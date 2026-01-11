Pomoč drugim lahko upočasni staranje možganov

Kako pomoč drugim vpliva na možgane?

Raziskovalci z Univerze v Teksasu v Austinu in Univerze v Massachusettsu v Bostonu so analizirali skoraj 20 let podatkov telefonskih anket. Rezultati so pokazali, da lahko redno pomaganje drugim, bodisi prek organiziranega prostovoljstva ali neformalne pomoči prijateljem, sorodnikom in sosedom, zmanjša hitrost kognitivnega staranja za 15–20 %, navaja ScienceAlert. Sae Hwang Han, socialni znanstvenik z UT Austin, je poudaril, da koristi niso kratkotrajne, temveč se kopičijo skozi leta. Posebej izstopa dejstvo, da so pozitivni učinki prisotni tako pri formalnem prostovoljstvu kot pri neformalni pomoči.

icon-expand Pomoč FOTO: AdobeStock

Koliko pomoči je dovolj?

Modeliranje podatkov je pokazalo, da se upočasnitev kognitivnega upada začne pojavljati pri približno 2–4 urah tedenskega prostovoljstva, kar pomeni več kot 100 ur letno. Ta raven angažiranosti je bila dosledno povezana z najmočnejšimi koristmi. Han je za ScienceAlert povedal, da je bilo presenečenje tudi to, da neformalna pomoč, ki pogosto nima družbenega priznanja, prinaša enako močne kognitivne koristi kot formalno prostovoljstvo.

Zakaj pomoč deluje?

Čeprav študija ne dokazuje neposredne vzročne povezave, raziskovalci poudarjajo, da je verjetno pomemben vpliv kombinacije: - socialne interakcije, - mentalne stimulacije, - občutka smisla in povezanosti. Pretekle raziskave so že pokazale, da osamljenost škoduje možganom, medtem ko telesna aktivnost in družbeni stiki pomagajo ohranjati kognitivne funkcije. Pomoč drugim združuje več teh dejavnikov hkrati.

icon-expand Pomoč FOTO: AdobeStock

Kaj se zgodi, ko ljudje prenehajo pomagati?

ScienceAlert poroča, da so raziskovalci opazili tudi nasprotni trend: ko so ljudje prenehali pomagati drugim, so se njihovi kognitivni rezultati poslabšali, upad pa se je pospešil. To dodatno potrjuje, da je stalna angažiranost ključna za dolgoročne koristi. Han poudarja, da bi morali starejšim odraslim omogočiti več priložnosti za prispevanje k skupnosti, saj lahko prav oni od tega najbolj koristijo, tudi tisti, ki imajo že slabše zdravstveno stanje. Pomoč drugim ni le moralno dejanje, temveč tudi učinkovita strategija za ohranjanje zdravja možganov. Kot poroča ScienceAlert, lahko že nekaj ur tedenske pomoči, formalne ali neformalne, pomembno upočasni kognitivno staranje. V času, ko primeri demence naraščajo, je to preprosta in dostopna navada, ki lahko prinese dolgoročne koristi tako posamezniku kot skupnosti.