Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in minerali PrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Zgaga
Prebava

7 živil, ki lahko naravno zmanjšajo zgago

N.R.A.
26. 12. 2025 03.57
0

Zgaga je ena tistih nadlog, ki se pojavi prav takrat, ko najmanj potrebuješ težave z želodcem.

Kot pojasnjuje Mayo Clinic, gre v osnovi za vračanje želodčne kisline nazaj v požiralnik, kar povzroči pekoč občutek za prsnico in včasih tudi kašelj ali občutek zatekanja. Dobra novica? Nekatera živila lahko pomagajo umiriti kislino in zmanjšati nelagodje. Spodaj je izbor sedmih živil, ki se najpogosteje povezujejo z zmanjšanjem simptomov zgage in zakaj jih strokovnjaki priporočajo kot podporo blagim težavam z refluksom.

Zgaga
ZgagaFOTO: Thinkstock

1. Banane

Banane veljajo za eno izmed najbolj blagih in želodcu prijaznih živil. Kot piše Harvard Health, zaradi naravne bazičnosti pomagajo nevtralizirati želodčno kislino. Poleg tega vsebujejo vlaknine, ki prispevajo k boljši prebavi.

Banane
BananeFOTO: iStock

2. Ingver

Ingver je starodavno protivnetno živilo. Cleveland Clinic poroča, da lahko ingver pri nekaterih ljudeh zmanjša slabost in umiri prebavila, zato je koristen tudi pri blagih oblikah refluksa. Pomembno pa je, da ga uživate v zmernih količinah.

Ingver
IngverFOTO: Shutterstock

3. Ovseni kosmiči

Oves je naravno nizek v maščobah in bogat z vlakninami. WebMD poudarja, da vlaknine zmanjšujejo tveganje za refluks, ker se hrana v želodcu počasneje razkraja in manj draži sluznico požiralnika.

Kosmiči
KosmičiFOTO: Thinkstock

4. Aloja (užitni gel)

Aloja je znana po protivnetnih učinkih. Kot pojasnjuje NIH, lahko aloja pomaga umiriti prebavila, vendar jo je treba uživati le v prečiščenih in za uživanje varnih oblikah, nikoli pa surovega lateksa rastline!

Aloe vera
Aloe veraFOTO: iStock

5. Melona

Melona (in sorodni sadeži, kot je kantalupa) ima naravno visoko vsebnost vode in nizko kislost. Mayo Clinic navaja, da vlažilna, manj kisla živila pogosto zmanjšujejo draženje pri občutljivih ljudeh.

Melona
MelonaFOTO: iStockphoto

6. Zelenjava z nizko vsebnostjo kisline

Brokoli, cvetača, kumare, zelena solata in zeleni fižol spadajo med živila, ki zmanjšujejo pritisk na želodec. Kot poroča Johns Hopkins Medicine, prav pritisk (zlasti pri mastni ali težki hrani) poslabšuje simptome refluksa.

Cvetača
CvetačaFOTO: Thinkstock

7. Navadni jogurt z živimi kulturami

Probiotiki lahko pomagajo stabilizirati prebavni trakt. Healthline povzema opozorila gastroenterologov, da jogurt sicer ne pomaga vsakomur, vendar pri določenih posameznikih umiri sluznico in zmanjša občutek kisline, če ni preveč masten.

Jogurt
JogurtFOTO: iStockphoto

Kdaj živila ne bodo pomagala?

Če se zgaga pojavlja pogosteje kot dvakrat na teden, strokovnjaki, med njimi gastroenterolog dr. Kenneth DeVault z Mayo Clinic, opozarjajo, da je to lahko znak GERB – kronične oblike refluksa, ki zahteva drugačen pristop. Pri takih primerih živila pomagajo le delno.

Viri: Mayo Clinic, WebMD, Cleveland Clinic, Harvard Health, Johns Hopkins Medicine, NIH, Healthline

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
zgaga želodčna kislina naravna pomoč zdrava prehrana prebava
Prebava

Podprite svoja jetra z naravno hrano

Prebava

Nasveti za lažje prebavljanje obilne hrane med prazniki

SORODNI ČLANKI

Vsak tretji odrasli se v tišini bori s tem in vzrok vas bo presenetil
Prebava

Vsak tretji odrasli se v tišini bori s tem in vzrok vas bo presenetil

Še včeraj brez težav, danes pa napihnjeni že po kavi? Odkrijte, zakaj se to zgodi po 40. letu!
Prebava

Še včeraj brez težav, danes pa napihnjeni že po kavi? Odkrijte, zakaj se to zgodi po 40. letu!

Zakaj se zgaga pojavlja ponoči?
Prebava

Zakaj se zgaga pojavlja ponoči?

Rana na želodcu: simptomi, ki jih ne smete spregledati
Simptomi in bolezni

Rana na želodcu: simptomi, ki jih ne smete spregledati

Neredno odvajanje blata, napenjanje in zgaga: če imate te simptome, poiščite zdravniško pomoč
Prebava

Neredno odvajanje blata, napenjanje in zgaga: če imate te simptome, poiščite zdravniško pomoč

Zakaj se refluks kisline rad pojavlja ponoči?
Prebava

Zakaj se refluks kisline rad pojavlja ponoči?

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
novice
Imajo nestalne članice, kot je Slovenija, v Varnostnem svetu ZN sploh kaj moči?
Imajo nestalne članice, kot je Slovenija, v Varnostnem svetu ZN sploh kaj moči?
šport
Zgodovinske zmage in temelji za bleščečo prihodnost
Zgodovinske zmage in temelji za bleščečo prihodnost
popin
Letošnje leto je bilo v znamenju ljubezni: od premierja do milijarderja
Letošnje leto je bilo v znamenju ljubezni: od premierja do milijarderja
tv oddaje
Kako so 'žarili' Pahorja, Plestenjaka in Potrebuješa?
Kako so 'žarili' Pahorja, Plestenjaka in Potrebuješa?
Vizita.si
Pogosta navada pri pošiljanju sporočil, ki lahko nakazuje psihopatske lastnosti?
Pogosta navada pri pošiljanju sporočil, ki lahko nakazuje psihopatske lastnosti?
Okusno.je
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Zadovoljna.si
Skrivna poroka lepe manekenke
Skrivna poroka lepe manekenke
Moskisvet.com
Veste, kdo je to?
Veste, kdo je to?
Bibaleze.si
Ko otrok ne more sedeti pri miru: kako prepoznati razliko med nemirom in težavami
Ko otrok ne more sedeti pri miru: kako prepoznati razliko med nemirom in težavami
Cekin.si
Izpoved delavke, ki je pretresla regijo
Izpoved delavke, ki je pretresla regijo
Dominvrt.si
To so možnosti za kopalnico brez ploščic
To so možnosti za kopalnico brez ploščic
Zadovoljna.si
Dnevni horoskop: Vodnarji bodo zvesti sebi, ovni bodo iskreni
Dnevni horoskop: Vodnarji bodo zvesti sebi, ovni bodo iskreni
RUBRIKE:

Domov Zdravje Bolezni Žensko zdravje Zlata leta Duševno zdravje Lepota Življenjske zgodbe TOK
Vizita.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1331