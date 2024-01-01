Prebava

Zakaj pozimi resnično zbolimo? Krivec ni mraz, ampak naš življenjski slog

Vsako leto, ko se temperature spustijo in se dnevi skrajšajo, se ponovi ista zgodba: prehladi, gripe, viroze in ponavljajoče se okužbe, ki jih pogosto pripisujemo mrzlemu vremenu. A naš imunski sistem je občutljiv ekosistem, ki se odziva na kombinacijo dejavnikov. In pozimi se prav vsi ti dejavniki hkrati poslabšajo. Torej vreme ni tisto, ki nas spravi v posteljo. Krivi smo predvsem mi sami in način življenja, ki v hladnem delu leta oslabi naše naravne obrambne mehanizme.