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Uživanje jogurta lahko prispeva tudi k boljšemu razpoloženju.
Zdravje

Pozabite na stroge diete: po 50. letu je pomembneje, kaj dodate na krožnik

N.R.A.
23. 09. 2026 03.21
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Po 50. letu se prehranske potrebe spreminjajo, vendar to ne pomeni, da je treba slediti strogi dieti ali iz jedilnika črtati polovico živil. Pomembnejše je vprašanje: kaj lahko svojemu krožniku dodate, da bo prehransko bogatejši?

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Mayo Clinic pri zdravem staranju priporoča raznoliko prehrano, ki vključuje zelenjavo, sadje, polnovredna žita, živila z veliko vlakninami in kakovostne vire beljakovin. Strogo omejevanje posameznih skupin živil je lahko celo kontraproduktivno.

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Najprej dodajte več zelenjave in sadja

Namesto da razmišljate predvsem o tem, česa ne smete jesti, začnite pri tem, kaj manjka na krožniku. Zelenjava in sadje zagotavljata vlaknine, vitamine, minerale in druge koristne rastlinske snovi. Mayo Clinic za zdravo staranje svetuje približno pet porcij sadja in zelenjave na dan. Pri tem ni treba iskati eksotičnih 'superživil', pomembna je raznolikost.

Večji delež zelenjave prispeva k boljšemu ravnovesju v telesu.
Večji delež zelenjave prispeva k boljšemu ravnovesju v telesu.FOTO: Shutterstock

Ne pozabite na beljakovine

S staranjem postane ohranjanje mišične mase vse pomembnejše. Zato je smiselno, da je vir beljakovin del glavnih obrokov. Na krožniku se lahko izmenjujejo ribe, jajca, pusto meso, jogurt, stročnice, tofu, oreščki in semena. Mayo Clinic posebej poudarja pomen raznolikosti virov beljakovin.

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Zamenjajte, ne prepovedujte

Namesto popolne odpovedi najljubšim živilom lahko naredite manjše zamenjave. Belo pecivo lahko občasno nadomestite s polnozrnatim kruhom, del mesnega obroka s stročnicami, sladico pa s sadjem in jogurtom. Polnovredna žita vsebujejo več vlaknin, vitaminov in mineralov kot rafinirana žita, njihovo uživanje pa je povezano z ugodnejšim vplivom na holesterol, krvni tlak in presnovo.

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Naj bo zato cilj po 50. letu preprost: ne jejte nujno manj, ampak poskrbite, da bo več tega, kar telesu koristi. Na krožnik dodajte zelenjavo, sadje, vlaknine in kakovostne beljakovine, in šele nato razmišljajte o tem, česa bi bilo treba pojesti manj.

Viri: Mayo Clinic, Mayo Clinic Press, Johns Hopkins Medicine, Verywell Health

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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