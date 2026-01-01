Dosegljivi cilji so ključ do uspešnega novega začetka

Kot piše WebMD , postavljanje nerealističnih ciljev lahko povzroči občutke krivde, stres in zmanjšano motivacijo. Dr. Melanie Green, strokovnjakinja za vedenjske znanosti, pojasnjuje, da je januar pogosto mesec, ko posamezniki postavijo previsoke standarde glede prehrane, telesne aktivnosti in produktivnosti, kar vodi v hitro izgubo motivacije.

Mayo Clinic navaja, da so SMART cilji, specifični, merljivi, dosegljivi, relevantni in časovno določeni, učinkovita strategija za postavljanje realnih zdravstvenih ciljev. Dr. Susan Albers, strokovnjakinja za prehransko psihologijo, kot piše Verywell Health, priporoča, da posamezniki za začetek definirajo enostavne spremembe, kot so:

- Dodajanje več zelenjave in polnovrednih živil v vsakodnevno prehrano,

- Povečanje telesne aktivnosti za 10–15 minut na dan,

- Redno spremljanje vnosa hrane in hidracije brez obsedenosti s kalorijami.