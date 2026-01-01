Vizita.si
Zdravje

Dosegljivi cilji so ključ do uspešnega novega začetka

N.R.A.
01. 01. 2026 03.44
0

Po prazničnem obdobju se mnogi soočajo z občutkom, da je čas za velik reset, novoletne zaobljube o hujšanju, izboljšani prehrani in večji telesni aktivnosti. Vendar strokovnjaki opozarjajo, da radikalne spremembe pogosto vodijo v neuspeh, medtem ko postavljanje realnih, dosegljivih ciljev povečuje možnost trajnega uspeha.

Zakaj so ključni realni cilji?

Kot piše WebMD, postavljanje nerealističnih ciljev lahko povzroči občutke krivde, stres in zmanjšano motivacijo. Dr. Melanie Green, strokovnjakinja za vedenjske znanosti, pojasnjuje, da je januar pogosto mesec, ko posamezniki postavijo previsoke standarde glede prehrane, telesne aktivnosti in produktivnosti, kar vodi v hitro izgubo motivacije.

Kako definirati dosegljive cilje?

Mayo Clinic navaja, da so SMART cilji, specifični, merljivi, dosegljivi, relevantni in časovno določeni, učinkovita strategija za postavljanje realnih zdravstvenih ciljev. Dr. Susan Albers, strokovnjakinja za prehransko psihologijo, kot piše Verywell Health, priporoča, da posamezniki za začetek definirajo enostavne spremembe, kot so:

- Dodajanje več zelenjave in polnovrednih živil v vsakodnevno prehrano,

- Povečanje telesne aktivnosti za 10–15 minut na dan,

- Redno spremljanje vnosa hrane in hidracije brez obsedenosti s kalorijami.

Cilji
CiljiFOTO: Thinkstock

Psihološki vidik dosegljivih ciljev

Zdravstveni strokovnjaki poudarjajo, da dosegljivi cilji zmanjšujejo stres in povečujejo občutek nadzora. Harvard Health poroča, da posamezniki, ki postavijo postopne cilje in beležijo napredek, doživljajo večji občutek zadovoljstva in manj negativnih čustev, kot so krivda ali frustracija.

Kako vzdrževati motivacijo?

Kot piše Health, je ključno, da cilje prilagodimo lastnim življenjskim okoliščinam in jih spremljamo brez obsedenosti. Strategije za ohranjanje motivacije vključujejo:

- Vključevanje prijateljev ali družine kot podporne mreže,

- Prilagajanje ciljev glede na dosežen napredek,

- Uporaba tehnik mindful prehranjevanja in sledenje čustvenim sprožilcem, kot priporoča WebMD.

Postavljanje realnih ciljev po praznikih je temelj trajnega zdravja. Namesto radikalnih sprememb je bolje uvajati majhne, dosegljive korake, ki upoštevajo fiziološke in psihološke potrebe. S tem pristopom posamezniki zmanjšujejo stres, ohranjajo motivacijo in povečujejo možnost dolgoročne spremembe življenjskega sloga.

Viri: WebMD, Mayo Clinic, Verywell Health, Health, Harvard Health, NIH

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
zdravje po praznikih novoletne zaobljube realni cilji zdrav življenjski slog motivacija
Zdravje

