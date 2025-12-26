7 živil, ki lahko naravno zmanjšajo zgago

Zgaga je ena tistih nadlog, ki se pojavi prav takrat, ko najmanj potrebuješ težave z želodcem.

Kot pojasnjuje Mayo Clinic, gre v osnovi za vračanje želodčne kisline nazaj v požiralnik, kar povzroči pekoč občutek za prsnico in včasih tudi kašelj ali občutek zatekanja. Dobra novica? Nekatera živila lahko pomagajo umiriti kislino in zmanjšati nelagodje. Spodaj je izbor sedmih živil, ki se najpogosteje povezujejo z zmanjšanjem simptomov zgage in zakaj jih strokovnjaki priporočajo kot podporo blagim težavam z refluksom.

icon-expand Zgaga FOTO: Thinkstock

1. Banane

Banane veljajo za eno izmed najbolj blagih in želodcu prijaznih živil. Kot piše Harvard Health, zaradi naravne bazičnosti pomagajo nevtralizirati želodčno kislino. Poleg tega vsebujejo vlaknine, ki prispevajo k boljši prebavi.

icon-expand Banane FOTO: iStock

2. Ingver

Ingver je starodavno protivnetno živilo. Cleveland Clinic poroča, da lahko ingver pri nekaterih ljudeh zmanjša slabost in umiri prebavila, zato je koristen tudi pri blagih oblikah refluksa. Pomembno pa je, da ga uživate v zmernih količinah.

icon-expand Ingver FOTO: Shutterstock

3. Ovseni kosmiči

Oves je naravno nizek v maščobah in bogat z vlakninami. WebMD poudarja, da vlaknine zmanjšujejo tveganje za refluks, ker se hrana v želodcu počasneje razkraja in manj draži sluznico požiralnika.

icon-expand Kosmiči FOTO: Thinkstock

4. Aloja (užitni gel)

Aloja je znana po protivnetnih učinkih. Kot pojasnjuje NIH, lahko aloja pomaga umiriti prebavila, vendar jo je treba uživati le v prečiščenih in za uživanje varnih oblikah, nikoli pa surovega lateksa rastline!

icon-expand Aloe vera FOTO: iStock

5. Melona

Melona (in sorodni sadeži, kot je kantalupa) ima naravno visoko vsebnost vode in nizko kislost. Mayo Clinic navaja, da vlažilna, manj kisla živila pogosto zmanjšujejo draženje pri občutljivih ljudeh.

icon-expand Melona FOTO: iStockphoto

6. Zelenjava z nizko vsebnostjo kisline

Brokoli, cvetača, kumare, zelena solata in zeleni fižol spadajo med živila, ki zmanjšujejo pritisk na želodec. Kot poroča Johns Hopkins Medicine, prav pritisk (zlasti pri mastni ali težki hrani) poslabšuje simptome refluksa.

icon-expand Cvetača FOTO: Thinkstock

7. Navadni jogurt z živimi kulturami

Probiotiki lahko pomagajo stabilizirati prebavni trakt. Healthline povzema opozorila gastroenterologov, da jogurt sicer ne pomaga vsakomur, vendar pri določenih posameznikih umiri sluznico in zmanjša občutek kisline, če ni preveč masten.

icon-expand Jogurt FOTO: iStockphoto

Kdaj živila ne bodo pomagala?

Če se zgaga pojavlja pogosteje kot dvakrat na teden, strokovnjaki, med njimi gastroenterolog dr. Kenneth DeVault z Mayo Clinic, opozarjajo, da je to lahko znak GERB – kronične oblike refluksa, ki zahteva drugačen pristop. Pri takih primerih živila pomagajo le delno.