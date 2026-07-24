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Prebava
Prebava

5 znakov, da vaše črevesje potrebuje pomoč

L.G.
24. 07. 2026 03.40
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Napihnjen trebuh po kosilu, občutek teže po obroku, neredna prebava ali utrujenost brez očitnega razloga. Takšne težave pogosto pripišemo stresu, hitremu tempu življenja ali kakšnemu neprimernemu obroku. V resnici pa se lahko razlog skriva v našem črevesju.

Ste opazili, da vas ista hrana, ki ste jo pred leti brez težav pojedli, danes napihne? Ali pa da je že manjša sprememba rutine dovolj, da se prebava poruši za več dni? Strokovnjaki pravijo, da se odgovor pogosto skriva v črevesnem mikrobiomu.

V prebavnem traktu živi na bilijone mikroorganizmov, ki skupaj tvorijo črevesni mikrobiom. Ta ne sodeluje le pri prebavi hrane, temveč tudi pri številnih drugih procesih v telesu. Prav zato zanimanje za zdravje črevesja iz leta v leto narašča. Ob probiotikih in prebiotikih pa v ospredje prihaja še en pojem – postbiotiki.

Vpliv postbiotikov na prebavo
Vpliv postbiotikov na prebavoFOTO: Arhiv naročnika

5 znakov, da vaše črevesje morda potrebuje več pozornosti

Verjetno se je že vsakemu zgodilo, da je po nekaj dneh dopusta, poznih večerjah, drugačni prehrani ali manj gibanja prebava postala manj redna kot običajno. Črevesje je namreč občutljivo na spremembe življenjskega sloga in rutine.

Čeprav občasna napihnjenost ali prebavne težave niso nujno razlog za skrb, nam lahko telo včasih na ta način sporoča, da bi bilo dobro črevesju nameniti nekoliko več pozornosti.

1. Pogosta napihnjenost

Če se po obrokih redno počutite napihnjeni, čeprav ne jeste posebej obilno, je to lahko znak, da prebavni sistem ne deluje povsem optimalno.

2. Občutek teže po jedi

Občasno prenajedanje se zgodi vsakomur. Če pa se občutek teže pojavlja pogosto, lahko pomeni, da prebava potrebuje več podpore.

3. Neredna prebava

Prebava je pri zdravem človeku običajno precej predvidljiva. Pogoste spremembe ritma lahko kažejo, da je ravnovesje v črevesju porušeno.

4. Občutljivost na spremembe rutine

Nekateri ljudje že po nekaj dneh dopusta, drugačni prehrani ali spremembi urnika opazijo prebavne težave, kar lahko kaže na občutljivo črevesno okolje.

5. Hrana vam ne ustreza več tako kot nekoč

Ste opazili, da vas živila, ki ste jih včasih brez težav uživali, danes pogosteje napihnejo ali povzročajo nelagodje? Tudi to je lahko znak, da je čas za več pozornosti črevesju.

Črevesje je občutljivo na spremembe življenjskega sloga in rutine.
Črevesje je občutljivo na spremembe življenjskega sloga in rutine.FOTO: Arhiv naročnika

Kaj so postbiotiki in zakaj so postali zanimivi?

Večina ljudi je že slišala za probiotike, koristne bakterije, ki jih najdemo v nekaterih živilih in prehranskih dopolnilih. Manj znani pa so postbiotiki.

Če si črevesni mikrobiom predstavljamo kot majhno skupnost pridnih delavcev, so probiotiki sami delavci, postbiotiki pa rezultat njihovega dela.

Gre torej za koristne snovi, ki nastanejo med delovanjem dobrih bakterij oziroma za njihove sestavne dele. Prav te snovi danes vse bolj zanimajo raziskovalce, saj predstavljajo nov pogled na podporo črevesnemu ravnovesju.

Mikrobiom ima najraje preproste navade

Čeprav se veliko govori o posameznih sestavinah, zdravje črevesja še vedno temelji predvsem na vsakodnevnih navadah.

Za črevesni mikrobiom lahko veliko naredimo že z nekaj preprostimi koraki:
- dan začnemo s kozarcem vode,
- v prehrano redno vključujemo sadje in zelenjavo,
- zaužijemo dovolj vlaknin,
- se vsak dan vsaj malo gibamo,
- po večerji naredimo kratek sprehod,
- skrbimo za čim bolj reden spanec.

Prav doslednost pri teh navadah lahko dolgoročno naredi največjo razliko.

Za črevesni mikrobiom lahko veliko naredimo že z nekaj preprostimi koraki.
Za črevesni mikrobiom lahko veliko naredimo že z nekaj preprostimi koraki.FOTO: Arhiv naročnika

Postbiotik kot del vsakodnevne hidracije

Ker večina ljudi ne želi vsak dan razmišljati o prehranskih dopolnilih, se vse več pozornosti namenja izdelkom, ki koristne sestavine za mikrobiom vključujejo v vsakdanjo rutino. DoNatural je postbiotike vključil v vse svoje funkcionalne herbalne vode, s čimer je postal prvi proizvajalec v regiji, ki je to inovacijo prenesel v kategorijo pijač.

Herbalne vode DoNatural združujejo hidracijo s sestavinami, ki podpirajo črevesno mikrobioto, prebavo in splošno dobro počutje, hkrati pa so naravno sladkane s sadjem in ne vsebujejo dodanega belega sladkorja ali umetnih sladil.

Herbalne vode DoNatural združujejo hidracijo s sestavinami, ki podpirajo črevesno mikrobioto, prebavo in splošno dobro počutje.
Herbalne vode DoNatural združujejo hidracijo s sestavinami, ki podpirajo črevesno mikrobioto, prebavo in splošno dobro počutje.FOTO: Arhiv naročnika

Osvežitev, navdihnjena z naravo

Posebnost vod DoNatural so tudi skrbno izbrane kombinacije zelišč. Vsaka voda vsebuje kombinacijo zeliščnih izvlečkov, mineralov, vlaknin in postbiotikov. Poleg že poznanih okusov limonske trave, mete in aloe vere sta letos ponudbo dopolnila tudi brin in žajbelj.

Brin je že dolgo poznan kot rastlina, ki jo tradicionalno povezujejo s podporo prebavi, še posebej po obilnejših obrokih. V vodi prispeva značilen svež in rahlo pikanten okus, ki ga dopolnjujeta koriander in limonska trava.

Tudi žajbelj ima dolgo zgodovino uporabe v tradicionalni prehrani. Zaradi svojega polnega, aromatičnega okusa je cenjen v številnih jedeh in napitkih, tradicionalno pa ga povezujejo z dobrim počutjem in podporo prebavi. V DoNatural vodi ga dopolnjujeta melisa in koriander.

Trend, o katerem bomo še veliko slišali

Če pogosto opažate napihnjenost, občutek teže po obrokih ali prebavne težave ob spremembi rutine, je morda čas, da več pozornosti namenite svojemu črevesju. Temelj še vedno ostajajo uravnotežena prehrana, gibanje, spanec in hidracija. Postbiotiki pa predstavljajo eno zanimivejših novosti na področju mikrobioma, ki vse pogosteje postaja del vsakodnevnih izdelkov in navad.

 

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