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Plesen
Zdravje

Tiha grožnja za pljuča in zdravje?

N.R.A.
11. 06. 2026 03.44
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Strokovnjaki opozarjajo na skrita mesta v gospodinjstvu, kjer plesen sprošča toksine, ki lahko povzročijo huda vnetja, astmo in celo poškodbe vitalnih organov. Plesen v stanovanju.

Plesen v stanovanju ni le estetska težava, temveč resna grožnja razvoju otrok. Nova študija iz Bristola je potrdila, da otroci, ki odraščajo v hišah s plesnijo, nosijo posledice še vrsto let. Raziskovalci so ugotovili, da se njihova pljučna funkcija v najstniških letih zmanjša za okoli pet odstotkov, kar povečuje tveganje za razvoj kroničnih bolezni, kot sta astma in alergije.

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Dr. Raquel Granell poudarja, da plesen deluje kot nevidni sovražnik, saj sprošča tisoče mikroskopskih delcev, ki prodirajo globoko v dihala. Če opazite znake, kot so trdovraten kašelj, sopenje ali občutek pomanjkanja zraka, je zelo verjetno, da so vaši bivalni prostori kontaminirani.

Plesen
PlesenFOTO: AdobeStock

Kje vse se v vašem domu skriva nevarna plesen?

Mnogi mislijo, da je plesen le na črnih madežih na steni, a v resnici so najbolj nevarna mesta tista, ki jih ne vidimo. Kuhinjski aparati so zaradi nenehne izpostavljenosti vlagi 'vroče točke' za rast gliv. Robert Weltz poudarja, da se plesen v pomivalnih strojih in za hladilniki lahko razvije že v 48 urah. Podobno nevarna so podstrešja in kleti, kjer se nabira vlaga zaradi temperaturnih razlik. Posebna nevarnost so tudi lesena tla in izolacijski materiali v stenah, kjer se lahko plesen širi neopazno, dokler se ne pojavi značilen neprijeten vonj ali ne pride do strukturne škode na objektu.

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Študije potrjujejo: V Angliji je leta 2019 vlaga v domovih povzročila okoli 5.000 primerov astme in 8.500 okužb spodnjih dihal pri otrocih in odraslih.

Posledice življenja s plesnijo so lahko usodne, kot dokazuje tragična smrt malega Awaaba Ishaka. Deček je umrl zaradi nenehnega kašlja in nezmožnosti dihanja, kar je bila neposredna posledica plesni v stanovanju, ki so jo upravniki zgolj svetovali prebarvati. Plesen namreč napada celotno telo. Ko strupeni delci vstopijo v kri, sprožijo alarm v imunskem sistemu. To povzroči vnetja, ki uničujejo tkiva in napadajo nevrone. Simptomi se kažejo kot kronični glavoboli, bolečine v mišicah in močno poslabšanje obstoječih stanj, kot je npr. kronična obstruktivna pljučna bolezen (KOPB) pri starejših.

Kronična obstruktivna pljučna bolezen (KOPB)
Kronična obstruktivna pljučna bolezen (KOPB)FOTO: AdobeStock

Praktični nasveti: Kako preprečiti in odstraniti plesen?

Prvo pravilo v boju proti plesni je redno odpiranje oken, predvsem po kuhanju ali tuširanju. Če opazite začetke plesni na manjši površini, jo lahko očistite z vodo in blagim čistilom, a bodite pazljivi. Nikoli ne sušite perila v zaprtih sobah, ne da bi imeli prižgan razvlažilnik zraka. Strokovnjak Robert Weltz opozarja, da so domači kompleti za testiranje pogosto nezanesljivi. Če je okužena površina velika, pokličite strokovnjake. Plesen se pogosto skriva za omarami ali pod preprogami, zato je potreben temeljit pregled vseh vlažnih delov hiše, vključno s pregledi pralnih strojev in pod umivalniki.

Vir: Daily Mail

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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