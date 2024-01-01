Vizita.si
Znanstveniki odkrili, zakaj ženske veliko pogosteje trpijo za sindromom razdražljivega črevesja
Prebava

Prehrana
7 živil, ki so polna magnezija, številka 3 vas bo presenetila

Mandlji so dolgo veljali za "zlati standard" magnezija. A kot piše Cleveland Clinic, je resnica precej bolj zanimiva: mandlji so dober vir, niso pa niti blizu vrha.
Prebava
Podprite svoja jetra z naravno hrano

Jetra so glavni organ za razstrupljanje telesa. Z uživanjem določenih živil lahko njihovo funkcijo naravno podpremo, brez ekstremnih diet ali dragih dodatkov.
Zdravje
To, kar počnete vsako noč, lahko uničuje vaše zdravje

Ko govorimo o zdravju, pogosto pomislimo na prehrano, gibanje ali obvladovanje stresa čez dan. Toda Simon Brezovar, psiholog in doktor znanosti s področja eksperimentalne psihologije, opozarja, da je spanec temelj, na katerem gradimo tako telesno kot duševno zdravje.
Novice
Piješ preveč alkohola?

Pitje alkohola pogosto povezujemo s sprostitvijo, praznovanji in druženjem, ki je v prazničnih časih še pogostejše. Ker je v Sloveniji odnos do pitja zelo sprejemljiv, se marsikdo ne zaveda posledic, ki jih ima že občasno pitje na naše zdravje.
Prebava

Jetra so glavni organ za razstrupljanje telesa. Z uživanjem določenih živil lahko njihovo funkcijo naravno podpremo, brez ekstremnih diet ali dragih dodatkov.

Prebava

7 živil, ki lahko naravno zmanjšajo zgago

Zgaga je ena tistih nadlog, ki se pojavi prav takrat, ko najmanj potrebuješ težave z želodcem.

Nasveti za lažje prebavljanje obilne hrane med prazniki
Prebava

Prazniki so čas druženja, obilnih obrokov in hrane, ki je pogosto bogatejša, težja in količinsko večja kot sicer.

Ali pitje vode med jedjo slabša prebavo?
Prebava

Veseli december je poln druženj ob dobri hrani in pijači, zato ni nič čudnega, da se marsikdo v tem obdobju leta srečuje z napihnjenostjo in težavami s prebavo. Mnogi ob tem posegajo po 'hitrih rešitvah' ali verjamejo mitom, ki nimajo veliko skupnega z dejstvi. V nadaljevanju razkrivamo, kako prebava v resnici deluje in kaj lahko sami naredimo, da se bomo med prazniki počutili bolje.

Največja praznična napaka, ki lahko uniči prebavo - počnemo pa to skoraj vsi
Prebava

Prazniki so čas druženj, vonja po piškotih in bogato obloženih mizah. A hkrati so tudi obdobje v letu, ko jemo več kot običajno in predvsem težjo, bolj mastno hrano. Rezultat je občutek napihnjenosti, počasna prebava, utrujenost in pomanjkanje energije ravno takrat, ko bi morali uživati.

Zakaj vas po jedi napihuje? 8 najpogostejših vzrokov
Prebava

Napihnjenost po obroku je ena najpogostejših prebavnih težav sodobnega človeka.

Prebava

Kako dolgo blato ostane v telesu, lahko vpliva na zdravje, razkriva raziskava

Na prvi pogled se zdi, da je čas, ki ga hrana potrebuje, da potuje skozi prebavni sistem, zgolj vsakdanja podrobnost. Toda raziskava opozarja, da lahko dolžina prebavnega procesa pomembno vpliva na naše zdravje.

Tako lahko ugotovite, ali ste občutljivi na gluten
Prebava

Pogosto se domneva, da reakcija na gluten neposredno pomeni diagnozo celiakije. Vendar pa obstaja tudi stanje, imenovano neceliakalna občutljivost na gluten, ki se kaže z občutljivostjo na gluten brez tipičnih znakov celiakije.

Vaš urnik odvajanja pove veliko o splošnem zdravju, razkriva nova raziskava
Prebava

Rednost odvajanja blata je pogosto podcenjen pokazatelj zdravja, a kot poroča ScienceAlert, nova študija kaže, da lahko naš "urnik" pove več, kot si mislimo.

Kaj se zgodi z našo prebavo, če kombiniramo vlaknine in probiotike?
Prebava

Kombinacija vlaknin in probiotikov je v zadnjih letih postala ena najbolj iskanih tem na področju prebave. In to z razlogom.

Zakaj pozimi resnično zbolimo? Krivec ni mraz, ampak naš življenjski slog
Prebava

Vsako leto, ko se temperature spustijo in se dnevi skrajšajo, se ponovi ista zgodba: prehladi, gripe, viroze in ponavljajoče se okužbe, ki jih pogosto pripisujemo mrzlemu vremenu. A naš imunski sistem je občutljiv ekosistem, ki se odziva na kombinacijo dejavnikov. In pozimi se prav vsi ti dejavniki hkrati poslabšajo. Torej vreme ni tisto, ki nas spravi v posteljo. Krivi smo predvsem mi sami in način življenja, ki v hladnem delu leta oslabi naše naravne obrambne mehanizme.

Prebava

Napihnjenost: Kaj jo povzroča in kako jo odpraviti?

Napihnjenost je pogosta težava, ki jo pogosto povzročajo naše vsakdanje navade. Spoznajte te navade in odkrijte preproste rešitve za lajšanje neprijetnega občutka napihnjenosti za boljše splošno počutje.

