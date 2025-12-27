Podprite svoja jetra z naravno hrano

Kot piše Health, jetra vsak dan filtrirajo kri, razgrajujejo toksine in uravnavajo presnovo. Čeprav se pogosto govori o čiščenju jeter, strokovnjaki poudarjajo, da gre bolj za podporo naravnim funkcijam, kot poroča WebMD. Spodaj je seznam 7 živil, ki so po mnenju strokovnih virov najbolj koristna za zdravje jeter.
1. Brokoli
Kot poroča WebMD, brokoli vsebuje spojine, kot je sulforafan, ki spodbujajo encime za razstrupljanje v jetrih. Redno uživanje križnic (brokoli, cvetača, ohrovt) je povezano z boljšim delovanjem jeter in zmanjšanjem maščob v jetrih.
2. Limona
Limone so bogate z vitaminom C in antioksidanti. Kot piše Health, lahko limonin sok spodbuja tvorbo žolča, ki pomaga pri prebavi maščob in izločanju toksinov. Pomembno je, da se uživa sveže stisnjen sok, ne industrijsko predelanih izdelkov.
3. Artičoka
Artičoka vsebuje cinarin, ki spodbuja izločanje žolča in podpira razstrupljanje. Kot poroča Verywell Health, je artičoka pogosto vključena v dodatke za jetra, saj ima dokazano hepatoprotektivne učinke.
4. Česen
Česen vsebuje alicin in selen – spojini, ki pomagata aktivirati jetrne encime za razstrupljanje. Kot piše WebMD, česen spodbuja naravno čiščenje jeter in ima protivnetne učinke.
5. Borovnice
Borovnice so polne antioksidantov, zlasti antocianinov. Kot poroča Health, lahko borovnice zmanjšajo oksidativni stres v jetrih in spodbujajo regeneracijo jetrnih celic.
6. Ekstra deviško oljčno olje
Kot piše Health, oljčno olje vsebuje zdrave maščobe, ki zmanjšujejo nalaganje maščob v jetrih. Študije kažejo, da lahko redno uživanje oljčnega olja izboljša jetrne encime in zmanjša vnetja.
7. Zeleni čaj
Zeleni čaj vsebuje katehine – močne antioksidante, ki podpirajo delovanje jeter. Kot poroča Verywell Health, je zeleni čaj povezan z zmanjšanjem maščobne bolezni jeter in boljšim metabolizmom.
Jetra ne potrebujejo ekstremnih razstrupljevalnih režimov, temveč potrebujejo podporo z živili, ki spodbujajo njihovo naravno funkcijo. Kot potrjujejo strokovni viri, so brokoli, česen, artičoka in zeleni čaj med najbolj učinkovitimi naravnimi zavezniki za zdrava jetra. Ključ je v rednem uživanju in uravnoteženi prehrani.
Viri: WebMD, Health, Verywell Health
