?

Strokovnjaki opozarjajo na nekaj izjem:

Plastenke za večkratno uporabo, ki se ne čistijo redno, lahko razvijejo biofilm – tanek sloj bakterij na stenah.

Voda, ki stoji na vročini, npr. v avtu poleti, lahko pospeši rast bakterij, če je bila steklenica že prej kontaminirana.

Voda v odprtih posodah na prostem lahko vsebuje prah, žuželke ali umazanijo.

A to so situacije, povezane z okoljem, ne s tem, da je voda 'stara'.

Ali je varno piti vodo, staro en dan?

Da, v večini primerov popolnoma. Če je voda stala v čistem kozarcu, v zaprti steklenici, v normalnih sobnih pogojih, je povsem varna za pitje. Največja razlika bo v okusu, ne v varnosti.

Pitje vodeFOTO: iStock

Kaj priporočajo strokovnjaki?

Svetujejo, da redno vzdržujete higieno kozarcev in steklenic z njihovim skrbnim umivanjem. Če se odločite za pitje neposredno iz steklenice, priporočajo dnevno spiranje. Vodo, ki je bila dlje časa izpostavljena visokim temperaturam, je dobro zamenjati. Če zaznate neželen vonj ali okus v vodi, jo brez zadržkov zamenjajte, ne toliko zaradi morebitne zdravstvene nevarnosti, temveč zaradi zagotavljanja prijetnejše izkušnje pitja.

Mit o 'nevarni vodi, ki stoji čez noč', je predvsem spletna senzacija. Voda se ne pokvari, ne postane strupena in ne predstavlja tveganja za zdravje, razen v posebnih okoliščinah, ki so povezane s higieno, ne s časom.

Vir: net.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
voda zdravje higiena bakterije miti
