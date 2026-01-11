Vizita.si
Zdravje

Pomoč drugim lahko upočasni staranje možganov

N.R.A.
11. 01. 2026 03.53
0

Nova raziskava, o kateri poroča ScienceAlert, razkriva presenetljivo preprost način, kako lahko ohranimo možgane mlajše: pomaganje drugim. Študija, ki je zajela več kot 31.000 ljudi, starejših od 50 let, kaže, da lahko že nekaj ur tedenskega prostovoljstva ali neformalne pomoči znatno upočasni kognitivno staranje.

Kako pomoč drugim vpliva na možgane?

Raziskovalci z Univerze v Teksasu v Austinu in Univerze v Massachusettsu v Bostonu so analizirali skoraj 20 let podatkov telefonskih anket. Rezultati so pokazali, da lahko redno pomaganje drugim, bodisi prek organiziranega prostovoljstva ali neformalne pomoči prijateljem, sorodnikom in sosedom, zmanjša hitrost kognitivnega staranja za 15–20 %, navaja ScienceAlert.

Sae Hwang Han, socialni znanstvenik z UT Austin, je poudaril, da koristi niso kratkotrajne, temveč se kopičijo skozi leta. Posebej izstopa dejstvo, da so pozitivni učinki prisotni tako pri formalnem prostovoljstvu kot pri neformalni pomoči.

Pomoč
PomočFOTO: AdobeStock

Koliko pomoči je dovolj?

Modeliranje podatkov je pokazalo, da se upočasnitev kognitivnega upada začne pojavljati pri približno 2–4 urah tedenskega prostovoljstva, kar pomeni več kot 100 ur letno. Ta raven angažiranosti je bila dosledno povezana z najmočnejšimi koristmi. Han je za ScienceAlert povedal, da je bilo presenečenje tudi to, da neformalna pomoč, ki pogosto nima družbenega priznanja, prinaša enako močne kognitivne koristi kot formalno prostovoljstvo.

Zakaj pomoč deluje?

Čeprav študija ne dokazuje neposredne vzročne povezave, raziskovalci poudarjajo, da je verjetno pomemben vpliv kombinacije:

- socialne interakcije,

- mentalne stimulacije,

- občutka smisla in povezanosti.

Pretekle raziskave so že pokazale, da osamljenost škoduje možganom, medtem ko telesna aktivnost in družbeni stiki pomagajo ohranjati kognitivne funkcije. Pomoč drugim združuje več teh dejavnikov hkrati.

Pomoč
PomočFOTO: AdobeStock

Kaj se zgodi, ko ljudje prenehajo pomagati?

ScienceAlert poroča, da so raziskovalci opazili tudi nasprotni trend: ko so ljudje prenehali pomagati drugim, so se njihovi kognitivni rezultati poslabšali, upad pa se je pospešil. To dodatno potrjuje, da je stalna angažiranost ključna za dolgoročne koristi. Han poudarja, da bi morali starejšim odraslim omogočiti več priložnosti za prispevanje k skupnosti, saj lahko prav oni od tega najbolj koristijo, tudi tisti, ki imajo že slabše zdravstveno stanje.

Pomoč drugim ni le moralno dejanje, temveč tudi učinkovita strategija za ohranjanje zdravja možganov. Kot poroča ScienceAlert, lahko že nekaj ur tedenske pomoči, formalne ali neformalne, pomembno upočasni kognitivno staranje. V času, ko primeri demence naraščajo, je to preprosta in dostopna navada, ki lahko prinese dolgoročne koristi tako posamezniku kot skupnosti.

Vir: ScienceAlert

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
staranje možganov kognitivno staranje prostovoljstvo pomoč drugim ohranjanje možganskih funkcij
Zdravje

