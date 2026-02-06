Pomanjkanje spanja lahko neposredno poškoduje možganske celice

Kot navaja ScienceAlert , so raziskovalci preučevali, kako dolgotrajna budnost vpliva na živčne celice, ki so odgovorne za prenos informacij v možganih. Ugotovili so, da se ob pomanjkanju spanja sposobnost teh celic za učinkovito delovanje izrazito zmanjša. Nevroni, ki so običajno izjemno hitri in natančni, začnejo delovati počasneje, kar vpliva na sposobnost zaznavanja, odločanja in odzivanja.

Ko so preiskovanci ostali budni dlje časa, so nevroni v določenih delih možganov začeli pošiljati signale z zamikom. To pomeni, da možgani niso več pravilno obdelovali informacij iz okolja. Pri tem se je pokazalo, da utrujeni nevroni ne le delujejo počasneje, temveč tudi manj natančno, kar lahko vpliva na presojo in koordinacijo.

Raziskovalci so opazili, da se ob pomanjkanju spanja v možganih aktivirajo procesi, ki so podobni tistim, ki se pojavijo pri poškodbah tkiva. Celice, ki so odgovorne za odstranjevanje odpadnih snovi, začnejo razgrajevati dele sinaps, kar je sicer normalen proces, vendar se ob pomanjkanju spanja okrepi do te mere, da lahko povzroči izgubo pomembnih povezav med nevroni.

Če se takšno stanje ponavlja, lahko pride do postopnega zmanjševanja kakovosti možganskih povezav. To lahko vpliva na spomin, učenje in sposobnost koncentracije. Kot piše ScienceAlert , so raziskovalci opozorili, da lahko kronično pomanjkanje spanja poveča tveganje za razvoj nevrodegenerativnih bolezni, saj možgani zaradi oslabljenih zaščitnih mehanizmov postanejo bolj ranljivi.

Med spanjem se v možganih aktivirajo procesi, ki omogočajo obnovo celic, utrjevanje spomina in odstranjevanje presnovnih odpadkov. Ko spanja ni dovolj, se ti procesi ne morejo izvajati v celoti. Posledica je kopičenje snovi, ki lahko poškodujejo živčne celice, ter zmanjšana sposobnost možganov za regeneracijo.

Pomanjkanje spanja je pogosto podcenjena težava, vendar raziskava jasno kaže, da ima neposredne in merljive učinke na delovanje možganov. Reden in kakovosten spanec je ključen za ohranjanje kognitivnih sposobnosti, duševnega zdravja in dolgoročne zaščite pred nevrološkimi boleznimi. Poskrbeti za dovolj spanja ni razkošje, temveč nujen del skrbi za zdravje možganov.